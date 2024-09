Több tízezer vállalkozást érint hamarosan egy fenntarthatósággal kapcsolatos döntés

Az, hogy megszületett az ESG kérdéslista hatalmas eredmény, ami több tízezer KKV-t érint a közeljövőben, de közülük sokan nem tudják, mit is kell pontosan tenniük. Bár a legtöbb kérdésben a KKV-kra az ügyfelek szempontjából csak 2027-től vonatkoznak kötelezettségek, ez nem jelenti azt, hogy addig nincs is semmi dolguk – mondta el a Portfolio Sustainable World 2024 konferencián tartott előadásában Dr. Csorbai Hajnalka , az Opten stratégiai igazgatója. Ezt követően a szakértők a Scope 3 és hazai ESG-törvény vonatkozásában beszéltek a jövőben várható feladatokról.

Mivel a beszállítói lánc nagyon komplex, a vállalatok nincsenek könnyű helyzetben, ugyanakkor a rájuk váró feladatokat a nagyvállalati ESG platform segíti, ami az aktuális kérdéssorokat frissíti, cégméret szerint egyediesíti, megkönnyítve az ellátási lánc átvilágítását egy egységes, felhasználóbarát digitális felületen – mondta el előadásában Dr. Csorbai Hajnalka.

Az adott válaszoktól függően 70-100 közötti kérdés megválaszolása várható el maximálisan a KKV-któl, melyek negyedének megválaszolása történhet önkéntes alapon.

Ehhez a KKV-knak több oldalról is segítséget kell kapniuk, önállóan nem várható el, hogy meg tudják oldani – hangsúlyozta a szakértő.

A karbonlábnyom számítása nyílt bankolás útján történik, azaz hozzáférés megadása a vállalati bankszámlakivonatokhoz az MNB felügyelete alatt álló zárt rendszerben. A cél, hogy ezt folyamatosan lehessen monitorozni a további csökkentés érdekében – tette hozzá.

Ugorjuk meg a feladatokat! - Scope 3 és hazai ESG-törvény

Hol van lehetősége a cégek életében az ESG szabályozásnak? Mit jelent ez a gyakorlatban és jogi oldalról? Hol tartanak a cégek és hogyan segítsük ebben a partnereket? – tette fel a kérdéseket a panelbeszélgetés során Márta Irén, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért igazgatója. AZ ESG beszámoló valószínűleg nem váltja ki a korábbi fenntarthatósági jelentéseket, de mi legyen akkor a megoldás? Egy ideális világban mi a legjobb eredmény, ami elérhető ezekkel az ESG beszámolókkal?

Egy nagy jogszabálycsomag jelent meg a nyáron, amivel most ismerkedik mindenki és kezdi el alkalmazni. A kezdeti lépések után ez át fogja járni a vállalatok működését, és a fenntarthatóság már nemcsak egy PR és marketingeszköz lesz, hanem a vállalatok mindennapi döntéseinek a része – mondta el Bősze Szilvia, az ASPA Kft. CEO-ja, Advanced Sustainability Performance Advisors.

Hozzátette, hogy az ESG terén az E-ről hallunk a legtöbbet, ami a leginkább szerteágazó rész, az ÜHG-kibocsátáshoz talán ennek van a legnagyobb köze. A nagy fejtörést az S és a G jelenti, az S az alkalmazottakra és kapcsolati együttműködésekre, a G pedig a vállalatirányításra, a vállalat működésére fókuszál. Az ESG felelőst a vezetőségnek fel kell ruháznia azzal a jogkörrel, hogy az ő szavára is odafigyeljenek. Az elvárható legjobb eredmény az lehet, hogy eljön a benchmarkolások időszaka és nő a munkavállalói és ügyfélelégedettség is.

2005-ben a világbank egyik kiadványában szerepelt először az ESG, de még 20 év elteltével is csak gondolkodunk azon, hogy mit is kezdjünk ezzel, milyen lehetőséget jelenthet. A lehetőség alatt üzleti lehetőséget kell érteni, megfogalmazva, hogy hogyan tudjuk a vállalatunkat építeni, a befektetőkkel milyen kapcsolatban vagyunk, és hogyan tudunk fejlődni – világított rá Budai Henrietta, a CPI Hungary Sustainability Managere, kiemelve, hogy a CPI volt az első, aki bevezette a zöld bérleti szerződéseket, ennek célja, hogy a bérlőkkel együtt dolgozva csökkentsék a környezeti lábnyomot. A hangsúly a közös munkán van. "A mobilitás terén a bérlők mobilitásának kibocsátáscsökkentésére törekszünk, például elektromos töltők által, miután a cégek gépjárműparkja is elektromossá válik, de az is cél, hogy kevesebb legyen a mobilitás."

Az egyik legnagyobb irodaportfólióval rendelkező cég vagyunk, de a retail portfóliónk is jelentős, így fenntarthatósági menedzserként számos fenntarthatósági kezdeményezésen dolgozunk. A fenntarthatósági témakörre mindenki másként tekint, de a vezetők már helyén kezelik ezt, a kollégákat edukálni kell, és elmagyarázni, hogy ez miért fontos. A folyamat pozitív eredménye, hogy az adat nagyon felértékelődik, így, ha a cég azt látja, hogy valamiről nincs adata, akkor mostantól ebbe az irányba tud fejlődni – tette hozzá.

Jogi oldalról elsősorban a szabályozásokra van rálátásunk, de egy nemzetközi kutatásból az derült ki, hogy a vásárlók nagy része is olyan terméket, szolgáltatást vásárolna, ami az ESG feltételeknek megfelel. Ha tehát egy cég ezt ma vállalja, azzal nagyobb vásárlóközönséget tud megfogni. Egy idő után pedig a megrendelői szerződéseket is csak akkor írják alá, ha megfelel az ESG kritériumainak és a kötelezettségvállalásoknak – emelte ki Helembai Gábor, a Taylor Wessing ügyvédje.

A bérleti szerződések már nemcsak a zöldítésre fókuszálnak, hanem az S-re és G-re fókuszálva valóban fenntarthatóbbá szeretnének válni. A fenntarthatóságban nagyon nagy a vezetőség felelőssége, hiszen a nap végén ők döntenek erről, ami ha nem megfelelően történik, akár jogi következményekkel is járhat. Jogászként a legjobb, ha minden jogszabálynak megfelel a cég működése, és ha a cégek ezt valóban komolyan veszik, akkor valóban növekszik majd a versenyképességük – tette hozzá a szakértő.

Az autók átlagéletkora tovább nőtt Magyarországon, ma 16 éves autókkal járunk, így van honnan fejlődni. Dekarbonizációról beszélünk, aminek kapcsán a meglévő autópark esetén is lehet tenni azért, hogy ez javulhasson, ami egyben költségcsökkentéssel is járhat. Nyáron egy ESG kiadványt készítettünk, ami a mobilitás átalakítását segíti. Most jönnek azok a lépések, amik az alkalmazkodást jelentik, és változtassunk a mobilitási szokásainkon, aminek köszönhetően csökken az autóhasználat, a kibocsátás és akár a balesetek száma is – világított rá Lakatos Gergely, az MHC Mobility Magyarország üzletfejlesztési vezetője.

Kiemelte, hogy Hollandiában van egy olyan mobilitáskártya, ami egy komplex bérleti megoldás, mindenkinek van egy kerete, amit havonta elfogyaszthat, mérve, hogy mivel mekkora távolságokat tesz meg valaki. Ehhez egy olyan adórendszer is kell, amitől mi még messze vagyunk, de gondolkodni nálunk is lehet azon, hogy mekkora autóra van szükségünk. Egy jó motivációs rendszer mellett együtt, közösen lehet tenni a célokért, versenyelőnyt szerezve ezzel – foglalta össze Lakatos Gergely.

Címlapkép forrása: Berecz Valter / Portfolio