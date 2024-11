Egyetlen kereskedői platformmal oldaná meg a KKV-k összes digitalizációs kihívását egy szolgáltató

Miközben egyre több vállalkozásüzemeltetési feladatra születik szoftveres megoldás, ezek elszigetelten működnek egymástól – párhuzamos használatuk pedig jelentős többletfeladatot ró a vállalkozásokra. Bár a digitális eszközök terjedését szabályozási kényszer is erősíti, a vállalkozók edukáció hiányában sokszor inkább a kötelező feladatot látják azok bevezetésében. A fizetési és vállalkozásirányítást segítő szolgáltatásokat nyújtó Teya Magyarországi vezetője szerint bár az európai cégek valamivel előrébb vannak a digitalizációs folyamatban, az alapproblémával egyelőre ott is küzdenek, mégpedig, hogy nem egy integrált rendszerben gondolkodnak, a szolgáltatás pedig egyre személytelenebbé válik. A Teya erre kínálna megoldást.

Az iparági ösztönzők, illetve a kormányzati intézkedések ellenére még mindig jelentős lemaradásban van a hazai kkv-szektor digitalizációs szintje: a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő uniós mutató (DESI) alapján a digitális technológiák vállalati tevékenységekbe való integráltságát illetően Magyarország csak a 25. helyet foglalja el az uniós országok rangsorában. (A 2022. évi érték Magyarországon 21,6 volt a 36,1-es EU-s átlaggal szemben). Az elmúlt években történt javulás ellenére a hazai kkv-k kevésbé használják ki a digitális technológiában rejlő lehetőségeket, melyet az is jelez, hogy a vállalkozásoknak mindössze harmada rendelkezik legalább alapszintű digitális intenzitással.

A fizetéselfogadással érdemes kezdeni

Szektortól függetlenül a fizetések elfogadása minden vállalkozás számára alapszükséglet. A vásárlói igényekre reagálva 2021. január elsejétől kezdve az online pénztárgépet üzemeltető kereskedőknek legalább egy elektronikus fizetési lehetőséget kell biztosítania. E téren nem áll rosszul Magyarország, az MNB adatai szerint a 2023-ban az elfogadóhelyeken üzemelő POS-terminálok darabszáma 11,4%-kal növekedett, meghaladva a 250 ezer darabot.

Ugyanakkor a kihelyezett készülékek jelentős hányada elavult és nem képes a fizetéselfogadáson túl hozzáadott értéket biztosítani a vállalkozások számára: egyéb szoftverek pl.: NTAK kompatibilis vendéglátórendszer futtatása, vagy a digitális borravaló elfogadása nem lehetséges, nem beszélve az online kezelőfelület teljes hiányáról, melyek a vállalkozás hatékonyságát növelhetnék. Az elektronikus fizetések aránya várhatóan tovább fog növekedni, amelyben Budapest mutatja az irányt: a fővárosban a fizetések 54%-a már elektronikusan történik, ugyanakkor ez Szabolcs-Szatmár vagy Nógrád megyében mindössze 26%.

Akadályok a digitalizáció útjában

A digitális megoldások bevezetése ugyanakkor lehetőség helyett még mindig nehézségnek tűnhet a magyar vállalkozók számára. Dencz Bálint Ákos, a Teya Magyarország vezetője szerint ez három okból ered:

az átláthatatlan árazási gyakorlatokban és szerződési feltételekből,

a hosszú igénylési és akár több hetes telepítési és hibaelhárítási időből,

valamint tényleges hozzáadott érték hiányából.

A vállalkozók egyszerre próbálják megérteni, hogy milyen jogszabályi, adójogi kötelezettségeik vannak, és közben költséghatékonyan működni. Ezt kihasználva sok szolgáltató az egyszerű megoldás ígéretével egyoldalú szerződéseket és rejtett költségeket ró a vállalkozásokra, amelyek akár évekre odakötik őket a szolgáltatóhoz.

Ráadásul Magyarország kiemelkedik az európai átlagból, hiszen 2009 óta emelkednek a fizetéselfogadáshoz kapcsolódó díjak az Európai Központi Bank 2022-es riportja szerint. „Gyakran találkozunk azzal új ügyfeleknél, hogy nem látják át jelenlegi árazásukat, és egy árazási riport bekérése után meglepődnek, mennyit fizetnek valójában korábbi szolgáltatójuknál.”– mutatott rá a cégvezető, aki szerint erre nem a készpénz lenne a megoldás, hanem az összehasonlítható, egyszerű árazási gyakorlat bevezetése minden szolgáltató részéről.

Dencz Bálint Ákos, a Teya Magyarország vezetője

Ennek ellenére a Teya által támogatott, több mint 800 vállalkozás megkérdezésével készült felmérés azt mutatja, hogy nem az ár a legfontosabb szempont a digitális megoldások kiválasztásakor. A kutatás rámutatott, hogy az átláthatóság a legfontosabb tényező (97%), ezt követi a magyar nyelvű ügyfélszolgálat (87%), majd holtversenyben a gyors telepítés és a szolgáltatási díjszabás (84%). Ez az eredmény összecseng azzal, amit a Teya nemzetközi, 1000 résztvevős vállalkozói mintán végzett kutatása is mutat:

a transzparenciát és a magas szolgáltatási minőséget még a szolgáltatás áránál is fontosabbnak tartják a kereskedők.

A felmérés szerint visszatérő probléma a fizetéselfogadásoknál a technikai hiba is, és az annak megoldásához kapcsolódó lassú ügyintézés. „Rengeteg olyan praktikát látunk a piacon, ahol a szolgáltató a vállalkozás számára egyszerű csatlakozási lehetőséget kínál a fizetéselfogadási megoldások terén, ugyanakkor a valóságban ez bonyolult szerződéses procedúrát, hosszas telefonos várakozást, és akár több hetes problémamegoldást jelent” – mutatott rá Dencz.

A legfontosabb problémának a cégnél mégis azt látják, hogy a különböző elszigetelt digitális megoldások párhuzamos használata kevés hozzáadott értéket tud biztosítani a vállalkozások számára. Az európai piacokon szerzett tapasztalatok alapján egy átlagos vállalkozás az operatív működés során több, mint 30 digitális szolgáltatást használ – a fizetéselfogadáson túl pl. vállalatirányítási szoftvert, számlázó szoftvert, ERP rendszert és banki megoldásokat.

A szoftverek párhuzamos kezelése rengeteg időt és energiát igényel, így érthető, hogy a vállalkozók tartanak az új megoldások bevezetésétől. A kis- és középvállalkozások alulszolgáltatottak az európai színtéren is, egyszerűen nincsen olyan szolgáltató, amely minden üzleti igényt átfogóan le tudna fedni

– tette hozzá a cégvezető.

A Teya 2019-ben alakult fintech szolgáltató, londoni székhellyel. A cég digitális megoldásait mára több mint 300 ezer ügyfél használja Európa szerte, céljuk, hogy a kontinens vezető kereskedői platformját hozzák létre fizetési infrastruktúrájuk és integrált szoftveres megoldásaik révén. Magyarországon integrált fizetési szolgáltatásuk és gyors ügyfélszolgálatuk segíti rapid térnyerésüket, mára több mint 15 ezer ügyfelük van.

A digitális megoldások integrált működésében látják a versenyelőnyt

A cég az árazás terén az átláthatóságot szem előtt tartva dolgozta ki csomagajánlatait, amelyek esetében egyetlen egységes díj tartalmaz minden tranzakciós költséget. Emellett elindították a Kisvállalkozói Támogatás programot is, amellyel most ezer kisvállalkozásnak biztosítanak teljesen ingyenes fizetéselfogadást 3 millió forint forgalomig vagy 6 hónapig. A programban való részvétel lehetővé teszi a legkisebb vállalkozások számára is, hogy kompromisszumok nélkül férjenek hozzá a legfejlettebb fizetéselfogadási technológiákhoz. A cég több hasonló támogatást is tervez a jövőben a helyi vállalkozások számára, például kedvezményes csomagajánlatot az újonnan indulóknak, amely a fizetési terminál mellett olyan alapvető digitális szolgáltatásokat is tartalmaz, mint a számlázóprogram vagy a pénztárgép applikáció.

Emellett a gyors, zökkenőmentes folyamatok tudják segíteni a vállalkozásokat a digitális megoldások adaptálásában. A cég ügyfélszolgálatának válaszideje jelenleg átlagosan 4 másodperc, megoldásaik néhány perc alatt, szerződéskötés nélkül igényelhetőek online, illetve 48 órán belül képesek telepíteni az ország bármely pontjára. A fent említett kutatás azt mutatja, a gyors reakcióidő és helyi támogatás kiemelkedően fontos ahhoz, hogy a vállalkozások könnyen vezessenek be új digitális technológiákat.

Az igazi lehetőséget ugyanakkor a különböző digitális szolgáltatások összekapcsolásában látják: a kereskedői platform kiépítéséhez egyrészről elengedhetetlen az integráció más szolgáltatókkal, másrészről a további saját termékek bevezetését is tervezik a hazai piacra, amelyek külföldön már sikeresen működnek. Ilyen például a kártyatokenizációra épülő hűségprogram applikáció, amely segít a vállalkozásoknak vásárlói csoportokra szabott marketing kampányokat tervezni. De van olyan szolgáltatásuk is, amelyben a vállalkozók egy kezelőfelületen láthatják üzletük valamennyi értékelését, és 150 platformra küldhetnek egységes információkat, ezzel javítva az online láthatóságot. A magyar egység vezetője szerint a hatékonyságnövelés kulcsa, hogy ezeket a szolgáltatási elemeket össze lehet kapcsolni, és integráltan tud működni a könyvelés a marketinggel, egy felületen látszanak a készletezési adatok vagy foglalások, attól függően, hogy milyen szektorban működik a cég.

A következő években a terve szerint a magyar piacon is elérhetővé válik az üzleti számla, és a hitelezési szolgáltatás is: a vállalkozások igénybe vehetnek majd például eszközfinanszírozási hitelt. „Folyamatosan kezdeményezünk megbeszéléseket a jogalkotóval, hogy teljes jogszabályi megfelelés mellett, különböző innovációkkal segítsük a digitális megoldásokhoz való széleskörű hozzáférést” – tette hozzá Dencz.

A cikk megjelenését a TEYA támogatta.

Címlapkép forrása: TEYA