Brexit: rögtön megbukhat Johnson, miután a miniszterelnök lesz

a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lap értesülése szerint Julian Smith, a Chief Whip, vagyis az alsóházi tory pártcsoport frakciófegyelmének fenntartásáért felelős kabinettag arra figyelmeztette Johnson stábját, hogy ha Boris Johnson lesz a miniszterelnök, akár első munkanapján, július 25-én bizalmatlansági indítvánnyal szembesülhet, és abba bele is bukhat.

Ugyanezt mondta a The Sunday Timesnak Dominic Grieve, a konzervatív párti brit kormány volt jogi főtanácsadója, aki szerint ha Johnson - a keményvonalas tory Brexit-tábor frontembere - miniszterelnökként a brit EU-tagság rendezetlen, megállapodás nélküli megszüntetésére törekedne, akkor bizalmatlansági indítvánnyal kerülne szembe, és ezt el is vesztené.

Ha kiderül, hogy Johnson alkudozásai is kudarcba fulladnak, és emiatt ő megpróbálja a megállapodás nélküli október 31-i kilépés felé terelni a folyamatokat, akkor léphet közbe az alsóházi ellenzék egy bizalmatlansági indítvány beterjesztésével.

Amellett, hogy a péntek hajnali rendőrségi ügy (barátnőjével veszekedtek, szomszéd hangfelvételt tett közzé) megtépázta Johnson népszerűségét,Az ING minapi forgatókönyv-elemzése szerintmárpedig ez inkább csak október körül lehet esélyes. Addig Johnson megpróbálhatja ugyanazokat a köröket lefutni, amikkel Theresa May is próbálkozott már Brüsszelben (a kilépési megállapodás északír-ír határkérdésében engedményt kicsikarni például az északír területre vonatkozó időkorlátos rendelkezésekkel), de, vagy legfeljebb szimbolikus engedményeket tud kicsikarni, amelyeket odahaza majd úgy kell eladnia, mintha valami nagy változás lenne a Brexit-megállapodásban.A Teneo által felvázolt menetrend egyébként az, hogy július 22-25. között valamikor beiktatják miniszterelnöknek Johsont, aztán a brit alsóház nyári szünetre megy július 25. és szeptember 3. között (azaz nem buktatják meg rögtön), ígySzeptembertől az október 17-18-i EU-csúcsig lesz az igazán izgalmas időszak, amikor Johnson alkudozásairól kiderülhet, hogy működőképesek-e Brüsszelben és a brit alsóházban, vagy sem (sikerül-e az északír-ír határ kérdésében módosítást elérni, illetve a jövőbeli kereskedelmi kapcsolatokra fókuszálva kivenni a kérdés "méregfogát" akár a szabadkereskedelmi megállapodás belebegtetésével).Azért esélyes, hogy ezt a parlament többsége megszavazná (és erre célozgat a két fenti erős jelzés is), mivel(és kétszer is többség jött már össze az alsóházban a no-deal Brexit ellenzésére), így tehát(35% esélyt ad ennek az ING).Ebben az esetben az ING forgatókönyv elemzése szerint nyilván ki kellene tolni az október 31-re előirányzott Brexitet is legalább 3 hónappal. Ez az eltolás azért lenne veszélyes a Konzervatív Pártra, mertEz pedig egy előrehozott választás esetén a Konzervatív Pártra katasztrofális következményekkel járhat, a Nigel Faraea-féle Brexit párt még tovább erősödhet, illetve a Munkáspárt (is) kormányzati pozícióba kerülhet.

hogy nem előrehozott választások felé halad a folyamat, hanem mégis elfogadják a kissé átdolgozott Brexit-megállapodást az alsóházban minimális többséggel (25%-os esélyt ad rá az ING).Egy harmadik esélyes forgatókönyv az (15% eséllyel), hogyAz EurAsia Group elemzése szerint Johnson a privát beszélgetésekben sokkal nyitottabb ezen forgatókönyv felé, mint nyilvános megszólalásaiban, de ha Jeremy Corbyn munkáspárti vezér jutna a kormányrúdhoz, a koalíciós kényszerek miatt ő is eséllyel kényszerülne arra, hogy kiírja ezt a második népszavazást.A Teneo politikai forgatókönyv elemzése arra figyelmeztet, hogy ha mégis megbuktatnák Johnsont egy ellenzéki bizalmatlansági indítvánnyal, akkor isMindezek előzetes végiggondolása akár oda is elvezethet, hogy végül a Brexit újabb kinyújtása lesz az eredmény, aminek kezdeményezését rákényszeríti a parlament alsóházi helyzete az aktuális miniszterelnökre. Az elemzőcég egyébként azt is megjegyzi:a brit oldalon a 2022-es normál parlamenti választások, EU-s oldalon pedig a 2021. elején elinduló 7 éves uniós költségvetés. uniós oldalon persze az is fontos, hogy vannak erősen vonakodó tagállamok a Brexit kinyújtásának kérdésében (pl. a francia elnök).