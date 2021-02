Átalakult az OTP Bank egyik fontos üzletága: mire számítsanak az ügyfelek?

A Portfolio is beszámolt arról, hogy átalakult és nevet váltott az OTP Bank Treasury üzletága, idén újabb mérföldkőhöz érkeztünk: 2021. január 1-jétől az OTP Global Markets felel a privát banki és kiemelt privát banki, a portfólió kezelési, az advisory, a független multi asset elemzési területért, valamint a csoportszintű befektetési szolgáltatási irányítási tevékenység kialakításáért. Mit jelent mindez az ügyfelek számára?

Bánfi Attila: Egyre gyorsabban változnak a piacok, erős a verseny, és ezeket a talán soha nem látott mértékű és sebességű folyamatokat nemcsak követni szükséges, hanem még inkább előre kell látni, sőt, hasonló tempóban kell a szolgáltatásokat is fejleszteni. A verseny pedig kiemelten fontos, már csak abból a szempontból is, hogy az OTP Csoport már nemcsak a hazai befektetési szolgáltatókkal versenyez, hanem a régió nagyobb szereplőivel is, valamint azokkal az új típusú szolgáltatókkal, akik nemrég jelentek meg a piacon. Ideje volt tehát a változásnak. Kifejezett célunk a már működő tőkepiaci integráción túl, a csoportszintű befektetési szolgáltatási tevékenység kialakítása, amellyel képesek leszünk minden szegmensben teljes körű kiszolgálást nyújtani.

A végső célt akkor érjük el, ha az OTP Csoport mind a 11 országában ugyanazt a színvonalú szolgáltatást és termékkört érik majd el az ügyfeleink,

különbséget persze az adott ország sajátosságai és jogi előírásai okozhatnak. Ez a megközelítés nemcsak új termékeket, hanem személyre szabottabb kiszolgálási lehetőséget is jelent a jövőben. Addig is élünk a jelenlegi lehetőségekkel.

Bozsogi Tamás: A szervezeti változások közvetlen hatását először a privát banki és a kiemelt privát banki ügyfeleink tapasztalhatják meg. Számukra ezzel az átalakulással szélesebb termékkínálatot biztosíthatunk, idővel pedig egyszerűbb, online ügyintézést. Ezen kívül elemzésekkel és megújult, proaktív tanácsadási folyamattal támogatjuk majd befektetési döntéseiket. A komplexebb befektetési tanácsadási szolgáltatás segítségével hatékonyabban és könnyebben választhatják meg ügyfeleink a számukra megfelelő befektetési stratégiát.

Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója.

Ebből következik az, hogy a szolgáltatásokat tekintve is változás várható? Mire lehet számítani?

Bánfi Attila: Kiemelt célunk, hogy a folyamataink még egyszerűbbek, kényelmesebbek legyenek, ennek egyik alapfeltétele a digitális képességek és elérhetőségek fejlesztése. Fontos az is, hogy aktív befektetési tanácsokkal tudjuk segíteni ügyfeleinket, kulcs szerepe van a szoros tanácsadó és ügyfél közötti kapcsolattartásnak is. Kettős feladatunk van: először standardizálni kell a folyamatokat, kialakítani a csoportszintű működési modellt, illetve közben folyamatosan fejleszteni az egyes értékesítési csatornákat.

Bozsogi Tamás: Nagyon komoly digitalizációs kihívás előtt áll a vagyonkezelési privát banki piac, látjuk az ázsiai, amerikai példákat.

Hagyományosan a személyes kapcsolat a privát banki szolgáltatás alapja, ugyanakkor egyre szélesebb az a réteg, főleg a fiatalabb generációk körében, akik számára az is fontos, hogy digitális csatornákon keresztül, kényelmesen, gördülékenyen és gyorsan intézhessék az ügyeiket, vagyis erre is kiemelt figyelmet kell fordítanunk.

A befektetési és privát banki szolgáltatások integrációja az intézményünk oldalán is jelentős fejlesztéseket igényelt, és munkaerő-átcsoportosítással is járt. Új területek alakulnak ki, új feladatkörök jönnek létre, ilyen volt például az önálló eszközelemzési osztály is. Segítségükkel tanácsadóink gyors és profi, egyedi igényeket is hatékonyan kiszolgálni képes elemzési támogatást kapnak.

Bozsogi Tamás, a Kiemelt Privát Banki Főosztály vezetője

A koronavírus járvány kirobbanása átalakította a bankolási szokásokat is. Hogyan érintette a járványhelyzet a privátbanki és befektetési szolgáltatásokat a magyar piacon?

Bánfi Attila: A járvány kirobbanása után azt láttuk, hogy épp az az ügyfélkör intézi továbbra is személyesen az ügyeit, aki a leginkább veszélyeztetett, a 65 évnél idősebb korosztály, de szerencsére közülük is egyre többen ismerik fel az online kapcsolattartás előnyeit. A fiatalabbak viszont éltek az online lehetőségekkel.

A privát banki szolgáltatásokat is modernizálni kell, ez egyértelmű: van igény arra, hogy az egyszerűbb ügyleteket, vagy akár egy vagyonkezelési tanácsadást, távolról is el tudják intézni az ügyfelek.

Bozsogi Tamás: Az OTP Bank eddig is élén járt a digitális megoldásokban, jelenleg is több fejlesztésünk van folyamatban, amelyekkel biztosíthatjuk majd ügyfeleink számára a biztonságos, kényelmes és gyors bankolást. Az online megoldásokkal kapcsolatos igényt erősíti, hogy az utóbbi években belépett a privát banki piacra egy tehetős, fiatalabb réteg, akik számára az eddigi platformok nem voltak igazán megfelelőek. Ezért is dolgozunk azon, hogy minél több online csatornán tegyük elérhetővé a befektetési szolgáltatásainkat.

Ugyanakkor a privát banki szolgáltatás során sokaknak fontos a személyes kapcsolat, hogy találkozzanak a tanácsadóval, megigyanak egy kávét, beszélgessenek, átnézzék a portfóliót, az ügyleteket. Hibrid megoldásra van tehát szükség, hogy ki tudjuk elégíteni minden ügyfél igényét. Ehhez kapcsolódik a vagyonszegmenseink átalakítása is.

Ez azt jelenti, hogy alacsonyabb lesz a jövőben a belépési küszöb?

Bánfi Attila: Épp ellenkezőleg. 2020-ban emeltük a vagyoni limitjeinket, a privátbankban 30 millióról 40-re, ez elfogadott a piacon, sőt, európai léptékben nézve lassan a 100 millió mellett is elhalad a piac. Inkább a 300-500 ezer eurós limitek a jellemzők. Ha az OTP Bank privát banki szolgáltatásait nézzük, látszik, hogy van két szegmens: a kiemelt privát banki 100 milliós belépési limittel, és a 40 milliótól elérhető privát banki, aminek most még nincs felső határa, így a kettőnek van egy erős közös halmaza.

Nincs automatikus átlépés a szegmensek között, az adott ügyfél adott tanácsadóval dolgozik, de ügyféligény esetén van lehetőség átszerződni.

Bozsogi Tamás:

Az a cél, hogy mindenki a számára megfelelő szolgáltatást kapja, mert ugyan minden ügyfelünk története egyedi, de vagyonméret alapján vannak jól azonosítható viselkedési minták és igények, amiket a megfelelő szegmensben tudunk a legjobban kiszolgálni.

Itt bejön a képbe a generációkon átívelő vagyonkezelés kérdése is, ami kapcsán szintén felértékelődik a tanácsadóink szerepe. Ez egy személyes, bizalmon alapuló kapcsolat - ezt biztosítanunk kell az ügyfeleink és a következő generációk számára is.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.