Olyan dolog történt a magyar lakásárakkal, mint sehol máshol Európában

Portfolio 2023. április 05. 11:30

Nemrég számoltunk be róla, hogy ha kis mértékben is, de a tavalyi utolsó negyedévben nominálisan is csökkenni kezdtek a lakásárak Magyarországon és várakozásaink szerint az idei első negyedévben is negatív lehet az előjel. Ez azonban semmi ahhoz a lakásáremelkedéshez képest, ami az elmúlt tíz évben végbement. Az Európai Unió egyetlen országában sem emelkedtek akkorát egy évtized alatt a lakásárak, mint nálunk. Nézzük a pontos számokat!