Biotechnológiai épületszárnnyal bővül az ELTE

A modern létesítményben többek között egy nemzetközi akkreditációkkal rendelkező molekulárisbiomarker-laboratóriumot alakítanak ki., hogy szolgáltatást nyújtsanak a személyre szabott terápiáknál; olyan mérésekkel és klinikai vizsgálatokkal segítsék az ipari partnereket, amelyekre most is igény lenne, de ezeket a méréseket legtöbbször külföldön végeztetik el - idézi a közlemény Kacskovics Imre egyetemi tanárt, az ELTE Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) projektvezetőjét.Az épületben többek között az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közös biotechnológiai mesterképzésének oktatási egységei, a kampuszról mindeddig hiányzó, a 21. század igényeinek megfelelő hallgatói közösségi tér, nemzetközi tanulmányi központ, valamint étterem és konyha is helyet kap.Kitértek arra is, hogy, amelynek hosszú távú fenntarthatóságát az új épület is biztosítja. A FIEK pályázat keretében összesen 450 millió forintot fordíthat a beruházásra, emellett a 2019. évi költségvetésben hozzávetőleg 500 millió forint, a 2020. éviben pedig több mint 2 milliárd forint kormányzati támogatást kap az ELTE és a kivitelező a beruházás előkészítésére és lebonyolítására.Az új épületszárny engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának kidolgozása folyamatban van, várhatóan az idei év végéig elkészül, így