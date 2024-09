A minket körülvevő világot nem olyan körülményekhez építették, mint amikben élünk

A zöld befektetések növekedése gyorsuló ütemű, noha a szükséges volumenek még így is jóval elmaradnak a kívánatostól​. A klímaváltozással kapcsolatos befektetések volumene is folyamatosan nő, de az arányuk a globális GDP-hez képest még továbbra is alacsony, 1,3 százalékos értékével elmarad az IMF szerinti 5 százalékos szükséges aránytól - mondta el a Portfolio Sustainable World 2024 konferencián tartott előadásában Pókos Gergely , az OTP Zöld Program Igazgatóság ügyvezető igazgatója.