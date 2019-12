Nagy vámcsökkentő csomagot jelentett be Kína

Az érintett termékkör 2018-as teljes importvolumene mintegy 389 milliárd dollár volt, a Bloomberg számításai szerint a teljes kínai import 18%-a, tehát jelentős kereskedelmi lépésről van szó. Ahogy a kínai kormány, így a hírügynökség is hangsúlyozta, hogy a mai bejelentés nincs közvetlenül összefüggésben az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi háború enyhítő stratégiájával, egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos gazdasági szektorokban olcsóbb behozatalt akar a kínai vezetés és több lehetőséget akar adni a szektor magánpiaci szereplőinek is.

Áttételesen persze ez a lépés segíti az Amerikával vívott „háború” enyhítését is, hiszen a 859 tételes listán okostelefonok és televíziók alkatrészei is rajta vannak a fagyasztott disznóhús mellett (utóbbiból hiány alakult ki az sertésláz miatt). A mai kínai lépés annak az üzenetnek a fenntartását is szolgálja, hogy Kína a szabadkereskedelem híve és ennek elősegítése érdekében tesz is lépéseket.

Az Egyesült Államokkal kötött, első fázisú kereskedelmi megállapodás egyébként többek között azt tartalmazza, hogy Kína a következő 2 évben mintegy 200 milliárd dollárral megemeli az amerikai termékek felvásárlását.