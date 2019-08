Brexit: fellélegezhetnek az angliai magyarok

Amint mi is megírtuk: alaposan ráijesztett többek között az Egyesült Királyságban letelepedett magyarokra az az augusztus 19-i brit belügyminisztériumi közlemény,amelynek elején most is benne van az a mondat, hogy, bármilyen módon is lép ki az Egyesült Királyság aznap az Európai Unióból. Ez ugyanis abba az irányba mutatott, hogy ha egy uniós állampolgár a szigetországban él életvitel szerűen, akár letelepedett státusszal, de az október 31. körüli napokban az uniós kontinensen tartózkodik, majd például a megállapodás nélküli Brexit utáni napokban szeretne visszatérni a szigetországba, akkor ezt nem tudja megtenni., Theresa May korábbi kormányfő is fokozatos átmenetet szeretett volna és Boris Johnson új miniszterelnök eddigi egy hónapja alapján is az EU-s állampolgárok nyugtatása volt az egyik kommunikációs vonal. Aztán, akár az e heti fontos berlini és párizsi tárgyalási előtti kommunikációs nyomásgykorlás eszközeként is, hogy bizonytalanságban tartsa a szigetországban élő mintegy 3,2 millió EU-s állampolgárt., mert ebből a bő 3 millióból eddig csak bő 1 milliónyi uniós állampolgár kért letelepedési státuszt (ez olyanoknak jár, akik már több mint öt éve a szigetországban élnek, akik viszont kevesebb, mint öt éve, azok "letelepedés előtti" státuszt kérhetnek) és félő volt, hogy október végéig a fennmaradó közel 2 milliónyi már nem tudná ezt megszerezni.Aztán augusztus 21-én a délutáni órákban kiadott egy tisztázó közleményt a brit belügyminisztérium a kormány oldalán, amelyről például a kint élő, de tájékoztatásra feliratkozó magyarok, köztük olvasóink, is értesültek, miszerint

továbbra is van ideje legalább 2020. december 31-ig minden EU-s állampolgárnak és családtagjainak arra, hogy regisztráljanak és megszerezzék a brit letelepedési engedélyt, még akkor is, ha megállapodás nélkül lép ki az ország október 31-én az EU-ból. Emellett ha valaki jogosult a letelepedett státuszra, még akkor is szabadon mozoghat, ha a kilépés napján éppen nem tartózkodik a szigetországban.

Amint a fenti nyugtató, tisztázó tájékoztatásban és a letelepedési engedély lépéseit részletesen leíró kormányzati oldalon is rögzítik:A fenti minisztériumi tájékoztatás egyébként azt is rögzíti, hogya munkavállalás, a juttatások és a szolgáltatások igénybevétele során és ezek a jogszabályok nem is fognak változni. Így tehát az uniós állampolgároknak a későbbi időszakban is lesz lehetőségük bizonyítani a jogosultságukat arra, hogy jogszerűen élnek az országban, vagy igénybe veszik az ellátásokat, támogatásokat.