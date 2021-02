Almáskertből indult a legnagyobb szabolcsi autókereskedés

A Csősz testvérek autóalkatrész-kereskedéssel kezdték vállalkozói pályájukat, de hamar rájöttek, hogy sokkal jövedelmezőbb, ha nemcsak értékesítik, hanem ők maguk be is szerelik az alkatrészeket. Harminc év alatt bővült a tevékenység, így mára több, mint 8 milliárd forintos árbevétellel a megye legnagyobb autókereskedőjévé váltak.

A Csősz-Platán Cégcsoportot két testvér, Csősz Ferenc és Csősz László indította el Záhonyban, kezdetben autóalkatrészek forgalmazásával és használt autók bizományi értékesítésével foglalkoztak. Azonban arra lettek figyelmesek, hogy a szerelők elviszik tőlük az alkatrészeket és beépítik az akkor még jórészt keletről érkező járművekbe, ezért hamar rájöttek arra, jobb, ha inkább saját szerviztevékenységbe kezdenek. A szervizhez egy bemutatóteremet is építettek a családi almáskert mellé, jó érzékkel, hiszen Magyarországra ekkor jöttek be a gépjárműimportőrök, és kezdtek kiépülni a márkakereskedői hálózatok.

„Akkoriban a Suzuki és az Opel két nagyon erős márkának számított, hiszen mindkét cégnek volt már gyára Magyarországon. Megkerestük őket, hogy szeretnénk a márkákat értékesíteni, végül az Opellel sikerült megegyeznünk, így 1993-tól Opel márkakereskedés vagyunk” – mondta Csősz Ferenc. Miután 1995-ben a nyíregyházi Opel-kereskedő csődbe ment, az importőr őket kérte fel, hogy vigyék tovább az üzletet. Ez a változás sorsfordító volt, hiszen hatalmas piachoz jutottak, és olyan márkákkal bővült a kínálat, mint a Daewoo, a Chevrolet és a Saab.

A testvérpár tapasztalata szerint körülbelül tízévente jön egy nagyobb válság egy vállalkozás életében.

Az ő vállalkozói életükben a 90-es évek közepén volt az első, amikor 28 százalékos alapkamat mellett kellett hitelt felvenniük. Majd jött a 2008-as válság, ekkor közel egymilliárd forintos forgóeszköz hitellel rendelkeztek svájci frankban. „A bank mondhatta volna, hogy elhatároljuk a veszteséget, zárjatok be, mert nagyon durva volt a hitelállományunk, de mi képesek voltunk negyedévente előállni egy „előremenekülési” tervvel, és meggyőzni őket, hogy működni fog” – mondta Csősz László. Ráadásul ez volt az a pillanat, amikor egy nehéz gazdasági helyzetben fontos stratégiai döntést hoztak és megvásárolták a Platán Autóházat, amely magával hozta a Volkswagen csoport márkáit is.

Már 1995-ben is nagyon figyeltünk arra, hogy a meglévő kollégáinkat ne veszítsük el, a mostani koronavírus-válságban pedig több, mint 100 embernek és 10 ezer ügyfélnek kellett megoldani a helyzetét” – mondta Csősz Ferenc. Véleménye szerint a koronavírus okozta időszakot megelőzte egy HR-válság, ezért korábban, illetve a mostani bizonytalan helyzetben is kivételesen fontos volt a csapat megtartása, miközben az autóértékesítés 90 százalékkal visszaesett, és a szervizek is 50-60 százalékban üzemeltek.

A testvérpár úgy látja, hogy a vírus okozta helyzetben nem az eredmény volt fontos, hanem a likviditási pozíció fenntartása: márciusig még havonta készítettek likviditási tervet, később már hétről-hétre.

Tavaly februárban, március elején már láttuk a piaci réseket. Ennek is köszönhető, hogy a pénzügyi eredményeink az elmúlt 6-7 évben nem voltak olyan jók, mint most

– mondta Csősz László. Ezt támogatta a gyengébb forint árfolyam, ami mellett jelentős mennyiségben exportáltak főleg Németországba, ahol éppen a járvány miatt készletproblémák adódtak. Kihasználták azt is, hogy emelkedett az új autók ára, ami helyzetbe hozta a „rent a car” cégeket. Összességében így az exporttal és a használt autókkal tudták pótolni a kiesett árbevételt. Augusztusig majdnem ezer autót adtak el, aminek 50 százaléka újraexportált volt. A jó eredmények lehetővé tették, hogy nem kellett részt venniük a hitelmoratóriumban, 48 milliós hitelüket pedig ki tudták váltani NHP-val.

A válsághelyzeteken túl sikereik egyik legfontosabb fokmérőjeként az ügyfélélményt tartják, beleértve az ügyfelek minél gyorsabb kiszolgálását, illetve a folyamatosan növekvő igények minél teljesebb kielégítését. „Felépítettünk egy brandet, a megyében pedig tudják, hogy amit ígérünk, az úgy van. Ebben nincs semmi ördöngösség, persze ezt gazdaságilag le is kellett tudni vezényelni” – teszik hozzá.

Csőszék nagy tervezőnek tartják magukat, ennek ellenére ma olyan sok bizonytalanságot látnak a piacon, hogy fél évre sem látnak előre, ezért igyekeznek minél jobban elosztani a kockázatot.

Két éve elkezdtek autópark-kezeléssel foglalkozni, működtetnek egy flottás csapatot, van bérautó-részleg és használt autó kereskedésük is. Emellett fut a szervizelés, és vannak autómosóik is. A cél az, hogy az árbevétel arányos eredménnyel el tudják érni a 2-3 százalékot, ami egy 9 milliárd forintos árbevétellel rendelkező cégnél már jelentős profittömeget jelent.

Sok más magyar kkv-hoz hasonlóan a Csősz testvérek számára is kihívást jelent a generációváltás. A családból Ferenc fia dolgozik a cégnél, de jelenleg ő sem venné át az egész csoport vezetését, ezért most zajlik egy olyan menedzsment felépítése, amely tovább tudná vinni az örökséget. „Legalább három éve dolgozunk ezen, de nem jönnek olyan könnyen az eredmények. Nem olyan vonzó a szakma, a profit nem olyan kiemelkedő, és sokat kell hozzá dolgozni” – tették hozzá.

Az üzlettel járó rövid távú bizonytalanság ellenére az autógyártók általában megmutatják a következő néhány év meghatározó trendjeit. A jövőbeli modellek esetében látni lehet a megjelenési dátumokat, és már minden gyártónál megtalálhatók az elektromos autók, ami Csőszék szerint egy feltartóztathatatlan folyamat az autózásban. Azt biztosan látni, hogy az elektromos autóké a jövő, ahogy azt is, hogy a robbanómotoros autók jövője is biztosítva van az elkövetkező néhány évre.

