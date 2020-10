Magyar sikercég ad tanácsokat a startupoknak: bemutatják az új terméküket is

November 4-én és 5-én online rendezik meg az idei EIT InnoEnergy TBB.Connect eseményt, amit egyfajta találkozási pontként jellemeznek a szervezők, és ami jóval több, mint egy online startup-kiállítás: az úttörő technológiák állnak a középpontban, és a rendezvény alkalmat teremt arra, hogy minden korábbinál szélesebb körben serkentse a piaci szereplők közti kapcsolatfelvételeket, az üzleti, tudományos célú együttműködések létrejöttét főleg az ipar, a fejlesztők és az oktatási oldal képviselői között.

A rendezvényen több, fenntartható technológiai, illetve üzleti megoldásokon dolgozó előadó kap bemutatkozási lehetőséget kezdve Emmanuel Lagarrigue-tól, a Schneider Electric innovációs vezérigazgatótól, Giles Dicksonon, a WindEurope vezérigazgatóján át egészen Michael E. Webberg, az ENGIE tudományos és technológiai igazgatójáig. További inspirációt gyűjthetnek a résztvevők Maros Šefčovič az Európai Bizottság alelnökének továbbá Ann Mettler, a Gates Ventures Európa igazgatójának megszólalásaiból.

A TBB.Connecten magyar részről az EIT InnoEnergy PowerUp versenyének 2017-es győztese, a hatékony energiatárolás megteremtésére megoldást kínáló HeatVentors vezetőinek előadása is hallható lesz, akik sok szempontból mintául szolgálhatnak a hazai energetikai startupok számára.

Andrássyné Farkas Rita, a HeatVentors ügyvezetője a Portfolio-nak elmondta, hogy nemcsak az energetikában, hanem minden szektorban kiemelt jelentősége van a kiállításoknak és konferenciáknak, hiszen ilyenkor közvetlenül tudnak találkozni jövőbeli ügyfelekkel, és tudnak megszólítani potenciális partnereket. Természetesen befektetők is jelen vannak a kiállításon, viszont a startupok számára fontosabb, hogy jövőbeli vevőkkel és disztribútorokkal találkozhassanak, megismerjék az igényeiket, és a kiállítói stand és prezentáció segítségével terjesszék a technológiánkat.

„Mivel egy innovatív terméket kínálunk, ezért rendkívül fontos számunkra a piac edukálása, amire ez egy kiváló lehetőség” – tette hozzá a cégvezető. Az eseményen minden innovatív vállalkozás egy 3 perces prezentációval készül, ahol bemutatja a termékét, az eddig elért eredményeit, és hogy mit kínál a résztvevő cégek, befektetők számára.

A TBB.Connecten tervezett prezentációjában a HeatVentors új termékékét mutatja majd be, az újgenerációs hőenergiatárolót, a HeatTank-et,

annak előnyeit, és beszámolnak az eddig elért sikereikről, többek között arról is, hogy a vírushelyzet ellenére is sikerült Magyarország mellet két külföldi országban (Olaszország és Indonézia) is értékesíteniük.

Nagy szükség van az innovációra az energetikában, de a verseny is nagy

„A legtöbb jelenlévő startupnak hasonló a célja, az energiahatékonyságot és a környezet megóvását tűzték ki célul. Nagyon nagy szükség van ezekre a cégekre és innovációkra, hiszen az egyik legnagyobb globális problémára ajánlanak megoldásokat. A jelenlévő cégek nem konkurensek, hiszen mindenki megoldása más és más, más szektoroknak más és más problémájára adnak megoldást. Ezenkívül sokszor ki is egészítik egymást az innovációk és a cégek közösen tudnak dolgozni a jövőben” – véli Andrássyné Farkas Rita.

Hozzátette: egyre több energetikai versenyt és pályázatot hirdetnek meg.

Nagy a verseny, mivel sok a remek ötlet, egy verseny zsűrijének vagy egy befektetőnek nehéz dolga van, hogy összehasonlítsa egymással a pályázókat.

Minden induló cégnek szüksége van anyagi segítségre, viszont a legnagyobb cél a cégek számára nem a pályázati vagy befektetési pénzek, hanem a vevők megszerzése.

Az energetika ugyanakkor egyre nagyobb reflektorfényt kap, ezért kiemelt szerepet kapnak az ebben tevékenykedő cégek. Manapság azonban már nagyon kevés a régiós kiállítás, egyre inkább nemzetköziesednek ezek az események is. Idén a legtöbb kiállítás online térbe költözött, így a startupoknak könnyebb részt venni ezeken a rendezvényeken és még változatosabb a résztvevők listája. A startupok számára vonzó egy nemzetközi befektető, mivel új piacokat nyithat meg számára. A befektetők is egyre nyitottabbak a más országokból érkező startup-ok felé, mivel a cégek jelen vannak a nemzetközi piacokon. A HeatVentors is egyre több megkeresést kap külföldi befektetőktől, főleg Európából, de tárgyaltak már amerikai és ázsiai befektetőkkel is.

Andrássyné Farkas Rita minden startupnak ajánlja, hogy vegyen részt ilyen rendezvényeken. A cégeknek lehetősége van megmérettetni magukat, a workshopok alkalmával tökéletesíthetik az üzenetüket, gyakorolhatják az előadásmódjukat, ötleteket kapna a mentoroktól, zsűritől és a többi előadótól. A versenyeken kapott nyereménynek pedig mindig van helye egy cég életében, a HeatVentors például a technológia szabadalmaztatására költötte a 2017-es InnoEnergy PowerUp verseny 20 ezer eurós fődíját. Ezen kívül marketing szempontból is profitáltak a versenyből, a nézők között olyan nagyobb cégek is jelen voltak, akikkel stratégiai együttműködésről tudtak tárgyalásokat kezdeni, illetve bekerültek a nemzetközi szaksajtóba is.

„A Heatventors a klímaváltozás ellen folytatott küzdelem kiemelkedő magyar példája. Szakmai sikerüket többek között annak a kitartásnak is köszönhetik, aminek segítségével képesek voltak arra a jelentős szemléletváltásra, mely során fejlesztőből vállalkozóvá váltak” – tette hozzá Dervalics Ákos, az EIT InnoEnergy magyarországi országmenedzsere.

A cikk megjelenését az Central Europe InnoEnergy támogatta.