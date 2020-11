Erdőfelméréstől a városmodellezésig: debreceni céget hívnak a feltérképezéshez

A hagyományos terepi felmérésnek megvannak a korlátai, de a modern technológia alkalmazásával ezeket le lehet küzdeni. Legalábbis ezt bizonyítja az Envirosense Hungary Kft. története, amely egyetemi kutatásokból nőtte ki magát úgy, hogy nemcsak a címben említett célok feltérképezéséhez veszik igénybe a szolgáltatásukat, de már a kkv szektorban is használni tudják az alkalmazásaikat, amelyek jelentős hatékonyságnövelést ígérnek.Kisvállalkozásokból is lehet sikeres céget építeni Magyarországon. Sok olyan vállalat van, amely egy műhelyből, egy garázsból, vagy egy kisüzemből indult, de mára már tőkeerős, piacán meghatározó, akár nemzetközi szinten is sikereket elérő céggé vált: nevezhetjük őket akár példaképeknek is. Közöttük bőven találunk olyanokat, amelyek nem feltétlenül vannak a gazdasági sajtó fókuszában, nem szólnak róluk a hírek minden nap, de mégis kiemelkedő teljesítményt nyújtanak nap, mint nap. A cikksorozat támogatója a Budapest Bank.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A Debreceni Egyetemről indult spin-off cégnél olyan termékek és szolgáltatások fejlesztésével foglalkoznak, amelyek térképi adatokra – vagyis téradatokra – épülnek, és előállításuk hagyományos terepi mérési technológiákkal nem, vagy csak nagy erőforrás-befektetéssel lehetséges, ugyanakkor részletesebbek és pontosabbak, mint az interneten elérhető ingyenes térképi tartalmak. Jó példa erre a nyersanyag-kutatás; Kolumbiában ország méretű területet térképeztek fel a kutatók számára, vagy említhetnénk a beépített területek burkolatainak típusmeghatározását is, amelyből Magyarországon és Hollandiában is jelentős méretű területeket mértek fel. A téradatok az életünk minden részén jelen vannak, hiszen a földrajzi valóságban élünk, közlekedünk, termelünk, ezért szinte végtelen a lehetséges alkalmazások száma.

A cégnél összesítik és fejlesztik azokat a „téradat-gyártási” technológiai ismereteket, amelyek jelenleg a világon a legfejlettebbnek számítanak, és K+F műhelyként saját alkalmazásokat fejlesztenek számos ágazatban.

„A légi LiDAR felmérési szolgáltatásunk például egy aktív távérzékelési technológia, amelynek előnye, hogy nagy területről gyorsan, nagy pontosságú adatgyűjtésre képes a föld felszínéről, illetve képes olyan területeken is mérni, ahol a földi geodéziai méréseket csak nagy erőforrásigénnyel lehetne megvalósítani” – mondta a Portfolio-nak Tomor Tamás a cég egyik tulajdonosa. Véleménye szerint ezek az újítások jelentősen megváltoztatják a téradatokban rejlő gazdasági érték realizálását a felhasználók számára, így egyrészt jelentős költségmegtakarítást érhetnek el, másrészt sokat javíthatnak hatékonyságukon.

Az Envirosense debreceni irodája Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A téradatok beépülése a döntési folyamatokba nagy mértékben javítja a döntések hatásfokát, csökkenti az erőforrás-pocséklást, de új gazdasági lehetőségeket is előhoz. Az adatok előállítása fajlagosan alacsony költségen történik, így olcsón kerülhet előállításra olyan információ, amely a fizikai valóságot akár 97-98%-os pontossággal modellezi. Gyakorlati felhasználása sokoldalú, alkalmas lehet a teljesség igénye nélkül

mezőgazdasági kárelemzésekhez

ügyfélelemzésekhez

térbeli folyamatok nonstop monitorozásához

erdőgazdálkodáshoz

árvízi helyzet modellezéséhez

beépített területeken különböző modellek számításához

telekom hálózatok tervezéséhez

út- vasúthálózat tervezéséhez

magas feszültségű vezetékek, távvezeték hálózat tervezéséhez

földalatti vezetékek tervezéséhez

pénzügyi folyamatok naturális hátterének elemzéséhez stb.

Tipikus big data alkalmazás például a műholdas mezőgazdasági monitoring, amely Magyarország teljes területére elérhető, és olyan szolgáltatásokat tartalmaz, mint növényfejlődés-megfigyelés, kárriasztás, hozam, vagy kártétel-meghatározás, utóbbi szolgáltatás legnagyobb hazai vásárlója a Generali Biztosító, amely jelenleg egyedüli innovatív felhasználója a hazai biztosítási piaci szereplők közül.

Másik szolgáltatásuk a légi lézerszkennerrel készülő nagy pontosságú 3D terepmodellek, épület- és városmodellek készítése, amelyek a geometriai alapját adják többek között a telekommunikációs hálózatok, a felszíni vonalas létesítmények (út, vasút), valamint vízügyi beruházások terveinek. A cég dolgozott együtt Debrecen, Budapest, Érd, Kecskemét, Szigetszentmiklós önkormányzatával is, de adatszolgáltatásukkal hozzájárultak a BMW debreceni beruházásának előkészítéséhez is. A városokról készült részletes légi térképi adatbázisokat egy új szolgáltatáson keresztül elérhetővé teszik a vállalkozások, a közszféra és a nagyközönség számára is.

A légi LiDAR felmérési szolgáltatás egy aktív távérzékelési technológia, amely nagy területről gyorsan, nagy pontosságú adatgyűjtésre képes a föld felszínéről. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Egyre gyakoribbak a KKV szektorból érkező megkeresések is, az „egyszerű”, nagy felbontású légi ortofotók felhasználásától a bonyolultabb feldolgozást igénylő térbeli elemzésekig (ingatlan-értékelés mérhető téradatok alapján, telephely-felmérés stb.). A változatos összetételű csapat képes az igények alapján kifejleszteni egyedi téradat-megoldásokat is.

Jelenlegi egyik legérdekesebb K+F projektünk a parlagfű térképi azonosítását célozza. Az egyik legelterjedtebb allergén elleni védekezés a növény térbeli azonosításával kezdődik, amihez automata üzemben működő mérési technológiai alkalmazásokat fejlesztünk

– mondta Tomor.

Nem csak Magyarországon aktívak, Franciaországban például a TGV gyorsvasút nyomvonalának térképezését végezték fa- és cserjefajok azonosítása céljából, amiből a terület „benőttségét” vizsgálták, de megfordultak Izraelben (talajszerkezet vizsgálat közlekedési útvonalakhoz), az Egyesült Állomokban (a 2010-es olajkatasztrófa hatásainak térképezése a Mexikói-öbölben) és Finnországban is (jégfelszínek szennyezésvizsgálata, atomerőművek környezetének vizsgálata, vegyi anyagok előfordulásának azonosítása, katonai alkalmazások).

„A mi szakmánkban erős a technológiai nyomás, ezért számunkra fontos, hogy a legfejlettebb technológiákat alkalmazzuk. Nem egyszer előfordult, hogy hamarabb kezdtük használni az adott szenzort, mint ahogy a gyártó piacra dobta. Ez egy kölcsönösen előnyös helyzet, mert a gyártó közvetlen visszajelzést kap egy gyakorlati felhasználótól, mi pedig piaci előnyhöz jutunk” – mondta a cég egyik tulajdonosa. Az elmúlt két évben 450 millió forintot fordítottak a cégnél technológiai beruházásokra, amelyek között saját fejlesztésű műszerrendszer is szerepel.

A cég tulajdonosai Fotó: Envirosense

Ugyanakkor korlátai is vannak a legmodernebb technológiákkal előállított adathalmazok alkalmazásának: még a magasan képzett mérnökök sem mindig tudnak mit kezdeni a formabontóan részletes adatokkal. „Tipikus probléma, hogy a piacon lévő tervező szoftverek is limitált méretű adatokkal képesek dolgozni, ezért egyedi megoldásokat kell kidolgoznunk a részletes térképi adataink felhasználására” – mutat rá Tomor.

A csapat fejlődésében irányelv, hogy tehetséges fiatalokat választanak munkatársnak, egyetemi kötődésük miatt erre meg is van a lehetőségük. „A céghez szinte kizárólag gyakornokként került minden jelenlegi munkatársunk, akik „belenőttek” a feladatkörükbe, nem egy esetben testre szabva a saját munkakörüket is” – tette hozzá a cégvezető. A csapat jelenleg közel 50 főből áll, jellemzően agrár, informatika, műszaki és természettudományos szakmai összetételben.

Tomor Tamás, a cég egyik tulajdonosa szerint ezek az újítások jelentősen megváltoztatják a téradatokban rejlő gazdasági érték realizálását. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Mivel a cég tevékenysége több szempontból is meglehetősen hektikus, gazdaságilag ezt a sajátosságát kezelni kell tudni. Például egy térképezési munka elvégzése hónapokig eltarthat, addig pedig finanszírozni kell a cég működését, a beruházásokat, de a projekt megvalósításának költségeit is. „A beruházásokban nem kizárólag a közvetlen pénzügyi megtérülést vesszük alapul. Számunkra fontos az is, hogy egy beruházással milyen potenciális piacokra kerülhetünk be, ami jelentheti akár egyedi képesség kiépülését is. Ehhez a stabil és támogató banki háttér elengedhetetlen. Nemcsak a hitelezési képességre gondolok, hanem a közös gondolkodásra is, ami segít „irányban tartani” az elképzeléseket. A Budapest Bank pedig ilyen partner, szorosan együttműködünk, értik működésünket, és ennek megfelelően ajánlják számunkra a legmegfelelőbb megoldásokat” – mondta Tomor.

A cikk megjelenését a Budapest Bank támogatta.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio