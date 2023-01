Új világ jön a kriptopiacon - Magasabb fokozatba kapcsolnak a kriptósok Magyarországon is

Turzó Ádám Pál 2023. január 17. 06:30

Az európai kriptopiacot egységesen szabályozó rendeletet (MiCA) hamarosan, már 2023 első negyedévében kihirdethetik, az új szabályok várhatóan 2024-ben és 2025-ben hatályba is léphetnek. A kriptopiaci szereplők többnyire várják már a szabályokat, ez ugyanis nem csak kötelezettségeket, hanem bizalmat is hozhat az alulszabályozott piacnak. Megnéztük, hogy mit érdemes tudni a MiCA-ról, hogyan készül a magyar piac a változásokra, illetve egy nemrégiben alapított magyar gyökerű kriptós startuppal is beszélgettünk minderről.