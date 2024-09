Zöldítésbe fektetni? Nem kérdés, nincs más út

Mennyire éri meg a zöldítésbe beruházni? Többek között ezt a kérdést is körbejárták a Portfolio Sustianable World 2024 konferenciájának vállalatvezetői kerekasztal-beszélgetésén, ahol kiemelték: a zöld átállásba történő befektetés nem arról szól, hogy megéri-e vagy sem a fenntarthatóságot célzó beruházás, ugyanis ez egy szabályozási kérdés is, a cégek nem is tudnak mást csinálni, különben mindenféle adókkal, pénzügyi kötelezettségekkel kell szembenézniük, így a legjobb megoldás az előre menekülés.