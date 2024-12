Ezért fontos a megújuló energiára való átállás a magyar kisvállalatoknak

Egyre nagyobb hangsúlyt kap a kis - és középvállalatok fenntarthatósági tudatosságának növelése, az idén hatályba lépett ESG törvény pedig már kötelezi is a magyar vállalkozásokat a fenntarthatósági célú átvilágításokra, felelősségvállalásra. Az ESG törekvések eszköze lehet a megújuló forrásból származó energiára való átállás is. Ebben segít az E.ON Zöld Partner szerződéses konstrukciója - tájékoztatta az energiaszolgáltató a Portfolio-t.

A fosszilis energiahordozók folyamatos merülésével és a geopolitikai helyzet okozta energiaellátási bizonytalansággal a megújuló energiaforrásokra váltás egyre sürgetőbb. A hazai és nemzetközi ESG szabályozások miatt pedig nem túlzás azt állítani, hogy a közeljövőben az üzleti működés során elkerülhetetlenné fog válni a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele.

Az Európában működő nagyvállalatokra már most komoly előírások vonatkoznak, évente jelentést kell készíteniük és számos vállalást kell tenniük, és bár a KKV-k még törvényileg nem kerültek sorra, a szakértők szerint erre sem kell már sokat várni.

AZOK A KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK, AMELYEK NAGYVÁLLALATOK BESZÁLLÍTÓJAKÉNT MŰKÖDNEK, MÁR MOST IS EGYRE TÖBBET TALÁLKOZHATNAK A MEGRENDELŐIKTŐL ÉRKEZŐ KÜLÖNBÖZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÉRELMEKKEL, MIVEL AZOK ESG KRITÉRIUMAIKBAN A BESZÁLLÍTÓI LÁNCUK ZÖLDÍTÉSÉT IS VÁLLALJÁK.

Az ügyfelek is egyre inkább értékelik és preferálják az olyan vállalkozásokat, amelyek fenntartható szemlélettel rendelkeznek és aktívan részt vesznek a környezetvédelemben. Ez a pozitív cégimázs versenyelőnyt jelenthet a vállalat számára.

A fenntarthatósági törekvések egyik sarkalatos pontja az energiahatékonyság növelése és a minél nagyobb arányú zöldenergia-felhasználás.

Ennek igazolására elsősorban az Európában egységesen használt és általánosan elfogadott származási garancia szolgál. Ez egy olyan forgalmazható elektronikus okirat, amely igazolja a felhasználó felé, hogy a villamos energia meghatározott mennyisége (akár 100%-a) megújuló energiaforrásból vagy nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származik.

Így működnek a származási garanciák

Az egységes európai rendszer lehetővé teszi, hogy a megújuló energiát előállító erőmű származási garanciát igényelhet az adott ország illetékes hatóságától. A rendszerben egy GO egység 1 MWh megújuló forrásból származó villamosenergia-termeléssel egyenértékű. Ezek az egységek egész Európában forgalmazhatók, és megvásárlásukkal a felhasználó cégek igazolni tudják, hogy adott mennyiségű, akár teljes energiaszükségletüket fenntartható forrásból fedezték.

A leggyakoribb megújuló energiaforrások közé tartoznak az olyan természeti források, mint a szél, víz, napsütés vagy a biomassza – ezek, szemben a fosszilis energiahordozókkal kiszámíthatatlanabbul, de korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésre és előállításuk is kevesebb káros mellékterméket bocsát ki.

A nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés pedig azért fenntarthatóbb, mert míg a hőerőművekkel történő villamosenergia-termelés melléktermékeként nagy mennyiségű hulladékhő keletkezik, a kapcsolt technológia keretében történő hő- és villamos energia előállítás hatásfoka elérheti akár a 80-90%-ot is.

KKV-k számára kínál zöld áramot az E.ON

Az E.ON Zöld Partner terméke hazai kis-és középvállalkozások számára kínál – a fenti származási garancia igazolással – 100%-ban megújuló energiaforrásból származó villamos energiát a fenntarthatóság jegyében.

A termék különösen jó lehetőség lehet azon vállalkozások számára, akik elébe mennének a fenntarthatósági előírások szigorodásának vagy olyan nagyvállalati ügyfelekkel dolgoznak együtt, akik számára már most fontos az ESG szempontok érvényesítése.

Amellett, hogy hozzájárul a közösségi zöldüléshez, a Zöld Partner további előnye, hogy nincs átállási időszak, csupán egy új szerződés megkötésére van szükség.

A cikk megjelenését az E.ON támogatta.

