Akkora az olajhiány, hogy egy ország takarékoskodásra kérte az állampolgárait

Abij Ahmed miniszterelnök hétfőn az X-en kérte a lakosságot és a forgalmazókat, hogy a meglévő készleteket kizárólag létfontosságú célokra használják. Bejegyzésében külön felhívta a figyelmet a pazarlás elkerülésére.
A kormányfő szerint a szigorú takarékosságra mindaddig szükség lesz, amíg az ellátás teljesen helyre nem áll.
A legfrissebb hivatalos adatok szerint a kelet-afrikai ország a 2023–2024-es költségvetési évben 3,93 millió tonna, azaz mintegy 4,8 milliárd liter üzemanyagot használt fel. Ennek csaknem negyede kerozin volt. Ez is jól mutatja Etiópia kiemelkedő elosztóközponti szerepét az afrikai légiközlekedésben.
Ahmed Side pénzügyminiszter a múlt héten közölte, hogy a kormány az infláció letörése érdekében árszubvenciót alkalmaz az üzemanyagoknál. Emellett jelentős devizaforrásokat különítettek el az import folyamatosságának biztosítására. A Hormuzi-szoros környékén kialakult tengeri szállítási zavarok miatt az ország gyorsított beszerzéseket indított. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében pedig megkezdték a 13 országos bázison tárolt stratégiai készletek felszabadítását is.
Etiópia már a jelenlegi logisztikai fennakadások előtt is krónikus üzemanyaghiánnyal küzdött. Ennek hatására ugrásszerűen megnőtt a kereslet az elektromos járművek iránt. Az ország számos térségében emellett virágzik az üzemanyag feketepiaca, ahol a kereskedők a hatósági árnál jóval drágábban kínálják a benzint és a gázolajat.
Felpöröghetnek tavasszal a gazdasági szereplők? - A Sunday Business Ride-on biztosan
Élmény. Közösség. Kapcsolatok.
Megszólalnak a biztosítók: mit sikerült elérni az etikus életbiztosítási szabályozással?
Előálltak a farbával a piac szereplői.
Minden szem erre a hajóra szegeződik: itt a váratlan fordulat a háborús övezetben
Átjutott a Hormuzi-szoroson az olajszállító.
Brutális hőingást mértek a meteorológusok
Nem mindenhol.
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Jöhet a lakásárak drasztikus esése? Egyáltalán beszélhetünk ingatlanlufiról?
Az MNB értékelése szerint már 18,8 százalékos volt a hazai lakások túlárazottsága, amelyre még rátehetett az Otthon Start program indulása is. Komoly, 21,29 százalékos éves áremelkedést l
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
LyondellBasell Industries - kereskedés
Két dolog történt mostanában a LYB-bel:Elfelezte az osztalékátAz iráni háború miatt az emelkedő olajárak meglódították az árfolyamátA LyondellBasell Industries egy vegyipari vállalat,
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!