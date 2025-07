Közeleg a határidő a Green Awards pályázaton! - De még nem késő jelentkezni

Utolsó esélyek a Green Awards pályázat beadására: meghosszabbított határidővel, azaz augusztus 3-ig várjuk a fenntarthatósági programokat, eredményeket bemutató vállalatok, intézmények pályázatait. A nyerteseket szeptember 4-én a Sustainable World konferencián jelentjük be. Jelentkezzen a vállalat, az intézmény nevében vagy jelölje partnerét, kollégáját!

A hazai nagyvállalatok, kkv-k, piaci szereplők, intézmények különleges fenntarthatósági teljesítményét, programját, vagy innovációit szeretnénk 2025-ben is elismerni a Green Awards powered by Green Cloud díjak egyikével. Idén már 7 kategóriában díjazzuk a legfenntarthatóbb kezdeményezéseket:

Az Év Zöld Nagyvállalata Az Év Zöld Ipari Nagyvállalata Az Év Zöld Kkv-ja Az Év Zöld Innovációja Az Év Zöld Beruházása Az Év Jó Ügye Az Év Zöld Példaképe

A pályázatok ezen az oldalon küldhetők be az új határidő alapján 2025. augusztus 3-ig.

A jelentkezés minimum követelménye egy tömör, lényegre törő, maximum 2500 karakteres összefoglaló beküldése az űrlapon keresztül, valamint csatolható egy részletesebb leírás is word, pdf formátumban. Vállalatonként több kategóriában is lehet pályázni és több személyt is lehet jelölni, külön-külön beadott pályázatokkal.

Milyen pályázatokat várunk?

A nagyvállalatoknak szóló kategória kikötése a 250 főnél nagyobb munkavállalói létszám, a Zöld Nagyvállalat, a Zöld Ipari Nagyvállalat, valamint a Zöld Kkv kategóriákban pedig az adott gazdasági társaság elmúlt egy évben tett fenntarthatósági eredményeit értékeljük.

Az Év Zöld Innovációja kategóriában azon cégek jelentkezését várjuk - mérettől függetlenül -, amelyeknek a tevékenysége, vagy egy programja, már megvalósított ötlete, új választ, új szemléletet jelenthet a fenntarthatósági megoldások terén.

A Zöld Beruházások kategóriában várjuk azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, vagy akár befektetési lehetőségeket is, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni - akár társadalmi, akár környezeti, akár vállalatvezetési oldalon. Emellett a beruházás külső vagy közvetett pozitívummal is jár, a környezet, a társadalom vagy a gazdaság számára.

Az Év Jó Ügye kategória minden, leginkább társadalmi, és környezeti előnyöket jelentő programot magába foglal, amely akár egy szervezet egy személyéhez, akár egy vállalat részlegéhez, termékéhez, programjához vagy az egész társasághoz kötődik.

Az Év Zöld Példaképe jelentkezéseknél a jelölt (személy és nem vállalat) elhivatottságát, eddigi fenntarthatósági tetteit, társadalmi, gazdasági és környezeti hozzáadott értékét díjazzuk. Várjuk mind a fenntarthatósági vezetők pályázatait, vagy a cégen belül egy olyan kollégáét, aki önszorgalomból edukál, ötletel, és tesz a környezetért, a csapatért. Jelölhetők a cégen kívüli partnerek, ügyfelek, egykori tanárok, jelenlegi tanácsadók, vagy bárki, aki a jelölő szerint az elmúlt években valós munkával és tettekkel sokak számára mutatott példaképet a fenntarthatóság területén.

A jelentkezők közül elsőként egy 3-6 pályázóból álló "shortlist” készül, ezt követően a díjra leginkább érdemes 7 nyertest egy szakmai bizottság választja ki.

A DÍJAKAT EGY ÜNNEPÉLYES ÁTADÓ KERETÉBEN 2025. SZEPTEMBER 4-ÉN A SUSTAINABLE WORLD KONFERENCIÁN ADJUK ÁT.

Portfolio Sustainable World 2025 Szeptember 4-én újra együtt a fenntarthatóságért elkötelezett vállalati szektor! Ha a céged már felismerte, hogy versenyképességi, stratégiai és stabilitási ügy, hogy fenntarthatóbbá váljon akár a termékeit, szolgáltatásait, vagy a saját működését illetően, akkor várjuk a Sustainable World 2025 konferencián! Inspirálódjuk, tanuljunk, alakítsunk új kapcsolatokat közösen!

A magas presztízsű szakmai elismerést jelentő díj mellett, a győzteseket a díjátadót követően bemutatjuk Portfolio.hu hasábjain, az általuk képviselt program vagy a vállalat fenntarthatósági tevékenységére kitérve.

Így zajlott a tavalyi díjátadó:

Az egyes kategóriákról készült részletes beszámolókról az alábbi cikkekben olvashatnak:

