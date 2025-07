Nagyot álmodott a kormány az EU-s védelmi hitel lehívásával

Portfolio 2025. július 29. 15:20

Jóval kedvezőbb feltételek mellett lehet fölvenni az uniós hiteleket, mintha a piacról szeretne forrásokhoz jutni Magyarország - erre hivatkozva hívná le a kormány a lehető legmagasabb összeget abból az alapból, amelyet az Európai Bizottság a kontinens védelmi képességeinek és iparágának felpörgetésére hoz létre az újabb közös kötvénykibocsátásokkal. Az újrafegyverkezést elősegítő legtöbb lehetőséggel szemben a kérdéses alapot csak védelmi eszközök beszerzésére, és azok használatát közvetlenül lehetővé tévő képességek kialakítására kell elkölteni. A teljes összeggel elviekben még így is jelentős mozgásteret nyerne a kormány, de a gyakorlatban több tényező miatt is kérdéses, hogy az EU mennyire tudja komolyan venni a finoman szólva is ambiciózus forrásigényt.