Már 300 milliárdos EU-támogatást kapott 2014 óta a magyar élelmiszeripar

A legtöbb exportárbevétel a húsiparban, az állateledel-gyártásban és a zöldség-gyümölcs feldolgozásban jelentkezik

Az Agrárminisztérium beszámolója szerint a miniszter többek között rámutatott arra, hogyEhhez az is kellett, hogy a magyar mezőgazdaság termelékenysége 2010 és 2018 között jelentősen javult, melynek következtében érdemi felzárkózás ment végbe a régi tagországokhoz képest - tette hozzá.Elmondása szerintés az agrárgazdaság közel 2,9 milliárd euróval járult hozzá a nemzetgazdaság majdnem 5,6 milliárd eurós többletéhez. 2010 és 2018 között az export 49 százalékkal, az import 57 százalékkal, így az egyenleg 35 százalékkal növekedett. Rámutatott ara, hogy az agrár-környezetvédelmi területen jelenleg 13 állomáshelyen lát el feladatot agrár- és környezetügyi szakdiplomata, az exportnövekedés és a mezőgazdasági-környezetügyi kapcsolatok döntő része az agrárattasé hálózatnak köszönhető.Jelezte azt is, hogyAz exportáló vállalatok által realizált árbevétel, már megközelítette az 1.300 milliárd forintot. Az élelmiszeripar árbevételének jelenleg több mint 30 százaléka származik exportból és az arány fokozatosan nő.- mondta.Az agrártárca vezetője felhívta a figyelmet arra, hogyElmondta, hogy a kivitelben megjelenő magyar élelmiszergazdasági termékek betegségektől mentesek és kiváló minőségűek. Aláhúzta, hogy Magyarország csak olyan export- és importtevékenységet támogat, amely figyelembe veszi hazánk mezőgazdaságának érzékenységét és hozzájárul az állat- és növényegészségügyi előírások betartatásához.A miniszter kiemelte,Jelezte, hogy hazánk továbbra is nyitott azokra az értékteremtő beruházásokra, amelyek előre viszik a mezőgazdaságot, és segítik a vidék versenyképessé válását.