Sok a hiba a bankoknál, szép csendben mégis eljöhet a nyílt bankolás kora Magyarországon

A hazai bankoknál még bőven van tér a fejlődésre a nyílt bankolás területén, ugynais bár 2019. szeptember 14-ére kellett volna a bankoknak elkészülni a PSD2-es fejlesztéseikkel, most is nehéz lenne olyan bankot megnevezni, amely valóban mindenben teljesen megfelel a szabályozásban elvártaknak - vélekedik Mudri György, csütörtöki Banking Technology konferenciánk előadója. A FintechX digitális banki startup vezérigazgatója és társ-alapítója szerint bár a sokak által vártnál lassabban, egyértelműen és szemmel is jól észrevehetően halad előre az open banking piac. Egyre több „pionír” indít szolgáltatást a PSD2-es API-kra építve egyre több területen, ez pedig a bankokra is egyre nagyobb nyomást fog helyezni a hibák kijavítása tekintetében.

Hogy látod, hol tart most a hazai pénzügyi szektor a nyílt bankolásban? Három évvel vagyunk a törvényi határidő után, hiszen 2019. szeptember 14-ére kellett volna a bankoknak elkészülni a PSD2-es fejlesztéseikkel. Most is nehéz lenne olyan bankot megnevezni, amely valóban mindenben teljesen megfelel a szabályozásban elvártaknak. Bizonyos bankoknál kisebb, más bankoknál nagyobb „hiányosságok" vannak. Sőt, igazából különböző felhasználói csoportok esetében (lakossági illetve vállalati ügyfelek) még adott esetben bankon belül is különböző állapotú API-kat láthatunk. De összességében a magyarországi számlainformációs szolgáltatások nyújtására épített API-k (AIS) mostanra a legtöbb felhasználási cél vonatkozásában elérik a szolgáltatásnyújtásra alkalmas minőséget. Sajnos ugyanez a fizetéskezdeményezési szolgáltatások (PIS) nyújtására épített API-k vonatkozásában még közel sem igaz, tehát még bőven van tér a fejlődésre. Mi mondható el jelenleg a PSD2-es API-k működéséről, miben látod a fejlődés lehetőségét? A banki API-k különböző bankok esetében mind felhasználói élményben, mind a szabályozásban meghatározott szolgáltatások körében (pl. AIS API-k esetében az API-n keresztül elérendő adatkör vonatkozásában), mind pedig az API-k rendelkezésre állása és az adott esetben felmerülő hibák bankok általi javítási sebessége tekintetében tapasztalunk problémákat, amelyekben bőven lenne további tér a fejlődésre. A Magyar Nemzeti Bank által több, mint 1 éve, 2021. július 1-én kiadott ajánlásban foglalt témakörök valódi teljeskörű megoldása jelentené leginkább az előrelépést. Azt tapasztaljuk, hogy banki oldalon sok esetben – legtöbbször arra hivatkozva, hogy az API csatornákat jelenleg (még) kevés felhasználó használja – alacsony prioritással szerepelnek az API-t érintő fejlesztések. A széles körben történő felhasználást viszont pont a fejlesztésekkel javítható problémák akadályozzák a legtöbb esetben. Ezért maga a piac csak kis lépésekkel tud előre haladni. Ennek ellenére bár ha lassan – a mi eredeti terveinknél is lényegesen lassabban – is, de ennek ellenére egyértelműen és szemmel is jól észrevehetően halad előre ez a piac. Egyre több „pionír” indít szolgáltatást a PSD2-es API-kra építve egyre több területen, ez pedig a bankokra is egyre nagyobb nyomást fog helyezni a hibák kijavítása tekintetében. Milyen további piaci lehetőségeket látsz az open banking világában, milyen új trendek rajzolódnak ki a nyílt bankolás alkalmazási eseteit illetően? Mivel a bankok az API-k megvalósítása során első körben az „egyszerűbben” kiszolgálható és számosságát tekintve nagyobb felhasználószámmal rendelkező célcsoport, azaz a lakossági ügyfelek számláihoz kapcsolódó API-szolgáltatásokra koncentráltak, így első körben az erre a célcsoportra épülő szolgáltatások válnak, váltak könnyebben megvalósíthatóval, mint például a PFM jellegű megoldások, bankfüggetlen, akár end-to-end digitális hitelezési folyamat építésénél AIS alapú jövedelemigazolás. De mindemellett már az első pillanattól megjelentek a keresleti oldalon a vállalati szféra számára szolgáltatásokat nyújtó potenciális partnercégek, mint például a könyvelésautomatizálással, ERP rendszerek fejlesztésével, faktoring tevékenységgel foglalkozó partnerek. Mostanra már ilyen területen is vannak éles együttműködéseink. De talán a legnagyobb visszaigazolást arra, hogy mostanra már valóban lehet széleskörben is éles szolgáltatást építeni a magyar bankok PSD2 API-jaira az bizonyítja, hogy mostanáig két banki partnerünk is használta illetve használja az Aggreg8 által fejlesztett adataggregátor megoldást a hitelezési folyamatában a jövedelemigazolás automatizálására. A gazdaságban sok tekintetben válságra utaló jeleket látni, hogyan érint ez titeket és tágabban a fintech ökoszisztémát? Egyrészt azt gondolom, hogy a válság az egyik oldalon sok esetben fejlesztési szálakat elhalasztó hatással bír, mivel mindenki próbál konzervatívabban állni a világhoz a jövő bizonytalansága miatt. Viszont mellette a digitalizáció egy olyan terület, ahol ezeket a fejlesztéseket nem lehet és nem is fogják teljesen megállítani a piaci szereplők, mivel ezek a fejlesztések a legtöbb esetben közvetlen, azonnali és szemmel is látható hatékonyságnövekedéssel, költségmegtakarítással járnak. Ami talán változni fog az előző időszakhoz képest, hogy az együttműködésekben inkább azok a megoldások fognak előtérbe kerülni akiknél az értékajánlat minél közvetlenebben tud minél kézzelfoghatóbb értéket teremteni. Milyenek a hazai fintechek nemzetközivé válásának kilátásai jelenleg? Sikerül valamennyit előrelépni ezen a téren? A nemzetközi piacra lépés könnyűsége vagy nehézsége terén nem történt lényeges változás az előző időszakhoz képest. Talán a COVID-időszak segített annyit, hogy a távmunka széleskörű elterjedésével párhuzamosan egy fokkal elfogadottabbá vált a pusztán elektronikus csatornákon történő kapcsolattartás a mindennapokban, de a kapcsolatteremtésben, lead-ek megtalálásában továbbra sem nélkülözhetőek teljesen a személyes csatornák. Milyen új fejlesztés várható tőletek a közeljövőben? Mi nagyon hiszünk abban, hogy a nyílt bankolás nem kizárólag a szűken értelmezett pénzügyi szolgáltatások piacát fogja megváltoztatni a következő időszakban, hanem nagyon sok társterület működésére (pl. kereskedelemben, a már emlegetett könyvelési terület digitalizációjában, vagy akár marketingben) lesz komoly hatással a következő időszakban. Ennek megfelelően igyekszünk a fejlesztéseinkkel ezeknek a területeknek az irányába is aktívabban nyitni a jelenlegi elsődlegesen pénzügyi/banki fókusz mellett.