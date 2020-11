40 éve gyártanak fertőtlenítőszert Szegeden: most 6 hét alatt húztak fel egy új csarnokot

A magyar tulajdonban lévő Florin Zrt. évtizedek óta a fertőtlenítő- és tisztítószerek, valamint kozmetikai termékek egyik meghatározó gyártója a hazai piacon. A szegedi cégnél 40 éve készült először fertőtlenítőszer, gyártási teljesítmény szempontjából pedig a 2020-as év minden rekordot megdöntött.Kisvállalkozásokból is lehet sikeres céget építeni Magyarországon. Sok olyan vállalat van, amely egy műhelyből, egy garázsból, vagy egy kisüzemből indult, de mára már tőkeerős, piacán meghatározó, akár nemzetközi szinten is sikereket elérő céggé vált: nevezhetjük őket akár példaképeknek is. Közöttük bőven találunk olyanokat, amelyek nem feltétlenül vannak a gazdasági sajtó fókuszában, nem szólnak róluk a hírek minden nap, de mégis kiemelkedő teljesítményt nyújtanak nap, mint nap. A cikksorozat támogatója a Budapest Bank.