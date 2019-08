Varga fontos változásokat lengetett be a 2020 utáni EU-pénzeknél

A kis- és középvállalatok fejlesztési kilátásairól és az EU-támogatásokról részletesen lesz szó a Portfolio és a Hiventures közös október 17-i konferenciáján. További részletek: ÁTTEKINTÉS

Az a cél, hogy a most megnyíló következő fejlesztési időszakban is folytatódjanak ezek a pályázatok, már látjuk azt, hol és hogyan lehet például kiszélesíteni a pályázati kiírásokat, vagy éppen feladni egyes korábbi feltételeket.

Ez arra utal, hogy a kormány a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklus forráselosztási mechanizmusát már egyre tisztábban látja és egyúttal azt is, hogy továbbra is megmaradhatnak a kkv-knak szóló pályázati felhívások (korábban azzal is "riogatott" a kormány, hogy ilyenek már nem lesznek). Sőt, már azt is látja, hogy az ilyen jellegű kiírások szabályrendszerét hogyan lehet úgy változtatni, hogy ahhoz még többen férjenek hozzá egyszerűbb feltételrendszer mentén. Ezek a jelzések fontosak és kedvezőek a potenciális pályázók számára, igaz egyelőre érdemi konkrétumok nem ismertek sem Varga szavai alapján, sem arról, hogy a Brüsszelben formálódó új büdzséből idehaza ténylegesen milyen tartalmú és feltételrendszerű kiírások várhatók a cégeknek.

A konkrét fejlesztés részletei

A cég Európa legnagyobb gyorsfagyasztott csemegekukorica exportőrének és gyártójának számít és most 2,2 milliárd forintos beruházást hajtott végre, amelyből 750 millió forintot tett ki az EU-s pénz. A támogatott projektkereső adatbázisa szerint az AgroSprint Zrt. a "GINOP-1.2.6-8-3-4-16 - Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel" című pályázaton"Az Agrosprint Zrt. hosszútávú versenyképességének és erőforrás-hatékonyságának javítását szolgáló, átfogó stratégiai fejlesztések megvalósítása a hűtőipari ágazatban" című projektjére., 330 millió forintot, a GINOP-1.2.1-15 - "Mikro, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése" című pályázaton.Varga Mihály az ünnepségen többek között hangsúlyozta: a kabinet célkitűzése szerint a magyar gazdasági növekedésnek legalább két százalékponttal magasabbnak kell lennie az európai átlagnál, igaz, amely néhány eleme már hatályba is lépett. Varga ezek között elsősorban a vállalkozásokat érintő a szociális hozzájárulási adó és a kiva csökkentését, az adóelőleg-feltöltés kötelezettség eltörlését, a munkásszállás-építési programot, az öntözött mezőgazdasági területek nagyságának kibővítését, illetve a vállalkozások hitelhez jutásának könnyítését említette.A tárcavezető felidézte, hogy a korábbi uniós fejlesztési ciklusra jellemző 16% helyett a 2014-2020-as időszakban immár az elosztható 12 ezer milliárd forintnyi forrás 60%-át költik közvetlenül gazdaságfejlesztési programokra. Ezt az összeget tíz operatív program keretében lehet felhasználni és a pénzügyminiszter úgy fogalmazott: az egyik legnagyobb és legösszetettebb program a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), amelyen belül 17 600 pályázat kapott támogatást összesen 2530 milliárd forint értékben.Ezután mondta az MTI tudósítása szerint a tárcavezető az alábbiakat:A miniszter megjegyezte, hogy a fejlesztési források elosztásánál a legfontosabb szempont az, hogy a támogatások olyan helyekre kerüljenek, amelyek hozzájárulnak a magyar gazdaság növekedéséhez.A tárcavezető azt is elmondta, hogy a kormány kiemelt figyelmet fordít a szektorra, mivel az utóbbi három évben az élelmiszergazdasági export értéke folyamatosan 8 milliárd euró fölött alakult.A pénzügyminiszter a karcagi székhelyű, gyümölcsök és zöldségek feldolgozásával és gyorsfagyasztásával foglalkozó Agrosprint Zrt. eddig elért eredményeit méltatva elmondta: a cég történetével és ötleteivel példát ad arra,, a fejlesztések révén emelni a termelékenységet és a termékek minőségét, illetve helytállni a nemzetközi piacon. Rámutatott arra is, hogy

Varga Mihály pénzügyminiszter (j) megtekinti a zöldség-gyümölcs feldolgozással és gyorsfagyasztásával foglalkozó AgroSprint Zrt. 2,2 milliárd forint beruházási értékű új gyáregységét az avatóünnepség napján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírlugoson 2019. augusztus 1-jén. Balról Fülöp Gábor, az AgroSprint Zrt. alapító-tulajdonosa.

MTI/Balázs Attila

A társaság új üzemcsarnok, tároló helyiségek építésével és technológiai fejlesztésekkel a gyorsfagyasztott csemegekukorica-előállítás feldolgozási munkafázisát fejlesztette - tette hozzá a tulajdonos.

Európa legnagyobb csemegekukorica termesztője Magyarország

Fülöp Gábor, a társaság alapító-tulajdonosa beszédében elmondta, a családi tulajdonban lévő vállalkozás első gyárát, egy gyorsfagyasztó hűtőüzemet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Karcagon építette fel, majd leányvállalatot alapított Romániában, 2008-ban pedig tulajdonosa lett a nyírlugosi fagyasztóüzemnek, ezzel bővítve feldolgozási és raktározási kapacitását. Az akkori gyár 3800 tonnás gyártókapacitásra volt csak képes, ezért volt szükséges a fejlesztése.A jelenlegi 2,2 milliárd forint értékű beruházásban 750 millió forintot vissza nem térítendő támogatásként Ginop-pályázaton nyert el az AgroSprint Zrt., a fennmaradó mintegy 1,3 milliárd forintot pedig önerőből finanszírozta.Tarpataki Tamás agrárpiacért felelős helyettes államtitkár az ünnepségen elmondta, Magyarország jelenleg Európa legnagyobb csemegekukorica termesztője, így a termény globális piacának egyik legfontosabb szereplőjévé vált., globális szinten pedig csak Kína és az Egyesült Államok termel többet ebből a zöldségből - tette hozzá a helyettes államtitkár.Az AgroSprint Zrt. honlapja szerint a társaságnak Magyarországon tíz, Romániában pedig öt egysége működik. A nyilvános cégadatok szerint a tavaly átlagosan 219 embert foglalkoztató cég nettó árbevétele 2018-ban 11 milliárd 394 millió forint volt, adózott eredménye pedig elérte a 969 millió forintot.