Fillérekért árvereznek a XIII. kerületben - 8,2 milliótól indulnak a lakások

Az önkormányzat a lakások és helyiségek per-, teher-, és igénymentességéért szavatosságot vállal, ugyanakkor a honlapon arra is felhívják a figyelmet, hogy az ingatlanok felújításra szorulnak, legtöbbjük hiányos közműellátással rendelkezik. Az eladó lakások között nemcsak XIII. kerületiek szerepelnek, licitálhatnak az érdeklődők egy XI. kerületi 65 négyzetéteres ingatlanra, valamint egy csanádapácai házra is. A lakások mellett 13 helyiségre is lehet licitálni, ezek többnyire udvari, vagy utcai lejáratú pincék.Az árverés szabályzata alapján a licitálóknak kötelességük befizetni minden ingatlan árának a 10 százalékát az árverésen, amit azonban visszautalnak a részükre, ha nem volt vásárlás. A legolcsóbb lakásnak minősített budapesti ingatlan ebben a listában 8,2 millió forintról indul, így 820 ezer forint nélkül nem érdemes útnak indulni (kivéve ha valakit a csanádapácai ház érdekel, vagy ha a 16 négyzetméteres szükséglakásokat nézegeti, ezeknél ugyanis a kikiáltási ár is jóval alacsonyabb). Az árverésen való részvétel regisztrációs díjhoz kötött, a regisztráció díja 2000 forint, amelyet a részvétel feltételeként egyszeri alkalommal, a helyszínen kell megváltani. Az önkormányzat honlapján egy 2016-os részvételi szabályzat alapján a nyertes licitálónak 10 munkanap áll a rendelkezésére, hogy kifizesse a vételárat, amennyiben ezt nem teszi meg az előre befizetett licitdíjat nem kapja vissza és a második legnagyobb ajánlattevő kap lehetőséget. A licitlépcsőt a tárgyalásvezető határozza meg, a 3 évvel korábbi szabályzatban ennek a minimális értéke 10 ezer forint volt.A budapesti lakások 8,2 millió forintról indulnak, a szükséglakásoké 5,6 milliótól, míg a Békés megyei ház kikiáltási ára 3,15 millió forint. Többnyire 20-30 négyzetméteres lakásokat kínál az önkormányzat, de van a listában néhány 2-3 szobás ingatlan is, igaz ugyanakkor, hogy ezeknek az ára is jóval magasabb. A további információkról a Közszolgáltató honlapján lehet olvasni.

