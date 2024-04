Nagy esemény jön a bitcoinnál, most érdemes kriptóba befektetni?

Május 16-án újra a befektetéseké a főszerep

Idei második befektetési konferenciánkon cégvezetőkkel, profi befektetőkkel, alapkezelőkkel, iparági szakértőkkel, elemzőkkel arra keressük a választ, hogy a korábbinál magasabb inflációjú környezetben hogyan alakítsunk ki optimális befektetési portfóliót, mekkora részarányt képviseljenek az egyes eszközök, és hogyan kezeljük a magas volatilitásból adódó kockázatokat. Előadóink arra is rávilágítanak, hogy milyen esetekben érdemes profi tanácsadók, vagyonkezelők segítségét igénybe venni. Természetesen, mint a korábbi alkalmakkor, a májusi eseményen is végig vesszük a fontosabb tőzsdei eszközökben rejlő lehetőségeket és kockázatokat, lesz szó hazai és külföldi részvényekről, kötvényekről, nyersanyagokról, kriptoeszközökről, de a tőkepiacokon kívüli eszközök is szóba kerülnek.

A Portfolio Investment Day 2024-ben is az a lakossági befektetési rendezvény, amin mindenki részt akar venni, mert itt első kézből szakértőktől szerezhet pontos képet a hazai és globális gazdasági folyamatokról, ismerhet meg vállalati sikersztorikat cégvezetőktől, és kaphat befektetési ötleteket profi portfóliómenedzserektől, elemzőktől. Célunk az, hogy a jelenlévők hasznos tudással, praktikus befektetési ötletekkel felvértezve távozzanak az eseményről.

Vegyen részt díjmentesen

A rendezvény részvételi díjhoz kötött, azonban szponzorainknak köszönhetően ingyenes részvételt is biztosítunk a PID2024 kóddal! Azok a jelentkezők, akik hozzájárulnak, hogy átadjuk partnereink részére az elérhetőségeiket, így térítésmentesen csatlakozhatnak be az év nagy privát befektetési rendezvényére. Engedje, hogy partnereink felkereshessék önt ajánlataikkal, és biztosítsa ingyenes helyét a Portfolio következő nagyszabású befektetési rendezvényén! Csatlakozzon be, kérdezzen és tanuljon a nagyoktól! A rendezvényre itt regisztrálhatnak.

Kiemelt témáink

Befektetés saját kútfőből vagy profi segítséggel?

Megeszi az infláció a hozamokat, hogyan védekezzünk?

Forintban vagy devizában fektessünk be? Mi az optimális arány?

Hogyan teljesítenek idén a fontosabb befektetési eszközök?

Hol a helye a portfóliókban a hazai lakossági állampapíroknak?

Merre tartanak a részvénypiacok? Mi lesz a fantasztikus hetessel?

Mi lesz a magyar tőzsde következő nagy részvénysztorija?

Energiaválság után – Merre tovább a nyersanyagpiacokon?

Újra jöhet a 400 feletti EURHUF?

Jöhetnek az új csúcsok a kriptoeszközöknél?

Kinek javasoljuk?

A Portfolio Investment Day 2024 rendezvényre olyan lakossági befektetőket várunk, akik nagyobb befektetendő vagyonnal rendelkeznek, elsősorban a prémium és privátbanki szegmensből, akiknek a legsikeresebb pénz- és hozamszerzési lehetőségeket mutatjuk be a befektetési nagyágyúk, vagyonkezelők, elemzők, tőzsdei sikercégek, aukciósházak, ingatlanvállalatok vezetőinek segítségével.

Önnek itt a helye, ha érdeklik a hazai és globális makrogazdasági aktualitások, népszerű vagy éppen pont elfeledett tőkepiaci termékek, ha szeretné megtudni, merre halad a részvény-, kötvény-, nyersanyag- vagy kriptovaluta piac, ha magas hozamot szeretne elérni, vagy csak biztonságban szeretné tudni a pénzét, netán újfajta befektetési lehetőségekkel ismerkedne meg.

Címlapkép forrása: R Tsubin via Getty Images