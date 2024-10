Meghökkentő jele van az EU-s energiaátmenet hatásának

A 2024-es Klímaakciós Haladás Jelentés szerint az EU kibocsátása már 37 százalékkal alacsonyabb az 1990-es szinthez képest.

Tim McPhie, az Európai Bizottság szóvivője a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az EU jó úton halad a 2030-as célt – az üvegházhatású gázkibocsátás legalább 55 százalékos csökkentését – elérni, amennyiben ez a lendület fennmarad.

A kibocsátáscsökkentést elsősorban az energiaágazat vezette, ahol a megújuló energiaforrások terjedése nagymértékben visszaszorította a fosszilis energiaforrásokat. Az előzetes 2023-as adatok szerint

a megújuló energia az EU villamosenergia-termelésének 44,7 százalékát tette ki, szemben a fosszilis energiaforrások 32,5 és az atomenergia 22,8 százalékával.

Emellett az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású fűtési rendszerek térnyerése és a szénelnyelők – olyan természetes vagy mesterséges területek, amelyek elnyelik a szén-dioxidot – is hozzájárultak a csökkenéshez.

A kibocsátás visszaesésében az ipari termelés csökkenése is szerepet játszott: az iparági kibocsátások 6 százalékkal estek vissza, bár ez részben a hatékonyság javulásának is köszönhető. Az ipari termelés ugyan 2 százalékkal alacsonyabb volt 2022-höz képest, de továbbra is meghaladta a 2019-es és 2021-es szinteket.

Címlapkép forrása: Shutterstock