Akkora az olajhiány, hogy egy ország takarékoskodásra kérte az állampolgárait

Abij Ahmed miniszterelnök hétfőn az X-en kérte a lakosságot és a forgalmazókat, hogy a meglévő készleteket kizárólag létfontosságú célokra használják. Bejegyzésében külön felhívta a figyelmet a pazarlás elkerülésére.

A kormányfő szerint a szigorú takarékosságra mindaddig szükség lesz, amíg az ellátás teljesen helyre nem áll.

A legfrissebb hivatalos adatok szerint a kelet-afrikai ország a 2023–2024-es költségvetési évben 3,93 millió tonna, azaz mintegy 4,8 milliárd liter üzemanyagot használt fel. Ennek csaknem negyede kerozin volt. Ez is jól mutatja Etiópia kiemelkedő elosztóközponti szerepét az afrikai légiközlekedésben.

Ahmed Side pénzügyminiszter a múlt héten közölte, hogy a kormány az infláció letörése érdekében árszubvenciót alkalmaz az üzemanyagoknál. Emellett jelentős devizaforrásokat különítettek el az import folyamatosságának biztosítására. A Hormuzi-szoros környékén kialakult tengeri szállítási zavarok miatt az ország gyorsított beszerzéseket indított. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében pedig megkezdték a 13 országos bázison tárolt stratégiai készletek felszabadítását is.

Etiópia már a jelenlegi logisztikai fennakadások előtt is krónikus üzemanyaghiánnyal küzdött. Ennek hatására ugrásszerűen megnőtt a kereslet az elektromos járművek iránt. Az ország számos térségében emellett virágzik az üzemanyag feketepiaca, ahol a kereskedők a hatósági árnál jóval drágábban kínálják a benzint és a gázolajat.

Címlapkép forrása: Shutterstock