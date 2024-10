A 40 milliárdos piac, ahol masszívan nő az online vásárlások aránya Magyarországon

A különböző művelési ágakhoz tartozó munkagépek, a régi és új technológiák, és ezek kombinált használata teszi a mezőgazdasági gépipart az egyik legösszetettebbé az alkatrész-utánpótlás szempontjából. Ráadásul helyi szinten sok esetben nem érhetőek el a megfelelő kiegészítők, pótalkatrészek, mert az iparági kereskedőknek nem éri meg készletet tartani. A digitális csatornák használata azonban a gazdálkodók körében is erősödik, egyre népszerűbb az online beszerzés, ahol a szállítási idők is jól tervezhetőek. Arról, hogy miért fontos, hogy 24 órán belül kijusson a gazdálkodóhoz az alkatrész, milyen folyamatok zajlanak aktuálisan a szektorban, hol tart a logisztikai terület digitalizációja, a Portfolio Bedekovits Csabát, a Kramp Hungary kereskedelmi igazgatóját kérdezte.

A mezőgazdasági vállalkozókat az elmúlt időszakban tapasztalható recesszió, a gabonapiaci helyzet, a megnövekedett gépárak és a gyengülő finanszírozási lehetőségek, illetve a pályázatok kifutása jóval óvatosabbá tették. Ezt jól mutatja, hogy a hazai gép- és alkatrészpiac 2022-es rekordforgalmát követően a tavalyi év második negyedévétől jelentősen visszaesett a gépberuházási kedv, és a csökkenés tovább folytatódik. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások idén júniusig 89,5 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket, ami 49%-kal marad el az egy évvel korábbi forgalomtól. Ebben az időszakban alkatrészekre 6%-kal kevesebbet, közel 41 milliárd forintot költöttek.

A gépek átlagéletkorának növekedésével azonban nő azok szervizigénye is, hiszen egyre több alkatrész fogja elérni az élettartama végét.

“A legnagyobb kihívást abban látom, hogy a gazdákat hogyan tudjuk a tervezett gépfelújításra ösztönözni. Az alkatrészbeszerzés folyamatában nem a gépleállásnak kellene a fő motivációnak lennie, hanem a tervszerű, megelőző karbantartásnak, ami a nyugat-európai piacokon nagyrészt már így működik” – mondta el a Portfolio-nak Bedekovits Csaba, a Kramp Hungary kereskedelmi igazgatója.

Amíg egy nyugati, vagy különösen egy amerikai gazdálkodó a saját üzleti teljesítményéből fakadóan gyakran cseréli a gépeit, addig a kelet-európai piacokon az látható, hogy a gazdák sok esetben az utolsó pillanatot is kivárják a gépvásárlással. Az alkatrészek esetében pedig egyre jellemzőbb, hogy csak azokat a darabokat és részeket cserélik le, amelyek teljesen elkoptak.

Viszont minden csere gépleállást eredményez, amire pedig valószínűleg akkor fog sor kerülni, amikor a gépnek éppen működnie kellene. “Több költség keletkezik, ha a mezőgazdasági gépnek addig állnia kell, amíg beszerzik a szükséges alkatrészt és megcsinálják a javítást, mintha szezonon kívül cserélnék azokat a kopó alkatrészeket, amelyeket állapotuk miatt indokolt” – hangsúlyozta a kereskedelmi igazgató.

Több mint 10 ezer alkatrészcsomag naponta

Egyre nő a régi és új, azon belül is a különböző művelési ágakhoz tartozó gépek variációja, amelyekhez helyi szinten nem minden esetben érhető el a megfelelő alkatrész, tartozék. Ahhoz, hogy a munkagépek a lehető legkevesebb időt töltsék állva meghibásodás miatt szezon közben, a termékkínálat és az alkatrészek optimális rendelkezésre állása mellett

az alkatrész-forgalmazók a minél rövidebb szállítási idővel és a folyamataik digitalizálásával tudják a gazdálkodók munkáját segíteni.

Az európai mezőgazdasági szektorban a Kramp az egyik legnagyobb alkatrész- és tartozékbeszállító, 2021-ben lépték át az 1 milliárd EUR forgalmat, idén a cégcsoport 1,2 milliárd EUR körüli forgalommal tervez. A magyarországi vállalat lényegesen nagyobb mértékben növekedett. A digitális ajánlatok fejlesztésével elérték, hogy a rendelések 98%-a online érkezik a partnerektől, többek között ez is hozzájárult a forgalom 100%-os növekedéséhez 4 év alatt. A magyarországi fejlődéssel kapcsolatban Bedekovits Csaba kiemelte, a generációváltás a küszöbön áll, a gazdák igénye a digitális működésre folyamatosan növekszik, pár éven belül nagy mértékben áttérhetnek az online beszerzésre: ez óriási üzleti lehetőség a Kramp és kereskedelmi partnerei számára a hatékonyabb vevőkiszolgálásra.

A hazai piacot a németországi strullendorfi raktár szolgálja ki, ahol több mint 550 ezer termék érhető el. A német raktár összesen 9 piacra szállít;

a szükséges készletet és készletszinteket pedig a mesterséges intelligencia nagy mértékű használatával határozzák meg.

A digitális rendelési folyamatnak köszönhetően a magyar gazdák kereskedőnél leadott rendeléseit már 15 perc múlva elkezdik összekészíteni a regionális disztribúciós központban. “A logisztikai hálózatunk azt is biztosítja, hogyha egy termék kifogy Németországban, vagy nem része a választéknak, akkor azt hatékonyan tudjuk mozgatni a raktáraink és a vevőink között” – tette hozzá.

A Kramp kínálata naponta bővül, de saját márkás termékekkel is jelen van a piacon, ami alapvetően olcsóbb árkategóriába tartozik, kisebb a választék, viszont az nagymértékben a géppenetrációra, vagyis a leggyakrabban használt elemekre lett szabva. A választékukat rendszeresen újrastrukturálják, azaz termékcsoportonként haladva megvizsgálják az elérhető termékeket, kondíciókat és az ügyfelek visszajelzéseit.

Ha a gazdálkodónak valamilyen alkatrészre, tartozékra szüksége van, arról a forgalmazó weboldalán vagy applikációján keresztül teljes körű információt kaphat, és az alkatrészt egyszerűen be is tudja azonosítani a Kramp vonalkód beolvasásával (Kramp App). A kiszállításra pedig nem kell sokat várni: ha a rendelést 16 óráig leadják, akár másnap reggel, a kereskedő üzletnyitásakor – tehát reggel 6 órakor is – át lehet venni, és a legtipikusabb nappali szállítási mód esetén is a rendelést követő munkanapon – tehát 24 órán belül – megérkezik a rendelt alkatrész.

A kereskedelmi igazgató elmondta, alapvetően a kereskedők a partnereik, de a gazdákra tekintenek elsődleges vásárlóként. A helyi piacokon az értékesítésre, a marketingre és a vevőszolgálatra fókuszálnak, a raktározást és a logisztikát kizárólag a disztribúciós központjaikon keresztül szolgálják ki.

2021 óta megtöbbszöröződött a Kramp Hungary aktív partnereinek száma, jelenleg már lényegesen több mint ezer kereskedő van a vásárlóik körében, ezzel nagyjából lefedik a hazai kereskedőket. Az a helyi stratégia, hogy akivel a magyar piacon együtt tudnak működni, azzal működjenek is együtt.

A mi erősségünk az utángyártott alkatrészek, ezért a nagy gépforgalmazókra se versenytársként, hanem partnerként tekintünk, hiszen a termékportfoliónk nem zavarja, hanem kiegészíti egymást

– emelte ki Bedekovits Csaba.

AI a készletgazdálkodásban és a termékinformációkban is

A magyar kereskedők szakértők, az alkatrészek területén óriási tudással rendelkeznek a gazdák igényeinek beazonosításában. A Kramp egyik versenyelőnye, hogy képes üzleti támogatást nyújtani az üzleti, például a készletkezelési folyamatokban. "A szektornak meg kell értenie, hogy az első lépés a háttérfolyamatok - pénzügyi, a raktári és a HR folyamatok - digitalizációja, a következő pedig a fő tevékenység digitalizációja, például egy jól működő webshop vagy a digitális kereskedelem bevezetése."

Ezután következhet a mesterséges intelligencia alkalmazása, ami egy-két éven belül teljesen egyértelmű versenyelőnyt fog jelenteni, hiszen a használatával például sokkal jobb minőségű készletgazdálkodást lehet végezni, de a nagy mennyiségű termékek adminisztrációs kezelésében, a termékinformációk összegyűjtésében, rendezésében és a helyi nyelvre való lefordításában is megnőhet a szerepe.

Összehangolt alkatrészvásárlási élmény

Magyarországon októberben kezdik el bevezetni a cég omnichannel modelljét, a folyamat várhatóan 6-8 hónapig tart. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy azt a tudásbázist, ami a Kramp-nál létezik, nyelvi korlátokon kívül meg tudják osztani. A felmerülő vásárlói kérdések a dedikált nemzetközi szakértőkhöz érkeznek majd, akik a nyelvi akadályokat a technológia segítségével leküzdve közvetlenül a kérdezőnek válaszolnak. Ez jelentős szintugrást jelent a vevőkiszolgálásban.

A fejlesztéseink elsősorban az ügyfelek igényei mentén zajlanak, fontosnak tartjuk, hogy az információk minél gyorsabban és költséghatékonyabban eljussanak a gazdálkodókhoz.

Emellett egy olyan szervezeti átalakítás zajlik, amely eredményeképp a vállalat nem országként, hanem klaszterenként - ami nemcsak földrajzi régiót jelent, hanem a földrajzi régión belül hasonlóan működő piacot is jelez - határozza meg a működési struktúráját, a logisztikai folyamatok további optimalizálása miatt. Az átalakítás egyik előnye, hogy a kollégák szakértelme és a tudás hatékony áramlása és megosztása – a klasszikus hierarchiákat alkalmazó vállalatoktól eltérően – elérhető és monetarizálható legyen a vevők részére. Az átalakításra való felkészülés már Bedekovits Csaba belepése óta zajlik Magyarországon, így a Kramp esetében is igaz, hogy a vezető filozófiája, a kollégák tudása és hozzáállása elengedhetetlen része a vállalat sikerének.

