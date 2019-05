Nézegess különleges rendőrségi bűnügyi és baleseti térképeket milliárdos EU-pénzből

Mi a fejlesztések lényege?

A közlemény szerint megújult, felhasználóbarát formában jelennek meg a rendőrségi térképtárban a bűnügyi és a baleseti interaktív térképek. A látogatók maguk választhatják ki, hogy milyen típusú bűncselekményeket vagy baleseteket rajzoljon ki a térkép, majd a részletes adatokért ráközelíthetnek az ország számukra érdekes útszakaszára, településére vagy településrészére - csaknem utcaszintű pontossággal. Az adatok - a rögzítés időpontjához mérten -Értelmezésüket, elemzésüket a klasszikus pontszerű megjelenítés mellett a halmazokba rendezett vagy a hőtérkép nézet könnyítheti meg.

A bűnügyi információk alapértelmezetten egy ponttérképen jelennek meg, ekkor a valós helyszínekhez mérten 25 méteres pozíciótorzítást alkalmaz a térképészeti rendszer, míg tematikus nézetre váltáskor a 100 ezer lakosra jutó bűncselekményszámokkal kalkulál.

Aktuális és kiemelt térképek lesznek majd július után

Szabadon átvehetők az adatok

Csatlakozás az e-közigazgatáshoz

Az EU-s projekt részletei

A tesztüzem lezárását követően a rendőrség olyan egyedi térképeket tesz majd közzé, amelyek információtartalma a most megújult bűnügyi és baleseti interaktív felületekről nem érhető el. A közérdeklődésre számot tartó és egyben a testület működése szempontjából kiemelt térképek külön menüpontban kapnak helyet. Továbbá a rendőrség eseti jelleggel készít majd aktuális térképeket , melyek a bűnügyi és rendészeti helyzetképet ábrázolják, akár a változás dinamikáját szemléltető időbeli lejátszás funkcióval.A térképtárban szereplő összes adat forrásmegjelöléssel szabadon átvehető, amiben külön digitális interfész (API) is támogatja a professzionális felhasználókat. Fontos tudni, hogy a térképtárban szereplő információkat a rendőrségi adatbázis szolgáltatja tájékoztató jelleggel, ebből adódóan azok nem mutatnak közvetlen egyezést az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika és a Központi Statisztikai Hivatal adataival.A digitális térképészeti rendszer publikálásával az elektronikus megoldások terén is erősíteni kívánja a rendőrség a szolgáltató jellegét. Az inNOVA projekt keretében létrehozott alkalmazásokkal a rendőrség a hazai e-közigazgatási fejlesztésekhez csatlakozik. Az információtechnológiai biztonság a rendőrségi térképtár Kormányzati Adatközpontban történő elhelyezése által garantált - emeli ki a közlemény.A Belügyminisztérium vezette konzorcium valósítja meg a "Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó elektronikus feldolgozó képesség bővítésével" című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00028 azonosító számú inNOVA projektet, melyből az online elérhető szolgáltatásait bővíti a rendőrség.A projekt a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 "Adminisztratív terhek csökkentése" című kiemelt pályázati konstrukció keretében valósul meg. támogatott projektkereső adatbázisban valóban benne van a "Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó elektronikus feldolgozó képesség bővítésével" című projekt 5,148 milliárd forintos támogatással.