Szakadás nem várható, az építőipar lassulása csak fokozatos

"Véleményem szerint a következő egy-két év mindenképpen hasznos lesz arra, hogy egy paradigmaváltás következzen be. A projektek előkészítését, tudatosságát mindenképpen javítani kell. Mind az állami, mind a piaci szereplők arra vágynak, hogy egy sokkal jobban előkészített, a projekt struktúráját tekintve tervezett állapot állhasson elő a megvalósítás kezdete előtt. Erre fogja használni mindenki ezt az időszakot, ami javítani fog a jövőbeli megvalósításokon és fejlesztéseken. A meglévő épületek estében nagyon sok műszaki átvilágítást készítünk, ezeket meg lehet vizsgálni költség és egyéb műszaki szempontból, hogy érdemes-e és hol, az átalakítást elvégezni. Az új épületek esetében mindenki egyre tudatosabban zöld irányba megy és azt vizsgálja, hogy a különböző gépészeti és elektromos megoldásokkal milyen területen lehet javítani a házak fenntarthatóságát. Az üzemeltetési szempontok előtérbe kerülnek, korábban jellemzően csak az építési költségre figyeltek oda, most már a fenntartható üzemeltetésre is, ami a ház értékesítésénél is nagyon fontos szempont. Azt gondoljuk - a különböző szakaszban lévő projekteket látva -, hogy az építőiparnak van egy tehetetlensége, olyan mint egy tankerhajó, a lassulása fokozatos lehet, és ez a lassulás át tudja hidalni a piac konszolidációját. Nem számítunk tehát szakadásszerű állapotra a piaci szereplőknél - mondta el Korintus Balázs a 3E Group ügyvezető igazgatója a Property Investment Forum 2022 konferencián egy videóinterjúban.