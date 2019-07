Milliárdos fejlesztésbe kezd a Bock Borászat

A közlemény szerint a társaság villányi telephelyén 650 millió forint vissza nem térítendő uniós fejlesztési forrásból, mintegy 670 millió forint hitelből és 25 százaléknyi önerő felhasználásával összetett élelmiszeripari beruházást indult el.A társaság célja, hogy a beszerezni kívánt korszerű borászati feldolgozóeszközök, gépek és technológiai rendszerek termelésbe állításával fokozza az általa termelt borok minőségét, szélesítse a termékkínálatot, és az eddigieknél is magasabb presztízsű csúcsborokat is kínáljon. Emellett azok számára is kínálni fognak újabb termékeket, akik nem fogyasztanak alkoholt, ugyanakkor az egészségtudatos táplálkozás hívei - tették hozzá. A mostani beruházás után villányi szőlőlével és liofilizált - hidegen szárított - gyümölcstermékekkel gazdagítják majd a boron kívüli üzletágat.A beruházás részeként több mint 3700 négyzetméter alapterületű új üzem is épül Villányban.A nyilvános cégadatok szerint tavaly a 2,5 milliárd forintnyi saját tőkével rendelkező Bock Borászat Kft. közel 1,3 milliárd forint nettó árbevételt ért el 146 millió forint nyereség mellett. A társaság mintegy negyven embert foglalkoztat.