Ez a BMW sokkol

A BMW tavaly ősszel mutatta be új elektromos autójának tanulmányát, amit most Barcelonába is elhoztak. Nincs azzal semmi bajom, ha egy gyártó a dizájnnal is meg akarja különböztetni az elektromos autóit, de nagyon úgy tűnik, hogy az iNextnél nem is nagyon törekedtek arra, hogy az autó szép, de legalább vonzó legyen. Nem a részletekkel van a baj, önmagában a legtöbb alkatrész, például az első és a hátsó fényszóró kifejezetten menő, az összhatás azonban nem egységes, az autó inkább csak bumfordi, olyan érzése van az embernek, amikor ránéz, mint ha az egyes részlegek mérnökeit az utolsó pillanatig elzárták volna egymástól a fejlesztések alatt, és csak a tervezési folyamat végén rakhatták volna össze, amin addig dolgoztak. Mutatom.Így néz ki a tanulmányautó elölről. A fényszórók még rendben is lennének, szigorúak, ahogy azt egy BMW-től elvárjuk, de valahogy túl kicsik a hatalmas archoz képest, de ez még csak a kisebbik baj, a vesék itt nem vízszintesen terjeszkednek, mint a mostani BMW-ken, hanem vertikálisan, amitől az egész autó ábrázata olyan lesz, mint egy gigantikus hódé. Akárkinek megmutattam, nem értette, mire gondolhatott itt a BMW.

Ebből a szögből egyébként nem is olyan rossz, csak innen szabad nézni az autót.

A hátsó lámpa menő, gyakorlatilag egy hosszú vékony LED-es csík,

de távolabbról nézve megint aránytalan, a hatalmas farhoz képest.

Mobile World Congress Barcelona

A GSMA Mobile World Congress a világ legnagyobb mobilkommunikációs seregszemléje. A kiállításon és a hozzá kapcsolódó konferenciákon a világ vezető mobilcégei, készülékgyártók, szolgáltatók vesznek részt és mutatják be legújabb fejlesztéseiket. Az idei eseményen több mint 2400 vállalat vesz részt, a szervezők több mint 107 ezer látogatóra számítanak. A 2019-es MWC-n többek között Dieter Zetsche, a Daimler elnöke, Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója, Nick Read a Vodafone és Timotheus Höttges a Deutsche Telekom vezérigazgatója tart előadást.

A visszapillantó tükröket kamerák helyettesítik, ezeknek megvan az az előnyük, hogy így kisebb a légellenállás, de azért a világ legtöbb országában ez így még nem kerülhet forgalomba.

A kerekek hatalmasak, a 24 collos felnik még ehhez a hatalmas testhez képest is nagynak hatnak,

a durván peres gumikon a haladásnak biztos van menetzaja is, de egyébként is nagyon kevés olyan hely van a világon, ahol komfortosan lehet utazni egy ekkora kerékkel.

Menő viszont, hogy nincs B-oszlop, pont, mint az i3-ban, ettől szellősebb lesz ajtónyitáskor a tér, könnyebb a beszállás, és hát jól is néz ki.

Az ajtók természetesen keret nélküliek, ráadásul a kaszni formájához igazodva van rajtuk egy kis törés, ez viszont jól el van találva, visz egy kis vagányságot az összképbe.

Az autó belseje eléggé futurisztikus, hiába lehetne megcsinálni, egyelőre nem sok gyártó van, amelyik egy ilyet bevállalna, a BMW sem fogja. A padló és a pedálok is nemesfa bevonatot kaptak, amitől luxusjacht hangulata lett a beltérnek.

A kárpit két féle anyagból, egy rózsaszín (bocsánat, purus rosé) alcantara és egy kézzel készült zöld Jacquard szövet keverékéből, a színátmenet ráadásul aszimmetrikus. A beltér hátulja is aszimmetrikus, a két hátsó üléshely formája is más, és érdekes, hogy a hátsó ajtókban kiképzett mélyedések is részben az ülést egészítik ki. Érzésre az anyaghasználattal és a formákkal is az volt a célja a BMW-nek, hogy megmutassa, mi lehetséges, itt sem akartak szépet vagy praktikusat alkotni.

A műszerfal letisztult, pont mint egy Tesla Model 3-ban, ahhoz képest az a nagy különbség, hogy míg a Teslánál egy, itt két nagy tablet uralja a kormány körüli teret.

Így néz ki kívülről az autó. Szépnek nem lehet mondani, nagynak viszont igen, a formája alapján pedig akár egyterűnek is mondhatnánk, de legyen inkább crossover.

Szerencsétre a BMW az iNext tanulmányautó formájából nem sokat mentett át a nagyjából két év múlva megjelenő végleges autóba, az már inkább egy hagyományos, a BMW modellpalettájába illeszkedő SUV lesz.