Lemond Juncker "buldózer" jobbkeze jövő héten

Azt mondtam neki, a legfontosabb most az, hogy megnyerje ezt a szavazást

A vitatott körülmények között kinevezett Selmayr azt közölte a brüsszeli hírportállal, hogy döntéséről tájékoztatta az uniós tagállami vezetők által Jean-Claude Juncker utódjául jelölt von der Leyent is, akinek megbízatásáról ma, azaz kedd este dönt az Európai Parlament.Von der Leyen ma reggel 9-től megtartotta beszédét az Európai Parlament plenáris ülésén, és elemzők szerint nem vehető biztosra, hogy összejön a legalább 374 támogató szavazat a 751-tagú parlamentben mögötte, ráadásul 400 támogató szavazat alatt elég rossz az optikája a leendő Bizottsági elnöknek a parlamenti érdekérvényesítés szempontjából. Von der Leyen maga is lemondott a német hadügyminiszteri posztról, illetve tegnap az EP-frakcióknak levelet is küldött különféle terveiről:- jelentette ki ma Selmayr.Von der Leyen már előző nap utalt Selmayr távozására, amikor kiemelte,Az egyesek által "buldózerként" jellemzett, Juncker jobbkezének tartott Selmayrt a nyilvánosság számára teljességgel váratlanul választották meg, Emily O'Reilly uniós ombudsman szerint egyenesen "puccsszerűen".Selmayr úgy vélekedett, hogy utódja nagy valószínűséggel egy francia tisztségviselő lesz, például Olivier Guersent, az Európai Bizottság pénzügyi szolgáltatási, pénzügyi stabilitási főigazgatóságának vezetője.A főtitkár az Európai Bizottság legmagasabb szintű bürokratája, aki a szervezet egészét szolgálja az apparátus működésének irányításával.