Hamarosan berobbanhat az életünkbe a sárga csekk nagy ellensége

Az azonnali fizetési rendszer márciusi indulása óta egyre több hazai bank teszi elérhetővé a fizetési kérelem szolgáltatást. Ez tulajdonképpen egy előre kitöltött adatokkal működő azonnali átutalás, egyszerűbbé teszi a címzett dolgát, ha egy összeget ki kell fizetnie. A sárga csekk új alternatívájaként emlegetett szolgáltatásnak szeptemberben nagy lendületet adhat, hogy elindul a Giro Zrt. „GiroFix” nevű szolgáltatása is, így fizetési kérelmeket már a közműszolgáltatók és más nem banki szereplők is benyújthatnak közvetlenül a rendszerbe. Annak is utánajártunk, mi mindenre lehet még alkalmas ez az újdonság.