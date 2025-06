Új autót dobott piacra a világ egyik legnagyobb telefongyártója

A kínai Xiaomi bemutatta első elektromos SUV-ját, a YU7-et, amely közvetlenül a Tesla Model Y versenytársa. Közben a cég részvényárfolyama történelmi csúcs közelében áll.

A Xiaomi bemutatta első elektromos SUV-ját, a YU7-et. Az új modellel a cég célja, hogy versenyre keljen a Tesla Model Y-jal, és erősítse a vállalat jelenlétét a brutálisan kompetitív kínai EV-piacon.

A most bemutatott SUV a Xiaomi 10 milliárd dolláros EV-stratégiájának kulcseleme, és jelentős lépés a cég azon törekvésében, hogy egységes ökoszisztémát kínáljon — összekapcsolva a mobil eszközöket, az otthoni készülékeket és most már az autókat is.

A Xiaomi részvényei idén 64%-kal emelkedtek, amivel a cég értéke 187 milliárd dollárra nőtt, meghaladva ezzel még a kínai EV-piac éllovasának számító BYD értékét is.

A cég célja, hogy 2025-ben 350 000 autót szállítson le, és az év második felében nyereségessé tegye elektromosautó-üzletágát.

Az YU7 árát elemzők 250 000 és 330 000 jüan közé becsülik, ami közvetlen versenyhelyzetet teremt a Tesla és a BYD népszerű SUV-modelljeivel.

Címlapkép forrása: Wang Jian/VCG via Getty Images