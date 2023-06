Zöld projekteken dolgozol? Érdekel a fenntarthatóság? - Legyen tiéd a Zöld Díjaink egyike

A hazai vállalatok különleges fenntarthatósági teljesítményét, programját, vagy innovációit szeretnénk 2023-ban is elismerni a Green Awards díjaink egyikével. A tavalyihoz hasonlóan, 5 kategóriában díjazzuk a legfenntarthatóbb kezdeményezéseket:

Az Év Zöld Nagyvállalata Az Év Zöld Kkv-ja Az Év Zöld Innovációja Az Év Zöld Befektetése Az Év Jó Ügye

A díjra bármely szektorban tevékenykedő vállalatok jelentkezését várjuk, akik olyan fenntarthatósági projektet, cselekvéseket tudnak felmutatni, ami a jövő generációjának az életét, környezetét teheti jobbá. A tavalyi jelentkezők idei pályázati anyagait is várjuk, az elmúlt egy éves eredmények bemutatásával együtt.

A jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk: július 23-ig várjuk a pályázati anyagokat.

Az MBH Bank, a Green Cloud, a PwC Magyarország, és a Portfolio Csoport közösen alapított díjára a leginkább érdemes 5 nyertest egy szakmai zsűri fogja kiválasztani, a „shortlistre” kerülő, kategóriánként legjobb 3 pályázat közül a jelentkezési időszak lezárultát követően.

A DÍJAKAT EGY ÜNNEPÉLYES ÁTADÓ KERETÉBEN 2023. SZEPTEMBER 12-ÉN A SUSTAINABLE WORLD KONFERENCIÁN ADJUK ÁT.

Sustainable World 2023 Szeptember 12-én rendezzük meg az éves fenntarthatósági szakmai találkozót, a Sustainable World konferenciát, ahol átadjuk a Green Awards nyerteseinek a díjakat. A részletekért kattintson!

A díj támogatóit is megkérdeztük, hogy szerintük miért fontos a leginnovatívabb vállalatok és ötletek díjazása a Green Awards keretén belül. Jelen cikkben az Év Zöld Nagyvállalat kategória támogatója, a Green Cloud képviselői szólaltak meg.

Lehoczki Balázs, az E.ON Energiamegoldások Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az E.ON Hungária Csoport és anyavállalata, az E.ON SE stratégiai célként kezeli a fenntarthatóságot. "Amellett, hogy saját tevékenységünket is folyamatosan egyre zöldebbé tesszük, ügyfeleink számára is olyan fenntartható energetikai megoldásokat kínálunk, amelyek nemcsak a klímacélok elérését, hanem ügyfeleink személyes fenntarthatósági törekvéseit is támogatják. Ahogy a hazai zöldenergiát biztosító Green Cloud termékünk létrehozása során is az volt a célunk, hogy piacképes és hosszú távú megoldást adjunk a vállalatok dekarbonizációs törekvési igényére,

úgy az Év Zöld Nagyvállalata díj támogatásával is ugyanez a szándék vezérel bennünket: a fenntartható működés útján élen járó, az ebben kiemelkedően elkötelezett piaci szereplők támogatása.

A fenntarthatóságban legelőrébb járó nagyvállalatok díjazása kapcsán Mécs Imre, a Solar Markt Csoport elnöke elmondta:

Az „Év Zöld Nagyvállalata díj” számunkra sokkal többet jelent, mint egy céges elismerés vagy egy szép, díjátadóval egybekötött ünnepség. Ez a díj azt az arc poeticát fémjelzi, amellyel mi a bolygónkat látjuk, amelynek szellemében neveljük gyermekeinket, amelynek gondolatisága mentén kidolgoztuk a Green Cloud szolgáltatáscsomagot és amelynek követésére buzdítunk minden piaci szereplőt. A majdani díjátadással azt a céges filozófiát szeretnénk elismerni,

amely fontosnak tartja és felelősséget vállal a közös jövőnkért, ennek érdekében konkrét lépéseket is tesz, hogy utódaink egy élhetőbb, zöldebb, környezettudatos világban nőjenek fel.

- emelte ki Mécs Imre.

A nagyvállalatoknak szóló kategória feltétele, hogy a pályázó 250 főnél nagyobb munkavállalói létszámmal rendelkezzen. A jelentkezéseket a greeenawards@portfolio.hu e-mail címre várjuk július 23-ig.

A jelentkezési lap innen tölthető le.

A jelentkezés részletei ezen a linken érhetők el.

A tavalyi nyertesekkel, a zsűrivel készített videóinterjúk:

