Takarék néven folytatja az FHB, beindult a növekedés

Az FHB Jelzálogbank cégneve Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített cégneve Takarék Nyrt., az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. új neve pedig Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. lesz.

Csütörtökön késő este közzétette április 27-én (10 órától a fővárosi Danubius Hotel Gellértben) tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztéseit az FHB Jelzálogbank. A napirendi pontok között szerepel az FHB Jelzálogbank cégnevének a módosítása, és a dokumentumból az is kiderült, hogy február 13-án a társaság leánybankja, az FHB Kereskedelmi Bank átnevezéséről és arculatváltásáról is döntöttek. Mindez várhatóan 2018 első félévében történik meg.A magyar mellett közzétette IFRS szerinti konszolidált pénzügyi beszámolóját is a társaság, a főbb eredményadatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

bővült a hitelállomány (a saját 5,5%-kal, a refinanszírozott több mint duplájára),

növekedett a kamatjövedelem (több mint 9%-kal),

töredékére esett a kockázati költség (ötödére)

minimálisan csökkentek a működési költségek

Pozitívum a jelentésben, hogya jelzálogbanknál. Rontotta viszont a képet, hogy az egyéb működési ráfordítás 3,8 milliárd forinttal nőtt, ezt a növekedést a tárgyévi céltartalék képzés magyarázza, aminek jó része a bankcsoport egységes informatikai rendszerhez történő csatlakozásával függ össze.

növekedése elsősorban az értékpapírok kamatráfordításának csökkenéséből adódik, ugyanis az alacsony kamatkörnyezet következtében lehetőség nyílt a lejáró kötvények helyett olcsóbb finanszírozó források bevonására. Jó hír a bank tulajdonosainak, hogy a mérlegfőösszegre vetített éves nettó kamatmarzs 2017 év végén 3 bázispontos növekedést mutat az előző évihez képest.8,1%-os csökkenésének fő oka, hogy tavaly került elszámolásra az AXA Bank refinanszírozott hitelének előtörlesztéséhez kapcsolódó egyszeri bevétel elszámolása. A bankszámla és kártyaszolgáltatások díjbevételei, valamint az alapkezelési díjak például viszont nőttek.en tavaly 1,921 milliárd forintos nyereséget számoltak el, ami kevesebb mint fele az egy évvel korábbinak, főleg az értékpapír műveletek profitjának csökkenése miatt. A bank költség/bevétel aránya a működési költségek stagnálása (pontosabban 0,1%-os csökkenése mellett) tavaly 86,6%-ról 79,6%-ra javult.A sajátállománya az év végén 8,9 milliárd forint növekedést mutatott az előző évi állományhoz képest. A refinanszírozott hitelek állománya 12 hónap alatt 143,8%-kal, 76,6 milliárd forintra növekedett.Gőzerővel folytatódott a portfoliótisztítás a banknál, ennek eredményeként 2017 végére a problémás hitelek volumene az év végén 26,8%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Aza 2016 végi 10,8%-ról 7,2%-ra csökkent, amelyben már az új hitelkihelyezések növekvő volumene is szerepet játszott. 2017 végére Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) előírta az FHB Csoport számára, hogy a 90 napnál nagyobb lejárt kinnlevőségű teljes hitelállomány átlagos értékvesztés fedezettsége érje el a 65%-ot.2017 végén aállomány 329,3 milliárd forintot tett ki, ezzel éves szinten 10,8%-kal növekedett az állomány. A betétek aránya a kamatozó forrásokon belül a 2016. évi 56,4%-ról 60,2%-ra növekedett. Aállománya tavaly 28,0%-kal növekedett, ami 36,8 milliárd forintos bővülést jelent.