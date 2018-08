Ha már minden fát kivágunk, akkor ideje az épületekbe telepíteni a növényeket

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Mi is az a zöldfal?

Hova érdemes zöldfalat tervezni?

A zöldfal egy olyan vertikális kert, amit sűrű növénytakaró borít, sokféle megjelenési és kiültetési formája létezik, de mindegyik közös jellemzője, hogy függőleges növényfalat alkot. Egy vertikális kert lehet nyírt, futtatott vagy épített és megjelenhet falakon, épületek homlokzatán, térelválasztó növényfalként, szoborként vagy akár belső terek díszeként.Zöldfalak megjelenésére tehát beltérben és kültérben egyaránt látunk példákat, melyeket alapvetően két főcsoportra oszthatunk: természetes zöldfalakra és épített zöldfalakra. Ajellemzője, hogy a növények gyökérzete közvetlen kapcsolatban van a termőtalajjal, növekedésük vertikális jellegű. Két megjelenési formájuk van, a sövényfalak és a futtatott zöldfalak. Azjellemzője, hogy a növények gyökérzete nincs közvetlen kapcsolatban a termőtalajjal, és növekedésük horizontális jellegű, általában teljesen automatizáltak, vagyis csepegtető- és tápanyagadagoló-, vízelvezető rendszer biztosítja a növények folyamatos víz- és tápanyag utánpótlását."Az elmúlt tíz évben több, mint 60 zöldfalat építettünk, elsősorban irodaházak megrendelésére. Ők többnyire a lobbyba, az étkező helyiségbe vagy a pihenő terek valamelyikébe tervezték egy legalább 10 négyzetméteres egybefüggő zöldfal kialakítását. Az általunk épített zöldfalak sajátossága, hogy nincs benne föld, és nem kell megvárni amíg a növény megnő, szemben a hagyományos földalapú falaknál, ahol 3-6 hónapot várni kell arra, hogy a megfelelő méretet elérje a növényzet." - mondta elAkár beltérben, akár kültérben gondolkodunk zöldfalban, fontos a folyamatos karbantartás. Tavaly szeptemberben például egy német Green City Solutions nevű csapat utcai légtisztító mohafalat telepített Óbudán , ám a vélhetően nem megfelelő kezelés és hiányos karbantartás miatt azonban pár hónap alatt az egész kiszáradt. Ha viszont az öntözés és a tápanyagellátás megfelelő, sokkal kellemesebbé teheti akár az utcai, akár az irodai környezetet egy ilyen megoldás, ami az épület megfelelő minősítéséhez is hozzájárulhat.

Mennyibe kerül egy zöldfal?

Az irodákban például egyre nagyobb probléma az open office megoldások során az eltérő igények kielégítése. Akár a nem megfelelő hőmérséklet, akár a hanghatások zavaróak lehetnek a munkavállalókra nézve, ami a produktivitás csökkenéséhez vezet. Bár a zöldfalak térelválasztóként történő alkalmazását még sokan költségesnek találhatják, a jövőben akár erre is lehetnek majd példák. A munkavállalói igények megváltozása mellett a jövő irodájának kialakítása is fontos téma lesz a november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum konferencián.A megkérdezett szakértő szerint egy négyzetméternyi zöldfal ára nagyjából 140 ezer forint + áfa környékére tehető, de a fal formája - ívelt, ablakos, stb - nagyban befolyásolhatja a végső árat. Emellett a felhasznált növények fajtái is módosítják valamennyire az árat, de ez a végösszegben kevésbé érvényesül. Egy zöldfal kezeléséhez is számolni kell azonban valamekkora összeggel, ez havi szinten 2 ezer forint körül van négyzetméterenként. Természetesen minél nagyobb egy fal, annál alacsonyabb az egy négyzetméterre eső építési költség, a fenti árak nagyjából 10 négyzetméteres falfelület esetén érvényesek. Bár magánszemélyként a fenti árak magasnak tűnhetnek, egy iroda kialakítási és üzemeltetési költségeihez képest már nem akkora összeg, így a jövőben tovább nőhet a zöldfalat építtető irodák aránya.