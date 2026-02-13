  • Megjelenítés
Az Év Bankja 2025: ők lettek a nyertesek, mutatjuk a teljes listát

Az OTP Bank nyerte a Mastercard - Év Bankja 2025 program fődíját. A magyar bankszektor egyik legrangosabb szakmai megmérettetésén a szakmai zsűri döntése alapján a Daily Banking szegmensben az OTP Bank, az Innovation szegmensben a Gránit Bank, míg a Beyond Banking szegmensben a K&H Bank nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt. Csányi Sándort, az OTP Bank elnökét a Mastercard - Az év bankára 2006-2025 Nagydíjjal tüntették ki. A díjakat csütörtök este adták át Budapesten - a program médiatámogatója a Portfolio Csoport volt.

Huszadik alkalommal rendezték meg a Mastercard - Év Bankja versenyt, amely az elmúlt két évtizedben a hazai bankszektor meghatározó szakmai eseményévé vált.

A legjobb összteljesítményt nyújtó, Az év bankja fődíjat elnyerő OTP Bank a Daily Banking szegmensben is első helyen végzett. A szegmensen belüli kategóriákban Az év lakossági ajánlata díjat az OTP Bank, Az év vállalati ajánlata elismerést az MBH Bank - BUPA, míg Az év ügyfélmegtartó programja kategória első helyét a Gránit Bank nyerte el.

Az Innovation szegmens győztese a Gránit Bank lett. A szegmens kategóriáiban Az év kiberbiztonsági programja díjat az OTP Bank, Az év mesterséges intelligencia alapú innovációja elismerést a Gránit Bank, míg Az év könnyű és kényelmes bankolási élménye kategória első helyét a K&H Bank kapta.

A Beyond Banking szegmensben a K&H Bank lett a győztes. A szegmensen belül Az év marketingkommunikációs kampánya kategóriában az MBH Bank, Az év CSR programja kategóriában a K&H Bank, míg A fizetés új dimenziói kategóriában az Erste Bank és a BÁV Faktor bizonyultak a legjobbnak.

mastercard év bankja 2025
Fotó: Mastercard

A jubileumi Mastercard - Év Bankja gálán egy olyan bankári teljesítményt is elismertek, amely évtizedek óta folyamatosan és meghatározó módon van jelen az iparágban és a magyar gazdaság működésében:

Csányi Sándort, az OTP Bank elnökét, a Mastercard - Az év bankára 2006-2025 Nagydíjjal tüntették ki.

A 2025-ös programot három szegmensben, kilenc kategóriában hirdették meg; az idei kiírásban hangsúlyosabban jelentek meg azok a területek, ahol a szektor működésében érdemi elmozdulás látszik: az ügyfélmegtartás, a mesterséges intelligencia és a kereskedői együttműködések.

A Mastercard – Év Bankja verseny immár húsz éve a magyar bankszektor egyik meghatározó szakmai eseménye, amelynek középpontjában a bankok teljesítményének elismerése áll.

Az idei pályázatok száma és sokszínűsége is azt jelezte, hogy a program iránti szakmai érdeklődés töretlen. A benyújtott megoldások pedig jól mutatták, hogy a bankok az innovációs fókuszpontok mentén, hosszú távú szemlélettel alakítják szolgáltatásaikat. A zsűri döntései idén is azt tükrözték, hogy azok a megoldások emelkednek ki, amelyek a technológiai lehetőségeket kézzelfogható, ügyféloldalon is jól értelmezhető értékké formálják” - mondta Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere.

A program kategóriarendszerét a szervezők az évek során tudatosan alakították annak mentén, hogy minél pontosabban tükrözze a pénzügyi szektor folyamatosan változó kihívásait és lehetőségeit, valamint rávilágítson arra, hol teremt valódi értéket az innováció - a lakossági ügyfelek, az üzleti szereplők és a teljes pénzügyi ökoszisztéma számára egyaránt.

A versenyben induló pénzintézetek és fintech szereplők a kategóriák széles körében pályáztak a legjobb szolgáltatásoknak, programoknak és digitális megoldásoknak járó elismerésekért. A pályázatokat - a hagyományoknak megfelelően - független szakmai zsűri értékelte. A díjátadó gálát február 12-én tartották Budapesten.

A Mastercard - Év Bankja 2025 verseny végeredménye

Az év bankja 2025: OTP Bank

Az év bankára 2006-2025 Nagydíj: Dr. Csányi Sándor (OTP Bank, elnök)

Daily Banking szegmens

Az év lakossági ajánlata 2025

  1. helyezett: OTP Bank
  2. helyezett: Erste Bank
  3. helyezett: Gránit Bank

Az év vállalati ajánlata 2025

  1. helyezett: MBH Bank - BUPA
  2. helyezett: BinX
  3. helyezett: K&H Bank

Az év ügyfélmegtartó programja 2025

  1. helyezett: Gránit Bank
  2. helyezett: OTP Bank
  3. helyezett: K&H Bank

Daily Banking szegmens győztese: OTP Bank

Innovation szegmens

Az év kiberbiztonsági programja 2025

  1. helyezett: OTP Bank
  2. helyezett: Gránit Bank
  3. helyezett: CIB Bank

Az év mesterséges intelligencia alapú innovációja 2025

  1. helyezett: Gránit Bank
  2. helyezett: MBH Bank - BUPA
  3. helyezett: OTP Bank

Az év könnyű és kényelmes bankolási élménye 2025

  1. helyezett: K&H Bank
  2. helyezett: MBH Bank - BUPA
  3. helyezett: BinX

Innovation szegmens győztese: Gránit Bank

Beyond Banking szegmens

Az év marketingkommunikációs kampánya 2025

  1. helyezett: MBH Bank
  2. helyezett: OTP Bank
  3. helyezett: K&H Bank

Az év CSR programja 2025

  1. helyezett: K&H Bank
  2. helyezett: Gránit Bank
  3. helyezett: OTP Bank

A fizetés új dimenziói 2025

  1. helyezett: Erste Bank és BÁV Faktor
  2. helyezett: Raiffeisen Bank
  1. helyezett: K&H Bank

Beyond Banking szegmens győztese: K&H Bank

A Mastercard - Év Bankja 2025 médiatámogatója a Portfolio Csoport.

Címlapkép forrása: Portfolio

