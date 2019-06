Mit tudnak a sikeres generációváltók? Belestünk a kulisszák mögé

Mintegy 53 ezer hazai vállalkozást érinthet a generációváltás a következő 5 évben

Nincs recept, de vannak tapasztalatok

Tapasztalataink szerint a siker egyáltalán nem azon múlik, hogy az utódlás mely módját választja a cég, vagyis mondjuk családon belül történik-e az átadás. A kulcs a tudatos szervezet- és vállalatfejlesztés, illetve a többéves felkészülési folyamat, amihez érdemes tapasztalt, külső szakértőt is bevonni

Ha ezek az új vezetés friss szemléletével és vezetői kultúrájával ötvöződnek, az a versenytársakkal szemben is komoly előnyt jelenthet

Finanszírozóként nagyon fontos számunkra is, hogy az érintett, több ezer hazai kkv sikerese oldja meg az utódlás kihívásait, hiszen a jövőjük múlik rajta. Ezért nemcsak kutatások keretében vizsgáljuk azokat, hanem rendszeresen szervezünk tematikus kkv-találkozókat is, ahol szakértők segítségével igyekszünk segítséget nyújtani és válaszokkal szolgálni a témával kapcsolatos konkrét kérdésekre. A bank számára is megnyugtató, ha ügyfelei minél tudatosabb megoldásokra törekednek, és az ilyen események lehetőséget nyújtanak a tapasztalatcserére

Így érdemes készülni a cégátadásra

A cégutódlás egy hosszú távra kiható folyamat, ezért a felkészülés egyik alapeleme, hogy legyen üzleti stratégiája a vállalkozásnak, azaz olyan elfogadott célok és víziók, amik vezérfonalat adnak a jövőbeli működéshez. A másik fontos elem, hogy a vállalatnak legyen egy hatékonyan, de legalábbis önállóan, vagyis az első számú vezető/alapító állandó beavatkozása nélkül működő szervezete

legyen elkötelezett, ne akarjon visszafordulni félúton és főleg ne saját magát akarja leklónozni.

A család maradhat tulajdonos, részvényes, de az irányítás az alkalmas vezető vagy menedzsment feladata. Tehát szerintem a sikeres utódlás legfőbb sikertényezői egyrészről a maximális elköteleződés, és határozott célok, vagyis a stratégia megfogalmazása, másrészről pedig a hatékonyan és főleg önállóan működő vállalati szervezet, egy jól szabályozott rendszer kialakítása

A változás nem elkerülhető

3 évvel ezelőtt elkezdtük előkészíteni a folyamatot a tulajdonostársammal, nagyon tudatosan készültünk erre. Az látható, hogy egyre több cégnél aktuális a generációváltás kérdése, mi szerettük volna ezt jól és zökkenőmentesen csinálni. Elolvastuk a vonatkozó szakirodalmat, a témát érintő rendezvényeken vettünk részt

Fontosnak tartom, hogy elnevezzük ezeket az eseményeket, könnyebb így beszélni róluk. Az ügyvezetői posztra az első gondolatunk a cégnél 16 éve dolgozó Csuka Dénes volt. Viszont a külsős szakemberek azt javasolták, lépjünk hátra egyet és nézzük meg az összes lehetséges jelöltet. Köztük a tulajdonostársam és az én gyerekimet is. Mi annak idején azonnal rávágtuk, hogy a gyerekeinket biztosan nem érdekli ez a lehetőség, de tévedtünk. A szakértőkkel való beszélgetés során kiderült, hogy a tulajdonostársamnak és nekem is egy-egy gyerekem a cégben képzeli el a jövőjét. A tulajdonostársam lánya, Kemény Dóri követi édesapját a gazdasági vezető pozíciójában. Sőt, az én lányom előtt is nyitott a lehetőség, aki eddig kétszer fél évet töltött el a cégnél más és más területen az érdeklődésének, végzettségének megfelelően

Én meg fogok öregedni, egyszer át kell adni a céget, ennek a legjobb módja, ha proaktívan, tervezetten csináljuk

Ez azért nem úgy fog kinézni, hogy 2020. január 1-jén úgy ébredek majd fel, hogy többé nem érdekelnek a MagiCommal kapcsolatos dolgok. Nem szűnik meg egyik percről a másikra mindaz, ami eddig hajtott. Sok tervem van, a cégen belül van két pozíció, mint lehetőség, egyelőre még nem döntöttük el, melyiket fogom választani. Emellett a jelenlegi oktatási tevékenységemet fogom kiterjeszteni

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését a Budapest Bank támogatta.

A sikeres cégutódlás nemcsak Magyarországon kulcskérdés, hanem Európa-szerte rengeteg vállalatot érint, ezért nemzetközi szinten számos szakértő és kutatás foglalkozik a témával.az MNB becslései szerint. A NAV, az MNB, az OPTEN, és a KHR adatbázisa alapján ezek a cégek adják a versenyszférában foglalkoztatottak több mint nyolc százalékát. Óriási tehát a tét, hiszen a generációváltás kihívása megfelelő utódlástervezés hiányában komoly kockázatokat hordoz magában.Fontos leszögezni, hogy bár az utódlás vagy generációváltás a köztudatban még mindig főleg a családon belüli átörökítést jelenti, ennél jóval szélesebb a spektrum. Lehet szó például szervezeten belüli átadásról, külső szakember bevonásáról, menedzsment-bevásárlásról, illetve -kivásárlásról, a cég értékesítéséről vagy tőzsdére lépésről. Bár az utódlás az elmúlt években főleg azért került középpontba Magyarországon, mert az alapítók közül sokan elérték vagy hamarosan elérik a nyugdíjkorhatárt, azonban más esetekben is aktuális lehet a kérdés. Előfordulhat például, hogy a cég növekedése elérte azt a mértéket, aminél a korábbi vezetési és működési mechanizmusok már nem teszik lehetővé a további szintlépést.A legtöbb gazdasági szereplőnek az az érdeke, hogy a kkv-k sikeresen valósítsák meg a generációváltást, hiszen a kkv-szektor a magyar gazdaságban jelentős szerepet tölt be munkáltatói és termelői szempontból is. A vezetés sikeres átadására persze nincs konkrét, követhető recept.- mondta a Portfolio-nak, aA pénzintézet vállalati üzletága több ezer magyar kkv-val működött együtt az elmúlt több mint 30 évben, számos sikersztorit és számos kudarcot láttak már. Mata Erika szerint az elmúlt évtizedekben felépült hazai családi vállalatokban az egyik legnagyobb érték az alapító-tulajdonosok tudása, tapasztalata és kapcsolatrendszere. A sikeres átadáshoz létfontosságú, hogy mindezek beépüljenek a vállalat működésébe, és így a következő generáció magával tudja vinni őket.- jegyezte meg. Ugyanakkor a Budapest Bank tavalyi felmérése szerint a cégvezetők nagy része csak 60 éves kor felett kezd el foglalkozni az utódlással, és a többség túlzottan optimista a folyamat átfutási idejével kapcsolatban, hiszen alig egy évet szánna rá.- tette hozzá Mata Erika.Pontos recept tehát nincs arra vonatkozóan, hogyan lehet gördülékenyen átadni a cégvezetést, bizonyos lépésekkel azonban megkönnyíthetik a folyamatot a vezetők.- mondta a Portfolio-nakVéleménye szerint a sikeres cégutódlás legfontosabb tényezője, hogy már a folyamat legelején a cégalapító, első számú vezető fejben tudjon azonosulni a cégutódlási projekttel :"A cégutódlás, vagyis az irányítás átadása a vállalat természetes fejlődésének része. Nincs olyan, hogy ugyanaz a személy, aki alapítóként kiváló ötleteivel, kreativitásával beindítja, felfuttatja vállalkozását, ugyanolyan jól vezeti azt akkor is, ha már ezer fős, több divízióból álló szervezet lesz a vállalat" - mondta a szakember. Kiemelte, hogy sokan a cégutódlást a családon belüli örökösödési folyamat részének tekintik, pedig egy vállalatot annak kell vezetni, aki arra a legalkalmasabb és nem annak, aki az alapító leszármazottja.- mondta, hozzátéve, a szervezetépítés akár több évet is igénybe vehet, de ha ezek az alaptényezők megvannak, az utódlást már viszonylag könnyű végigvinni. A cégeknek érdemes külső tanácsadót, mentort, szakértőt bevonni nemcsak a szaktudás, hanem inkább az objektív szemlélet és értékítélet miatt.Vitkovics Péter hangsúlyozta, vannak már nagyon jó példák itthon a cégátadásra. Példaként említi a. A cég közel 20 évig egyszemélyes Kft.-ként, klasszikus kisvállalkozásként működött, amikor az alapító elhatározta, hogy a fejlődés érdekében szükség van a változásra a szervezettségben is és a vezetésben is. Alig 3 év alatt az egyszemélyes, kézivezérelt vállalkozásból hatékonyan szervezett, az alapítótól független menedzsment által irányított tőzsdei részvénytársaság lett.Jó példa az IT-szolgáltatásokat nyújtó vállalat, ais. A vállalatot 17 éve irányító alapító-tulajdonosok,és2019. december 31-vel visszavonulnak a mindennapi menedzsmentfeladatoktól.- magyarázta Gasparetz András, aki megjegyezte, korábban volt már egy sikertelen kísérletük a visszavonulásra.Külső szakértők bevonásával klasszikus projekttervet készítettek, meghatározva a mérföldköveket: a "B" napot, vagyis azt, amikor néhány évnyi előkészület után tavaly nyáron a dolgozókkal is közölték a döntést és a leköszönés dátumát, ami 2020. január elseje lesz. A kitűzött dátum a "D-D" nap, mert a céget onnantól Kemény Dóra és Csuka Dénes irányítja.- mesélte Gasparetz András, aki hangsúlyozta, ezért is érdemes bevonni külső szakértőket, akik objektíven fel tudják mérni a helyzetet, és nagyon alaposan végigvesznek minden lehetséges forgatókönyvet.Arra a kérdésre, hogyan fogadták a cég dolgozói és ügyfelei a cégátadás hírét, Gasparetz azt válaszolta, jól fogadták a bejelentést, hiszen mindenki számára megnyugtató, hogy határozott elképzelés van arról, hogyan működik majd a vállalat 2020-tól. A kommunikáció nagyon fontos eleme volt az, hogy ez a változás nem elkerülhető.- tette hozzá.- jegyezte meg azzal kapcsolatban, hogyan képzeli a jövőt.