  • Megjelenítés
Akkora az olajhiány, hogy egy ország takarékoskodásra kérte az állampolgárait
Gazdaság

Etiópia szigorú üzemanyag-takarékosságra kéri az állampolgárait, miután az ország komoly nehézségekbe ütközött a közel-keleti beszerzések során - tudósított a Bloomberg.

Abij Ahmed miniszterelnök hétfőn az X-en kérte a lakosságot és a forgalmazókat, hogy a meglévő készleteket kizárólag létfontosságú célokra használják. Bejegyzésében külön felhívta a figyelmet a pazarlás elkerülésére.

A kormányfő szerint a szigorú takarékosságra mindaddig szükség lesz, amíg az ellátás teljesen helyre nem áll.

A legfrissebb hivatalos adatok szerint a kelet-afrikai ország a 2023–2024-es költségvetési évben 3,93 millió tonna, azaz mintegy 4,8 milliárd liter üzemanyagot használt fel. Ennek csaknem negyede kerozin volt. Ez is jól mutatja Etiópia kiemelkedő elosztóközponti szerepét az afrikai légiközlekedésben.

Ahmed Side pénzügyminiszter a múlt héten közölte, hogy a kormány az infláció letörése érdekében árszubvenciót alkalmaz az üzemanyagoknál. Emellett jelentős devizaforrásokat különítettek el az import folyamatosságának biztosítására. A Hormuzi-szoros környékén kialakult tengeri szállítási zavarok miatt az ország gyorsított beszerzéseket indított. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében pedig megkezdték a 13 országos bázison tárolt stratégiai készletek felszabadítását is.

Még több Gazdaság

Kiderült a mesterterv: így tartaná sakkban a nyugati fegyveripart a keleti szuperhatalom

Elérték az olajellátási zavarok Kínát, már kényszerintézkedéseket kell hozni

Kallas Magyarországnak üzent: fontos időpont közeleg

Etiópia már a jelenlegi logisztikai fennakadások előtt is krónikus üzemanyaghiánnyal küzdött. Ennek hatására ugrásszerűen megnőtt a kereslet az elektromos járművek iránt. Az ország számos térségében emellett virágzik az üzemanyag feketepiaca, ahol a kereskedők a hatósági árnál jóval drágábban kínálják a benzint és a gázolajat.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Megtámadta Irán a régió egyik legerősebb országát – Veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán
Egyetlen olajszállító hajón a világ szeme: a földkerekség egyik legfontosabb kikötőjéből indult újra a forgalom
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility