Mi lesz a magyar bankokkal 2019-ben? Megszólal a kilenc vezér

OTP, K&H, UniCredit

Barna Zsolt általános vezérigazgató-helyettes, OTP

David Moucheron vezérigazgató, K&H

Patai Mihály elnök-vezérigazgató, UniCredit

1. A hazai bankrendszer 2018-ra volumenében és arányaiban elérte a 2006-os szinteket, a kedvező gazdasági környezetnek, a szolgáltatásfejlesztéseknek és az erős versenynek is köszönhetően rendkívül jól teljesítenek a magyarországi bankok. A szigorúbb szabályozási környezetnek és felügyeleti kereteknek köszönhetően még szabályozottabbá vált a bankok működése, ez többek között biztonságosabb működést eredményez. Várakozásainknak megfelelően, a hazai ingatlanpiac feléledésének és az erősödő belső kereslet, illetve a csökkenő munkaerőpiaci tartalékok által elindított magánberuházásoknak köszönhetően 2017/2018-ban véget ért a hitel nélküli növekedés. Megindult a hazai és a régiós hitelpiacok gyors, de nem túlfűtött bővülése, ami a jegybank és az OTP várakozásai szerint is tartós folyamat lehet. Az OTP Bank sikeresen ragadta meg a kedvező gazdasági környezetben rejlő lehetőségeket, folyamatos fejlődésének, erős tőkehelyzetének, likviditásának köszönhetően a közép-kelet-európai régió meghatározó pénzintézetévé vált. Rendkívüli eredménynek tartom, hogy egy budapesti központú vállalatcsoport ilyen mértékű növekedésre képes. Hiszünk a régió jövőjében és tevékenyen hozzá is kívánunk járulni a fejlődéséhez. Stratégiánk része, hogy valamennyi piacunkon, ahol már jelen vagyunk, részesedésünk növelésére, pozíciónk erősítésére törekszünk organikus módon és akvizíciók révén is. Folyamatosan vizsgáljuk az akvizíciós célpontokat, legutóbb Bulgáriában és egy újabb országban, Albániában jelentettünk be bankvásárlást. Ezen integrációk során a helyi szabályozási kereteket, társadalmi és munkaerőpiaci sajátosságokat is figyelembe kell venni. Célunk minden esetben az optimális üzemméret elérése és az OTP Bank szakértelmének régiós piacokon való kamatoztatása, ügyfeleink, munkatársaink és részvényeseink érdekeit szem előtt tartva.2. Noha a fejlett gazdaságok az elemzői várakozások szerint csak mérsékelten lassulnak, de sokan beszélnek arról, hogy épp itt az ideje egy újabb menetrend szerint érkező gazdasági válságnak. Ha így is lesz, az OTP minden értelemben felkészült, tőke- és likviditási helyzetünk önbizalomra ad okot. Egyelőre a konjunktúrát tekintve egyébként optimisták vagyunk, a következő időszakban is bővülésre számítunk. A gazdasági növekedés folytatódik, ahogy a fogyasztás is tovább erősödhet. Erre számítunk a hitelezési folyamatok tekintetében is, a lakás- és a jelzáloghitel piac növekedése sem áll meg. Van néhány olyan folyamat, amely jövőre is komoly munkát és odafigyelést igényel. A hazai bankszektor jövedelmezősége, több kedvező egyszeri hatás eredőjeként (risk-cost visszaírások, értékpapírokon elért eredmény), átmenetileg érdemben meghaladja a hosszú távon várható szintet, emiatt a következő időszakban vélhetően lesz egyfajta egészséges visszarendeződés a profitabilitás terén. Az idei évben komoly feladatot jelentettek a gyakori jogszabályváltozások, elég csak a CSOK-kal, illetve az LTP-vel kapcsolatos rapid módosításokra gondolnunk. A hasonló változások szerintem 2019-et sem kerülik majd el. Hosszú hónapok, vagy inkább évek óta készülünk a PSD2 és az azonnali fizetési rendszer bevezetésére, 2019-ben lesz az éles teszt időszaka, ez biztosan okoz majd kihívást a szakemberek számára. A tranzakciós illeték és az alacsony kamatszint miatt rendkívüli mértéket öltött a lakossági készpénzhasználat, a lakosság otthon tartott készpénzállománya megduplázódott. Fejlesztéseinkkel, szolgáltatásainkkal, edukációs tevékenységünkkel azon leszünk, hogy a biztonságos, gyors és költséghatékony fizetési rendszerek felé vonzzuk az embereket. Feladatunknak tekintjük, azt is, hogy az otthon tartott, ma még pihenő készpénzállományt a tulajdonosaik számára "dolgozó" forrássá tegyük.3. A fejlesztések átszövik az OTP Csoport működését. Egyre nagyobb hangsúlyt kap szolgáltatásainkban a készpénz- és papírmentesség. A rutintranzakciók egyre inkább az online térbe helyeződnek át, a fiókokban pedig tovább erősítjük a tanácsadói funkciókat, hogy ügyfeleinknek minél teljesebb szolgáltatást tudjunk nyújtani. Idén év végén adtuk át innovációs fiókunkat a budapesti Árkád üzletközpontban, ahol ügyfeleinkkel közösen fejlesztjük a jövő banki megoldásait. És ha már innováció: sokat várunk a 2019-es év elején induló második akcelerációs programunktól is. Már az előző körből is igen izgalmas partnereket tudunk felmutatni. Például a számladigitalizálás és a családi bankolás terén innovatív megoldást kínáló cégekkel kezdtünk együttműködést. Mi is látjuk, hogy a digitalizáció olyan mértékű fejlesztési boomot generált, hogy a régi munkamódszereken is módosítanunk kell, csak így tudunk lépést tartani a változásokkal. Ezért az OTP Bank ezen a területen is lépett: a pénzügyi intézmények közül az elsők között térünk át az agilis munkamódszer mindennapi alkalmazására. Januártól több mint hatszáz kolléga fog a merőben új munkamódszerek segítségével fejleszteni. A változás nem csak az IT, hanem a lakossági hitelezési területet is érinti. Az átállástól azt várjuk, hogy lényegesen gyorsabb és hatékonyabb lesz a különböző részfeladatok végrehajtása, de például több idő lesz tesztelésre is, így minél jobb és korszerűbb termékekkel tudunk majd piacra lépni.1. A K&H Bankcsoport nagyon eredményes volt 2018-ban, így az év első 9 hónapjában 45,1 milliárd forint nettó nyereséget ért el, ami éves összehasonlításban 40%-os emelkedést jelent. Még az ingatlan- és pénzügyi eszköz értékesítési tranzakciókból származó 4,2 milliárd forintnyi rendkívüli bevétel nélkül is az adózás utáni eredmény 40,9 milliárd forintot tett ki, ami éves összehasonlításban 27%-os növekedésnek felel meg. A nyereség növekedése elsősorban a magasabb üzleti volumeneknek, a magasabb ügyfélszámnak és a kedvező hitelezési költségeknek köszönhető. 2018 szeptember végéig az új hitelkihelyezések értéke elérte a 372 milliárd forintot. Folytattuk beruházásainkat digitális megoldásainkba annak érdekében, hogy ügyfeleinknek minél egyszerűbb és kényelmesebb banki és biztosítási szolgáltatásokat tudjunk kínálni. A digitális szolgáltatások területén az előző év azonos időszakához képest 84%-kal több ügyfelünk veszi igénybe mobilbanki szolgáltatásainkat, és minden hetedik ügyfelünk rendelkezik biometrikus profillal, illetve biometrikusan ír alá. Gyakorlatilag minden fiókunk rendelkezik befizető ATM-mel és 40 fiókunk készpénzmentes. Ez újabb előrelépést jelent abba az irányba, hogy a banki tranzakciók teljes mértékben papírmentessé válhassanak. Stabil pénzügyi eredményeink ügyfeleink bizalmát és a magyar gazdaság támogatásában betöltött szerepünket tükrözik. Habár egyértelmű, hogy az egész bankszektor nyereséges volt 2018-ban, azonban fontos megjegyezni, hogy ebben az eredményben nagy szerepet játszottak az egyszeri tételek, különösen a céltartalékok felszabadítása. Ez a nyereségességi szint ezért hosszú távon nem tartható fenn.2. A szabályozói változások megvalósításának költségeit emelném ki, amelyek az alapműködést és a hagyományos banki szolgáltatásokat formálják át (így például a PSD2, DIP, Mifid2), ezen kívül az erősebb árazási versenyt és így növekvő költségnyomást, valamint egy lehetséges kamatemelkedési ciklus kezdetét és a gazdasági lassulást. Arra számítunk, hogy az online megoldások csökkentik majd a banki költségeket, egyrészt azért, mert a folyamatok gyorsítása alapvető szükséglet a digitalizációhoz, másrészt pedig azért, mert az automatizáció helyettesíteni fog néhány funkciót. Az olyan digitális megoldás, mint az online hiteligénylés egyre inkább előtérbe fog kerülni a gyorsaság és egyszerűség miatt. Ugyanazok a kollégák tanácsadói szerepet tölthetnek be ahelyett, hogy végrehajtói folyamatokat végeznének. Hiszünk abban, hogy az emberi tényező, különösen a tanácsadói szerep, kiemelkedő marad a bankolásban, különösen az olyan helyzetekben, mint az első bankszámla megnyitása, az első hitelfelvétel vagy az első befektetés.3. A volatilitás velünk marad 2019-ben, így fontos, hogy megtakarítóként ragaszkodjunk az előre felállított, hosszú távú stratégiánkhoz, és gondolkodjunk portfólióban. Ebben a változékony környezetben a rendszeresen félretett és befektetett összegekkel, azaz több időpontban szálljunk be a piacra, hogy tudjuk csökkenteni a kockázatot. Úgyhogy folytatódó dinamikára számítunk a befektetési termékek esetében. Szintén dinamikus növekedésre számítunk 2019-ben a hitelezés terén, de valószínűleg kisebb mértékben, mivel nem számítunk ekkora mértékű GDP-emelkedésre, mint idén. A másik oldalon azonban a költségeket szigorúan szinten kell tartanunk, mivel az erős verseny nyomás alatt tartja majd a marzsokat. Mindeközben a digitális megoldásokba történő folyamatos beruházás szükségessé teszi, hogy az üzleti területről szabadítsunk fel erőforrásokat. Habár sűrűsödnek a globális/magyar lassulásra utaló jelek, ennek ellenére 2019 még mindig várhatóan erős év lesz a gazdaságban es a bankszektorban is.1. A magyar gazdaság jó teljesítménye köszön vissza a bankrendszer eredményeiben is, stabil a növekedés, a vállalatok zöme prosperál - a fő kihívást a bérnyomás jelenti számukra. Ez ugyanakkor banki szempontból kedvező, hiszen megfelelő támaszt ad a lakossági hitelezésnek: az emberek optimistábbak, előretekintve bizakodóbbak, megindult a fogyasztás. Sok ember megértette, hogy a jelenlegi kamatszinteknél nem lesz kedvezőbb a közeljövőben és döntöttek a hitelfelvétel mellett. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Kamatcsere Eszköze (MIRS) és Jelzáloglevél vásárlási programja kedvezően hatott a hitelezésre. Az intézkedések helyesen a hosszan fix hitelek felé tolják a jelzáloghiteleket, s ez óhatatlanul is kihat a fogyasztási hitelekre is. Ez a trend az ügyfeleknek és a bankoknak is kedvező. A vállalati hitelezésben kínálati piac van, ám egyelőre a cégek a saját, az évek alatt - az elhalasztott beruházásokon - megspórolt pénzüket költik, s bár az MNB sokat oldott a helyzeten az NHP-programmal, még mindig érezhető, hogy a magyar gazdaság hiteléhsége alatta marad a környező országokénak. A szektor az idén újra komoly nyereséget termel, ám látni kell, hogy a profitjának közel 40 százaléka még mindig a korábbi céltartalékok felszabadításából származik majd. A fenntartható profitabilitás az idei szint harmada-fele lehet, nagyon sok múlik majd a szabályozási környezet változásán. A bankrendszer számára kihívást jelent az új és új uniós és hazai előírásoknak való megfelelés, miközben például a PSD2 szabályozás révén kevésbé regulált - s így kisebb költségszinttel dolgozó - versenytársakat kapnak a bankok. A banki társadalom folyamatosan kéri az extra pénzintézeti terhek felülvizsgálatát - a bankadó további mérséklését és a korszerű, elektronikus pénzügyek intézését megnehezítő tranzakciós illeték eltörlését. Nem öncélú a kérés: ha a magyar bankok még versenyképesebbek lesznek, az tovább erősítheti a magyar gazdaság stabilitását. Az év végi adatok még nem nyilvánosak, de az UniCredit Bank eddigi eredményei a tavalyi évhez hasonlóan jók.2. Kihívást jelent majd az új szabályozásoknak, elvárásoknak való megfelelés - a PSD2 mellett itt kiemelten gondolok az Azonnali Fizetési Rendszer implementálására - amelyeknél a jövő lehetőségeit nagyban determináló lehet majd, hogy melyik hitelintézet mennyire tud versenyképes és ügyfélközpontúbb megoldásokat a piacra dobni. További kihívás, hogy mennyire tudjuk majd munka folyamatainkat felgyorsítani, digitalizálni. Ezek a szükséges informatikai beruházások költségigényes fejlesztések, amelyeket az is ösztönöz, hogy az általános munkaerőhiány miatt a bankrendszer számára is egyre drágább emberi munkaerőt, ahol csak lehet minél hatékonyabban kiváltsuk. Az UniCredit Csoport sokat invesztál az üzletet támogató és a belső folyamatokat kiszolgáló IT-rendszerek fejlesztésébe annak érdekében, hogy segítse a digitális evolúciót, valamint hogy előre érzékelje és kiszolgálja az ügyfelek változó magatartását és elvárásait. A piacon az ár- és ügyfélszerzési verseny jövőre jó eséllyel még erősödik is. Emellett a piaci szereplőknek azzal is számolniuk kell, hogy a jelenlegi, az eredményességet is befolyásoló alacsony kamatkörnyezet a korábbi várakozásokhoz képest hosszabb ideig maradhat fenn. Ebben a környezetben talán már másképp hat majd a szektor kérése, amely az extra közterhek csökkentését kérik az illetékesektől.3. A lakossági oldalon a hiteldinamika fennmaradásával számolunk, a hangsúly jól láthatóan a Big Data használatán alapuló, automatikus fogyasztási hitel termékeken lehet, amelyek kidolgozása egyrészt ügyfélkövetelmény, másrészt pedig a munkaerőhiányból eredő kényszer is. Piaci oldalról jó lépésnek tartjuk az új lakás áfa szabályozás megoldását, aminek következtében egyrészt a projektfinanszírozás kockázatai csökkenhettek, másrészt pedig tervezhetőbbé vált a jelzálog-finanszírozás is. Az azonnal fizetés indulása nagy lehetőség a piaci szereplők számára, minden bank koncentráltan figyel az MNB jelzéseire, amelyek az azonnali fizetés júliusi bevezetése előtt a tervek szerint januárban induló tesztfázist kísérik. Ahhoz ugyanakkor, hogy a bevezetésben rejlő növekedési lehetőséget valóban ki lehessen használni és az MNB terveit igazolva a banki tranzakciók volumenének jelentős bővülését elérjük, mindenképp szükséges a költségoldal felülvizsgálata is. Az UniCredit Bank tradicionálisan erős a nagyvállalati, multinacionális befektetések finanszírozásában is, e szegmensben is szeretnénk újból jó eredményeket elérni, a lakossági hitelpiacon a személyi kölcsönök és a jelzáloghitelek értékesítésének további erősödésére számítunk. Újabb mérföldkő lehet 2019-ben, hogy az idén aláírt együttműködési megállapodás alapján a bankkártya-elfogadó (POS) hálózatunkban jövőre lehetővé tesszük az Alipay használatát - elsőként a hazánkba látogató kínai turisták számára. Büszkék vagyunk rá, hogy a csoporton belül Olaszország után mi lehetünk a következők, ahol elérhetővé válik a szolgáltatás.