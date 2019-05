Nem az éghajlatváltozás a legfőbb probléma, hanem az ember mohósága

Energiatudatosság és fenntarthatóság a gyakorlatban

Felelősségünk a fenntarthatóságban - Az energiahatékonyság valódi céljai

A mai társadalmakban egyértelműen a növekedés, terjeszkedés az elsődleges cél, ami a fosszilis energiák gátlástalan pazarlásával és a környezet terhelésével párosul. A társadalmi, gazdasági és környezeti felelősségvállalás el van hanyagolva, pedig pont ezek metszéspontja, a fenntarthatóság lenne a kulcs a biztonságos jövőhöz. Mivel életünk mintegy felét munkával töltjük, a munkahelyek, irodaházak tudatos kialakítása is igen jelentős az élhető jövő érdekében. Irodapiaci szereplőként nagyon fontos az optimális üzemeltetés, a szén-dioxid kibocsátás és környezet terhelés minimalizálása - mondta el előadásábanMit jelent az emberi tényező a fenntarthatóság szempontjából? - tette fel a kérdést, aki szerint négy fontos hívószót kell megemlíteni: ember, energia, újrahasznosítás és smart office.Nem a biodiverzitás csökkenése, vagy az éghajlatváltozásból adódó radikális hőmérsékletingadozás jelenti a legnagyobb problémát környezeti szempontból, hanem az ember és annak mohósága - tette hozzá. A cél nem a növekedés, hanem a fejlődés kell, hogy legyen, a mennyiség helyett a minőségre kell helyezni a hangsúlyt. Jelenleg 4 környezetvédelmi csomag tárgyalása zajlik, amik az ország energetikai jövőjét meghatározzák. Az energiahatékonyság miatt az épülettervezési szabályozásokat is megreformálják.A rendelkezésre álló technológiákat elérhetővé kell tenni, hogy a családi házak és irodaházak építésekor kedvezőbb árak és magasabb környezetvédelmi szempontok érvényesülhessenek. Nagyon fontos az egyéni felelősségvállalás: éreznünk kell, hogy energiát használunk és ennek ára van. A jelenlegi magas komfortszintünket és életszínvonalunkat csak a technológiák elérhetővé válásával és környezetvédelmi beruházásokkal lehet fenntartani - mondta el

az igények tisztázása

a hatékonyság növelése

a megújuló források aránya (ugyanis nem attól lesz egy épület fenntartható, hogy napelemek vannak a tetején)

újrahasznosítás terén tervezőként az állami szabályozás jelentősége

A jelenlegi növekedés a következő 20 évben már nem tartható fenn, az épületek esetében fontos az egységnyi energiafelhasználás csökkentése. Ez azonban nem megy anélkül, hogy tudnánk, ki és hogyan fogja használni az épületet (hányan, milyen időben stb.). A tervezett csökkentéshez szükség van az FM cégekre, hogy a lehető leghatékonyabb szintre optimalizálják az energiafogyasztást. Erre az erőkontroll és előre megírt szabályozások a legmegfelelőbbek, de a rendeleteknek is nagy jelentősége van: például büntetni azt, aki szennyez, jutalmazni azt, aki nem - mondta elA környezetvédelemhez a kulcsot a zöld minősítések jelentik.Legfőbb feladatunk a támogatás, a technológia megteremtése, hogy komfortvesztés nélkül is kevésbé legyünk károsak a környezetre, hiszen az ember nem egy probléma, nem megoldani kell. Az épített környezet feladata az ember kiszolgálása, hogy a végfelhasználó elégedett legyen - hangsúlyozta, aki hozzátette, hogy sajnos maga a piac nem elég erős driver a fenntarthatóság növelésére, hiszen azáltal, hogy zöldebbek vagyunk, jelentős megtakarítások nem várhatók. A fenntarthatóságra való törekvésnek egy belső, morális indíttatásnak kellene lennie, ennek hiányában ritka az olyan ügyfél, aki igényt tart ezekre a szolgáltatásokra. Az intelligens épületekkel optimalizálni lehet az energiafogyasztást, a környezetterhelést, az emberi faktor minimalizálható.A globális folyamatok figyelembevételének - migráció, tudásátadás, platformok a tudás és információ megosztásra - és az FM bevonásának már a tervezési folyamatoknál meg kell jelenniük. Az épületek esetében a legkiszámíthatatlanabb tényező az maga az ember, energiát ugyanis nem az épületek fogyasztanak, hanem a benne lévő emberek - mondta elA szakértő szerint környezettudatos koncepció kellene minden épülethez, melynek során fontos:A technológiai fejlesztések sok mindenre megoldást tudnak nyújtani, mégis jelentős az edukáció, hogy ezek bevethetők legyenek a piacon.A komlpex épületminősítések során olyan tényezőket is meg kell vizsgálni, mint a szállópor-tartalom, az álló levegő, a légtechnikai szabályozás, hangszigetelés, étkezési kultúra, vagy a fitness lehetőségek - mondta el, aki szerint az állami szabályozóknak a használt épületek felújításánál lenne jelentősége. A jövő egyértelműen a smart buildingeké.A konferencia további témáiról az alábbi cikkekben olvashatunk: