Rákaptak a külföldi tőzsdézésre a magyarok, azonban az adózással hadilábon állnak

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A fintech cégek applikációinak és felhasználóbarát felületeinek hála, ma már bárki néhány gombnyomással befektetheti megtakarításait külföldi értékpapírokba. Azonban sokan abban a tévhitben élnek, hogy így szerzett jövedelmük után Magyarországon nem kell adózniuk, vagy legalábbis, ha nem vallják be, akkor „radar alatt maradnak” és az adóhatóság nem szerez tudomást gyarapodásukról. Nagyobbat azonban nem is tévedhetnének: a NAV ma már szinte mindenre rálát. Azonban jó hír, hogy az utóbbi években több olyan szabályozás is született, amely lehetővé teszi, hogy a jövedelmüket tisztességesen bevalló adózók zsebébe ne túl mélyen nyúljon bele az állam.