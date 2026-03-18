Rossz hír érkezett Svájcból
Rossz hír érkezett Svájcból

A svájci kormány szerdán lefelé módosította az idei évre vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzését. A döntést a közel-keleti konfliktus okozta bizonytalansággal és az emelkedő energiaárakkal indokolták.

A svájci gazdasági államtitkárság (SECO) szakértői csoportja 2026-ra 1 százalékos GDP-növekedést vár. Ez elmarad a decemberben prognosztizált 1,1 százalékos értéktől. A 2027-re vonatkozó növekedési várakozásukat ugyanakkor változatlanul 1,7 százalékon hagyták.

A közel-keleti konfliktus következtében megemelkedett olajárak miatt a testület az idei inflációs előrejelzését is megduplázta. A mutatót a decemberben várt 0,2 százalékról 0,4 százalékra emelték. Emellett a lakossági fogyasztás mérséklődésére is számítanak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

