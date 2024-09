Sustainable World 2024 Szeptember 4-én rendezzük meg az év üzleti fenntarthatósági rendezvényét, a Sustainable World konferenciát. Zöld gazdaság, ESG a gyakorlatban, zöld pénzügyek, megújuló energia, zöld mobilitás és ingatlanpiac és zöld agrárium egy helyen. Részletek a linken.

Tavaly 300 milliárd dollár veszteséget okozott a klímaváltozás, ebből 15 milliárd jutott az európai régióra. A klímaváltozás azonban nemcsak a hőmérséklet emelkedését jelenti, hanem például az élelmiszerek előállításának folyamatát is. Jól látható, hogy az utóbb években az élelmiszerárak is jelentősen megemelkedtek.

Mi vagyunk az első nemzedék, aki valóban szenvedni fog az éghajlatváltozás következményeitől, de mi vagyunk azok is, akik változtathatunk ezen.

A Párizsi Egyezményt 2015-ben írtuk alá, ahol az aláírók megegyeztek a 0,5 fokos hőmérsékletemelkedésben, a kijelölt cél megvalósíthatóságára azonban egyre kisebb az esély.

2022-ben az unió energiaforrásainak 40 százaléka megújulóból származik, a 2050-es célok eléréséhez fenntartható technológiákra van szükség, például szél és napenergiára. Az unió szeretné a jogszabálykörnyezetet is ehhez igazítani, ilyen a green deal, vagy a 2050-ig kijelölt karbonsemlegességet elősegítő célok.

A technológiai megoldások rendelkezésre állnak, a probléma a beruházásokkal van, itt lépnek be a képbe a bankok.

Fontos megérteni, hogy a dekarbonizáció útja minden ország és ipari szektor számára különböző lesz. A különböző kihívások, különböző megoldásokat fognak igényelni.

A bankok számait nézve látható, hogy növekedtek a beruházások. 2012-ben 212 milliárd, most 1200 milliárd dollárról beszélhetünk, de még mindig nem értük el azt, amivel a zöld átállás megvalósítható. Ehhez legalább 4000 milliárd dollárra van szükség, amiből 2030-ig legalább 1000 milliárd dollárt kell elkölteni. A célok megvalósításában a pénzügyi szektornak nagy szerepe van.

Nincs ugyanakkor olyan intézmény, ami önmagában meg tudná oldani ezt a problémát, a cégek, a politika nyitottságára van szükség ahhoz, hogy a tőke jó irányba áramolhasson. Mindez nemcsak a zöld hiteleket jelenti, hanem azt is, hogy megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre zöld tőke. Ebben globálisan vannak még hiányosságok, a zöld hitelek több mint fele egyelőre az európai piachoz köthető.

A zöld átmenet nem megvalósítható, ha nem foglalkozunk a kis cégekkel is. A Citinél is vannak fenntarthatósági modellek az ügyfelek irányában és az ipari szektor esetében is. Az egyik cél, hogy az olyan pénzügyi eszközöket növeljük és hozzáférhetővé tegyük, mint a zöld kötvény és más fenntarthatósági kötvények, segítve a vállalatokat a fenntarthatósági céljaik elérésében. Vannak emellett környezetvédelmet segítő hitelek is, amiben még nagy lehetőségek vannak – tette hozzá Rashmi Ghai.

Címlapkép forrása: Akos Stiller