Az Év Bankja 2025: ők lettek a nyertesek, mutatjuk a teljes listát
Huszadik alkalommal rendezték meg a Mastercard - Év Bankja versenyt, amely az elmúlt két évtizedben a hazai bankszektor meghatározó szakmai eseményévé vált.
A legjobb összteljesítményt nyújtó, Az év bankja fődíjat elnyerő OTP Bank a Daily Banking szegmensben is első helyen végzett. A szegmensen belüli kategóriákban Az év lakossági ajánlata díjat az OTP Bank, Az év vállalati ajánlata elismerést az MBH Bank - BUPA, míg Az év ügyfélmegtartó programja kategória első helyét a Gránit Bank nyerte el.
Az Innovation szegmens győztese a Gránit Bank lett. A szegmens kategóriáiban Az év kiberbiztonsági programja díjat az OTP Bank, Az év mesterséges intelligencia alapú innovációja elismerést a Gránit Bank, míg Az év könnyű és kényelmes bankolási élménye kategória első helyét a K&H Bank kapta.
A Beyond Banking szegmensben a K&H Bank lett a győztes. A szegmensen belül Az év marketingkommunikációs kampánya kategóriában az MBH Bank, Az év CSR programja kategóriában a K&H Bank, míg A fizetés új dimenziói kategóriában az Erste Bank és a BÁV Faktor bizonyultak a legjobbnak.
A jubileumi Mastercard - Év Bankja gálán egy olyan bankári teljesítményt is elismertek, amely évtizedek óta folyamatosan és meghatározó módon van jelen az iparágban és a magyar gazdaság működésében:
Csányi Sándort, az OTP Bank elnökét, a Mastercard - Az év bankára 2006-2025 Nagydíjjal tüntették ki.
A 2025-ös programot három szegmensben, kilenc kategóriában hirdették meg; az idei kiírásban hangsúlyosabban jelentek meg azok a területek, ahol a szektor működésében érdemi elmozdulás látszik: az ügyfélmegtartás, a mesterséges intelligencia és a kereskedői együttműködések.
A Mastercard – Év Bankja verseny immár húsz éve a magyar bankszektor egyik meghatározó szakmai eseménye, amelynek középpontjában a bankok teljesítményének elismerése áll.
Az idei pályázatok száma és sokszínűsége is azt jelezte, hogy a program iránti szakmai érdeklődés töretlen. A benyújtott megoldások pedig jól mutatták, hogy a bankok az innovációs fókuszpontok mentén, hosszú távú szemlélettel alakítják szolgáltatásaikat. A zsűri döntései idén is azt tükrözték, hogy azok a megoldások emelkednek ki, amelyek a technológiai lehetőségeket kézzelfogható, ügyféloldalon is jól értelmezhető értékké formálják” - mondta Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere.
A program kategóriarendszerét a szervezők az évek során tudatosan alakították annak mentén, hogy minél pontosabban tükrözze a pénzügyi szektor folyamatosan változó kihívásait és lehetőségeit, valamint rávilágítson arra, hol teremt valódi értéket az innováció - a lakossági ügyfelek, az üzleti szereplők és a teljes pénzügyi ökoszisztéma számára egyaránt.
A versenyben induló pénzintézetek és fintech szereplők a kategóriák széles körében pályáztak a legjobb szolgáltatásoknak, programoknak és digitális megoldásoknak járó elismerésekért. A pályázatokat - a hagyományoknak megfelelően - független szakmai zsűri értékelte. A díjátadó gálát február 12-én tartották Budapesten.
A Mastercard - Év Bankja 2025 verseny végeredménye
Az év bankja 2025: OTP Bank
Az év bankára 2006-2025 Nagydíj: Dr. Csányi Sándor (OTP Bank, elnök)
Daily Banking szegmens
Az év lakossági ajánlata 2025
- helyezett: OTP Bank
- helyezett: Erste Bank
- helyezett: Gránit Bank
Az év vállalati ajánlata 2025
- helyezett: MBH Bank - BUPA
- helyezett: BinX
- helyezett: K&H Bank
Az év ügyfélmegtartó programja 2025
- helyezett: Gránit Bank
- helyezett: OTP Bank
- helyezett: K&H Bank
Daily Banking szegmens győztese: OTP Bank
Innovation szegmens
Az év kiberbiztonsági programja 2025
- helyezett: OTP Bank
- helyezett: Gránit Bank
- helyezett: CIB Bank
Az év mesterséges intelligencia alapú innovációja 2025
- helyezett: Gránit Bank
- helyezett: MBH Bank - BUPA
- helyezett: OTP Bank
Az év könnyű és kényelmes bankolási élménye 2025
- helyezett: K&H Bank
- helyezett: MBH Bank - BUPA
- helyezett: BinX
Innovation szegmens győztese: Gránit Bank
Beyond Banking szegmens
Az év marketingkommunikációs kampánya 2025
- helyezett: MBH Bank
- helyezett: OTP Bank
- helyezett: K&H Bank
Az év CSR programja 2025
- helyezett: K&H Bank
- helyezett: Gránit Bank
- helyezett: OTP Bank
A fizetés új dimenziói 2025
- helyezett: Erste Bank és BÁV Faktor
- helyezett: Raiffeisen Bank
- helyezett: K&H Bank
Beyond Banking szegmens győztese: K&H Bank
A Mastercard - Év Bankja 2025 médiatámogatója a Portfolio Csoport.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
