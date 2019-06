Vulkán nap és EU-s fejlesztések nyílt napja van június elsején Ipolytarnócon

Akik az Innovációs és Technológiai Minisztérium Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárságának információs pultjaihoz látogatnak, megtudhatják, hogy a Széchenyi 2020 program keretében milyen lehetőségekkel támogatja a kormány hazánk természeti kincseinek és évszázados hagyományainak megőrzését - írják a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozó terület honlapján.A minisztérium interaktív kiállítása és játékprogramjai az Ősfenyő Belépő Látogatóközpont melletti területen kapnak helyet. Bemutatják Ipolytarnócon a virtuális homokozót, szó lesz a nap során arról, hogy mivel foglalkozik egy természetvédelmi őr. Évmilliók dokumentumai címmel kőzetbemutatóval is várják a látogatókat, akik megismerkedhetnek a kisvizes élőhelyek világával, valamint madárlesen is részt vehetnek a Lombkorona tanösvény mentén. A Miocén Parkban tematikus túrát vezetnek a jelenkortól a 20 millió évvel ezelőtt bekövetkezett ipolytarnóci vulkáni katasztrófáig.A tematikus nap különleges eseménye lesz a "vulkánshow". A Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE Vulkanológiai Kutatócsoportjának segítségével, Harangi Szabolcs professzor vezérletével interaktív szerepjátékra kerül sor, ráadásul az Ősfenyő Belépő fogadóépületben egy miniatűr vulkán is kitör majd.A vulkán napon kiderül, mi történik a vulkánmegfigyelő obszervatóriumban, mi van a kürtőcsatornában és a földkéreg alatt, illetve az is, hogy miért működnek a tűzhányók, és hol volt a Kárpát-medence utolsó vulkánkitörése.