Erős fenyegetés jött Trumptól, ugrik az olajár

Az olajár 2022 júliusa óta nem látott szintre ugrott, miután az Egyesült Államok csapásokat mért katonai létesítményekre az Irán olajexportjának 90%-át bonyolító Kharg-szigetre, ráadásul Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy a szigeten található iráni energetikai infrastruktúra célponttá válhat.

A Brent típusú nyersolaj határidős jegyzése ma 1,4 százalékos emelkedést követően hordónként 104 dollár fölé került,

ami 2022 júliusa óta a legmagasabb szint,

miután az Egyesült Államok csapásokat mért katonai létesítményekre a Kharg-szigeten, miközben a közel-keleti konfliktus a harmadik hetébe lépett.

Donald Trump amerikai elnök arra is figyelmeztetett, hogy a szigeten található iráni energetikai infrastruktúra — amely az ország olajexportjának nagyjából 90%-át bonyolítja — célponttá válhat, ha Teherán beavatkozik a Hormuzi-szoroson áthaladó tranzitba.

A Perzsa-öblöt a globális piacokkal összekötő szűk vízi útvonal a konfliktus kezdete óta gyakorlatilag zárva van; Irán új legfelsőbb vezetője pedig a múlt héten azt ígérte, hogy a szorost zárva tartják, ha az ellenségeskedések folytatódnak.

Eközben a befektetők olyan jelentéseket is áraznak, amelyek szerint az Egyesült Államok hamarosan bejelent egy országokból álló koalíciót a vízi útvonalon áthaladó hajók kíséretére. A globális kínálatra nehezedő nyomást jelezve a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vasárnap közölte, hogy a múlt heti, rekordnak számító

400 millió hordós stratégiai készletfelszabadításból származó olaj Ázsiában azonnal elérhetővé válik.

