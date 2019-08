Szivárognak a hírek: már készül a mesterterv, amely elhozhatja a nagy Brexit-alkut

Johnson egyébként a most induló éles tárgyalások kapcsán utolsó pillanatos Brexit-megállapodást sugallt tegnapi sajtótájékoztatóján , ami az EU-s gyakorlatban tényleg életszerű. Bár azért azt is hozzá kell tenni, hogy az EU nyilván csak akkor lesz hajlandó kinyitni az 585 oldalas kilépési megállapodás szövegét, ha tényleg működőképes tervet tesznek le a britek az asztalra. Ebben az esetben az is valószínű, hogy a 27 tagállam vezetői és az Európai Parlament is rábólint a szöveg változtatására, ha közben azt látja, hogy a britek más részeken már nem akarnak változtatni és a korábban kialkudott kilépési feltételek megmaradnak.Összességében tehát a mostani G7 csúcstalálkozó és egyéb háttéregyeztetések afelé mutatnak, hogy egyrészt van valami formálódó terve a briteknek az északír tartalékmegoldás helyett. Ha pedig ez hitelesnek/működőképesnek látszik a következő hetek brüsszeli egyeztetései alapján, akkor akár az EU is hajlandó lehet elmozdulni a sokáig hangoztatott álláspontjától, miszerint a kilépési megállapodás nem tárgyalható újra, legfeljebb a jogilag nem kötelező érvényű, a hosszabb távú kapcsolatokat rendezni hivatott politikai deklaráció szövegén lehet valamennyit faragni. Ha tényleg összejön a nagy Brexit-alku, azaz a rendezett kilépés keretei, akkor Johnson "jóslatának" megfelelően ennek részletei valószínűleg tényleg csak az "utolsó pillanatokban" derülnek ki.