A cégek is rákaptak a carsharingre: adómentes juttatásként segíthet a tehetségek megtartásában

Az utóbbi években a városi mobilitás szerves részévé vált a carsharing, amit ma már nemcsak a környezettudatos fiatalabb korosztály részesít előnyben, hanem egyre többen ismerik fel, hogy van létjogosultsága a mobilitási mixben. Ennek egyik oka, hogy ha a szolgáltatás díját a saját autó fenntartási költségeihez hasonlítjuk, akkor az derül ki, hogy évi 14-16 ezer kilométer futás alatt nem igazán éri meg saját autót tartani. A másik pedig, hogy a cégek adómentes juttatásként adhatják dolgozóiknak, így az szépen lassan a munkavállalói megtartás egyik eszközévé is vált. Arról nem is beszélve, hogy az autómegosztáshoz való hozzáférés lényegesen leegyszerűsödött azzal, hogy csak egy applikációra és regisztrációra van szükség az egy évnél régebbi jogosítványon felül.

Az autóhasználat szempontjából érdemes az intenzitás oldaláról megközelíteni a kérdést: minél kevesebb kilométert fut egy autó az adott évben, annál kevésbé éri meg fenntartani. Hogy mikortól éri meg jobban bérelni, az nagyban függ a működtetési költségektől és a jármű beszerzési árától, de Ádám István, a wigo értékesítési igazgatója szerint

általánosságban évi 14-16 ezer futott km alatt nem éri meg saját autót tartani.

A cég által végzett kutatások azt mutatják, hogy alacsony azok aránya, akik ismerik az autómegosztás költségcsökkentő hatásait a saját autó fenntartásához képest. A válaszadók azzal többnyire tisztában vannak, hogy az üzemanyag- és a budapesti parkolási költségek részei az árnak, de sokan megfeledkeznek

a szezonális gumicseréről,

a biztosításról,

a szervízdíjakról,

az autópálya matrica áráról,

ahogyan a kocsi beszerzési áráról is.

Jellemzően a 25-35 éves korosztály használja legaktívabban az autómegosztó szolgáltatásokat, a fiatalabb generációk sokkal aktívabban keresik a fenntartható megoldásokat, illetve digitális bennszülöttként otthonosan kezelik az applikációt is. Ugyanakkor a környezeti hatások és a szolgáltatás által nyújtott lehetőségeknek köszönhetően folyamatosan szélesedik ez a felhasználói kör: túlzsúfoltak a városok, egyre nehezebb saját tulajdonú autóhoz jutni, miközben a mobilitási igény továbbra is fennáll. Egyre fontosabb szempont az is, hogy carsharinget sokkal egyszerűbb integrálni a városi közlekedés infrastruktúrájába, mint a saját tulajdonú autókat.

Nyugat-európai példák bizonyítják, hogy rugalmassága miatt az autómegosztás kézenfekvő módon összehangolható a közösségi közlekedés egyéb eszközeivel. Egyetlen megosztott jármű akár 7-12 saját vagy vállalati gépkocsit képes kiváltani a közlekedésben, a környezetre gyakorolt hatás is lényegesen visszafogottabb, hiszen a carsharing szolgáltatással ritkul az autós közlekedés intenzitása, amellett, hogy a wigo carsharing autói 1,2 éves átlagéletkorukkal jócskán a hazai átlagautó életkor alatt vannak.

Egy autó átlagosan a nap 98 százalékában egyhelyben áll, vagyis elképesztően nagy mértékben kihasználatlanul tartjuk ezeket az eszközöket. Erre a problémára hozott megoldást a carsharing, hiszen az autók legalább 10-20-szorosan kihasználtak, van olyan wigo autó, amelyik egy nap 18 alkalommal is használatban van. Ehhez kapcsolódóan, a nemzetközi adatok alapján készült kutatások szerint egy carsharing autó akár 7-12 magánautót is kiválthat

– tette hozzá Ádám István.

A carsharing szolgáltató egyik felhasználóbarát fejlesztése a közelmúltból, hogy – a korábbi gyakorlattal szemben – nem a felhasználónak kell előre választani a perc-, óra- vagy napalapú díjcsomagok között, hanem az út lezárásakor a rendszer automatikusan a számára legkedvezőbb csomagot választja ki időalapon. További extra lehetőség, hogy az autót házhoz lehet rendelni akár pár perces úthoz is, amit igény szerint az előre megadott helyre és időpontra szállítják a szolgáltatási zónán belül.

Dolgozói juttatásként adómentesen adható

„Azt tapasztaljuk, hogy egyre jellemzőbb igény a cégeknél, hogy munkavállalói megtartás miatt emeljék be az autómegosztást a választható cafeteria elemek közé. Ez egy mobilitási juttatás, ami sok juttatással szembeni adómentessége miatt többet kínálhat a kollégák számára" - mondta a cég értékesítési igazgatója. Ráadásul ha saját autó fenntartása helyett választjuk az autómegosztást akkor az állandó költségeknek is búcsút lehet inteni.

Cégenként eltérő, hogy mikor és mennyi időre igényelnek cafeteria elemet a munkavállalók, van, ahol egy évre előre, valahol negyedévente történik a munkavállalók nyilatkoztatása, illetve a jóváírásban is vannak eltérések.

Ádám István szerint a munkavállalók számára azonban nem csak az adómentesség vonzó, hiszen számos más előnnyel is jár:

nincs fix költség, ráadásul demokratikusabb a rendszer, hiszen nem csupán a kulcspozíciókat betöltőkre korlátozódik, mint a céges autó használata, hanem szélesebb munkavállalói rétegre is kiterjeszthető. Azoknál a cégeknél, ahol beemelték ezt a lehetőséget a juttatási rendszerbe, ott a kollégák aktívan használják a szolgáltatást

– tette hozzá. A visszajelzések alapján pedig azt látják, hogy egyre több az olyan cég, amely a carsharing kisebb környezeti lábnyoma miatt érdeklődik a szolgáltatás iránt. Az elmúlt egy évben az üzleti felhasználók száma 33 százalékkal nőtt a cégnél, az általuk megtett kilométerekben pedig közel 10 százalékos bővülést mértek.

