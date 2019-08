Indulhat az utolsó céges roham az uniós hitelekért

A magyar KKV-k kapacitásbővítésre, a működési hatékonyság javítására, digitalizációs beruházásokra, kutatás-fejlesztésre, illetve innovációra igényelhetik a még elérhető termékeket, az egyes programok feltételeitől függően 1 millió forinttól akár 3 milliárd forintos összegig, nulla illetve 1-2% közötti kamatozással.

A 2014-2020-as pénzügyi ciklusban a vállalkozások számára meghirdetett, az MFB Pontokon elérhető önálló, vagy vissza nem térítendő támogatással kombinált hitelprogramok keretösszegének jelentős részét már befogadott hitelkérelmek fedik le, a még elérhető hiteltermékekre azonban érdemes pályázni. Az MFB, együttműködésben az uniós források kezelését végző társintézményekkel, egyszerűsítette a hitelprogramok igénylését és bővítette a kedvezményezettek körét. A ma életbe lépett könnyítésekkel- hívja fel a figyelmet az MFB közleménye. A mától életbe lépett változások közül az is sokak számára jó hír, hogy mostantól az eszközbeszerzésre felvett hitel 100%-a elérhető lesz előlegként, 150 millió forintos hitelösszegig - megfelelő szállító esetén. Emellett igényelhető az úgynevezett 'soft' költségekre szóló előleg is: 150 millió forint hitelösszegig a fejlesztéshez, beruházáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek kiadásainak 50 százaléka, 150 millió forintos hitelösszeg felett pedig 25 százalék, de legfeljebb 250 millió forint a kifizethető összeg. A beruházások utófinanszírozásának összege pedig az eddigi 50 százalékról 100 százalékra emelkedett.A vállalkozások számára nyújtott, jelenleg elérhető termékek közülA most életbe lépett módosítások révén várhatóan ennél a terméknél kell elsőként a keret kifogyásával számolni - árulja el az MFB.Emelletta digitális termék- és szolgáltatás-fejlesztést célzó Digitális Jólét Pénzügyi Program Hitelprogram (GINOP-8.2.6-18), illetve a Vállalatok K+F+I Tevékenységének Támogatása Hitel (GINOP-8.1.1-16). Mindhárom termék (a de minimis kerettől függően) akár 10 százalékos önerő mellett 0 százalékos kamattal vehető igénybe. Technológiakorszerűsítésre, illetve kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek finanszírozására induló vállalkozások is igényelhetik a kedvezményes kölcsönt.A Digitális Jólét Pénzügyi Program-hitelprogram kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 7,5 milliárd forint, míg a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázatnál jelenleg 18,59 milliárd forint.A változások pontos részletei a Magyar Fejlesztési Bank honlapján, a www.mfb.hu -n érhetők el a Mit nyújtunk? főmenüben elérhető Vállalkozások című pontja alatt.