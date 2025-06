Valami készülődik: nagyot ugrott az amerikai kikötőforgalom

A Los Angeles és Long Beach kikötők rekord számú konténerhajóra készülnek, ahogy az amerikai vállalatok igyekeznek minél több árut behozni a Trump által kilátásba helyezett újabb vámtarifák hatályba lépése előtt. A nagy kérdés, hogy valódi importhullám jön-e, vagy csak egy átmeneti megugrás. A költségek mindenesetre nagyot ugrottak.

Az Egyesült Államok legforgalmasabb tengeri áruforgalmi központja a következő hetekben a konténeres áruk beáramlásának növekedésére számít, mivel a vállalatok igyekeznek készleteket felhalmozni Donald Trump elnök által kilátásba helyezett globális vámok előtt. Az viszont még kérdéses, hogy valódi importhullám következik-e, vagy csupán egy kisebb megugrás.

Szombaton 68 konténerhajót regisztráltak, amelyek a Los Angeles-i és a Long Beach-i szomszédos kikötők felé tartanak. Ez a legtöbb január óta, amikor az importőrök először az elnök vámbejelentése után gyorsan előrehozták a készletek feltöltését.

„Jelentős növekedést látunk az úton lévő konténerhajók számában”

– mondta Kip Louttit, a dél-kaliforniai Marine Exchange ügyvezető igazgatója, amely a San Pedro-öböl két kapuján keresztülhaladó forgalmat figyeli.

Louttit csoportja pénteken 64, szombaton 68, vasárnap pedig ismét 64 hajót számolt, amit „meglehetősen megbízható előrejelzésnek” nevezett a következő egy-két hét konténerhajó-érkezéseire nézve. Adatai szerint az év első öt hónapjában naponta átlagosan 54,5 beérkező hajót regisztráltak.

Majdnem egy évig hatalmas mennyiségű árut kezeltek az LA-i kikötők – egészen áprilisig, amikor Trump bejelentette az úgynevezett „kölcsönös vámokat”. Ekkor sok cég – akár 145%-os vámokkal szembesülve a kínai áruk esetében – leállította a kész áruk szállítását, sőt sokan új megrendeléseket sem adtak le.

A San Pedro-öbölön keresztüli összesített import 24%-kal esett vissza májusban az előző hónaphoz képest. A National Retail Federation (Országos Kiskereskedelmi Szövetség) arra számít, hogy júniusban és júliusban újra felfutnak a beérkező szállítmányok, mivel a vállalatok kihasználják az ideiglenes vámkönnyítéseket – ám

szeptember–októberre már 20%-os visszaesést várnak az előző évhez képest.

Jelenleg sok szállító a július 9-i határidőre fókuszál, amikor emelkednek a délkelet-ázsiai és más régiókból származó importtermékek vámjai, hacsak az érintett országok nem kötnek kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat.

Bár Trump a hónap elején „lezártnak” nyilvánította az egyezséget Pekinggel, továbbra is komoly bizonytalanság övezi a kínai termékeket, hiszen augusztusban lejár az e termékekre vonatkozó legmagasabb vámok ideiglenes felfüggesztése.„Teljes gőzzel hajtjuk be az árut Kínából” – mondta Elana Ruffman, akinek családi tulajdonú játékcégei pert indítottak a Trump-adminisztráció ellen a kölcsönös vámok jogszerűségét vitatva – és meg is nyerték azt.

Az adminisztráció fellebbezett, de a Legfelsőbb Bíróság pénteken elutasította a gyorsított eljárás iránti kérelmüket. Egy másik szövetségi bíróság szerint a vámok érvényben maradhatnak legalább addig, amíg a fellebbviteli tárgyalás július 31-én le nem zajlik. Ruffman elmondása szerint mivel a termékeik mintegy 60%-a Kínában készül, a vállalat idei vámterhei az előzetes számítások szerint 2 millió dollárról 100 millióra ugrottak – a 2024-es importok alapján.

„Mindent leállítottunk, amit csak lehetett” – mondta, hozzátéve, hogy azóta csökkentett mennyiségben ugyan, de újra importálnak, miután a vámok 30%-ra estek vissza. „Időbe telik ezeknek a dolgoknak a legyártása és leszállítása is” – magyarázta. „Most próbálunk annyi árut behozni, amennyit csak lehet, hogy ne legyenek készlethiányaink karácsonykor. De az a rövid határidő, amit a kormány adott a vámpausz bevezetésére, nem lesz elég arra, hogy mindent időben megkapjunk.”

Ez vagy készlethiányt, vagy extrém magas vámterheket jelent

– tette hozzá. „Valószínűleg nehéz döntéseket kell majd meghoznunk.”

