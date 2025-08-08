Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben

A világ árutőzsdéin az ipari alapanyagoktól és az energiahordozóktól kezdve a különféle agrártermékekig rengeteg mindennel lehet kereskedni, a búza, a kukorica, a pálmaolaj és a kávé vagy a kakaó mellett azonban olyan különlegességek is akadnak, mint a fagyasztott narancslé vagy a marhafaggyú. Ahogy Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágvezetője az Alapvetés podcastban elmondta,
az árutőzsdén lényegében minden olyan, a vállalati szektor által értelmezhető termékre lehet kontraktusokat kötni, amely akár a költség-, akár a bevételi oldalon megjelenik.
Ezek az árutőzsdei ügyletek azonban nem csupán az adott termékek piaci árát határozzák meg, hanem a nagyvállalatok és a piaci szereplők hosszú távú stratégiájának alapját is képezik. A jelentős piaci szereplők ugyanis évekre előre biztosítják pozícióikat az árupiacon, így minimalizálva a kockázatokat és tervezhetővé téve költségeiket vagy bevételeiket.
De vajon a globális ellátási lánc zavarai, a geopolitikai kockázatok és az időjárási szélsőségek hogyan borítják fel ezeket az előre megtervezett stratégiákat? És mindezek fényében miért nem való az árupiac a kisbefektetőknek? Az Alapvetés podcast legújabb műsorában ezekről a kérdésekről is szó esik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
